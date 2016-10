Formează-ți caracterul la Școala de valori

Peste 30 de liceeni vor lua parte anul acesta la peste 40 de ore de educație nonformală în cadrul programului Think Ahead desfășurat de comunitatea Școala de Valori din Târgu Mureș. Scopul extinderii Școala de Valori în 3 alte comunități, inclusiv Târgu Mureș, este acela de a susține dezvoltarea tinerilor prin implementarea de programe de educație nonformală, potrivit informațiilor date de Corina Șeler, coordonator Marketing & Communication.

Comunitatea Școala de Valori din Târgu Mureș lansează o invitație în zilele de 28-29 octombrie, celor interesați să participe la un atelier de educație nonformală, unde distracția cu învățarea se îmbină în mod armonios. ”Prin implementarea programului Think Ahead, dezvoltăm un spațiu de învățare precum și un context de dezvoltare, în care tinerii pot să discute cu trainerii, să învețe să colaboreze, să își dezvolte abilitățile de muncă în echipă, cum să i-a decizii şi fac primii paşi în orientarea în carieră” precizează Corina Șeler.

Think Ahead, un program de educație nonformală special creat pentru liceeni, care îi ajută pe aceștia să se cunoască să își identifice valorile şi ulterior să inspire prin propria personalitate. Alături de echipa de training Şcolii de Valori şi de ceilalţi participanţi, tinerii îşi identifică punctele forte şi învaţă să le folosească, pentru a îşi croi un viitor pe măsura pasiunilor proprii. Astfel, participând la programele comunității Școala de Valori există șansa de a face cunoștință cu o gașcă de tineri faini din localitate, alături de care fiecare poate dezvolta proiecte de implicare și dezvoltare comunitară.

Dacă proiectul Think Ahead este pentru tine, fii prezent vineri, orele 17.00 -19.00 – Teatrul Ariel, Sala Studio, sâmbătă, între orele 11.00-17.00 – The Backstage și duminică, de la orele 14.00-16.00 – Teatrul Ariel, Sala Studio. În plus, poți să te implici mai mult în comunitatea Școala de Valori din orașul tău, unde poți deveni voluntar. Astfel, sub îndrumarea unui coordonator local, promovezi mai departe oportunitățile din cadrul comunității, dezvoltându-ți astfel abilități de comunicare, coordonare, leadership, persuasiune și lucru în echipă. De asemenea, în comunitate îţi oferim şansa să participi la evenimente de relaxare precum seri de film, întâlniri cu oameni model, petreceri tematice sau jocuri de tip board game.

Școala de Valori este o organizație non-guvernamentală modernă ce are ca viziune dezvoltarea unei societăți bazate pe valori prin educație inovativă. Școala pune sub semnul întrebarii granițele educației tradiționale și creează oportunitatea persoanelor de a accesa informații de valoare, experiențe de formare a caracterului, de a interacționa cu modele pozitive și de a avea expunere internațională, cu scopul de a crește responsabilitatea personală și controlul fiecăruia asupra alegerilor personale.