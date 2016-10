Reasons to be pretty, la Studio 2.1

„Reasons to be pretty” de Neil LaBute,în regia lui Radu Horghidan, prima producție a Teatrului Independent Studio Act din Oradea, va ajunge în Tîrgu-Mureș în data de 7 noiembrie, de la ora 19.00, la Studio 2.1 de pe Strada Frunzei.

„Reasons to be pretty este o piesă despre prietenie sau despre absenţa ei, despre dragoste, despre vorbe aruncate în vânt, despre neputinţa de a corecta ceea ce am greşit cam fiecare dintre noi la un moment dat în viaţă.” (Mircea Morariu, adevărul.ro). În distribuția spectacolului îi vom regăsi pe Alina Leonte, Ioana Ghereghi, Eugen Neag și Alin Stanciu, foști studenți ai Universității de Arte din Tîrgu-Mureș. Spectacol nerecomandat persoanelor sub 16 ani și durează 100 de minute, fără pauză. Rezervările se poat face la adresa: rezervari@teatrulstudio.ro.