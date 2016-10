Candidatură tensionată. Florin Urcan vs. Biroul Electoral Judeţean, la Tribunalul Mureş

Deputatul liberal Florin Urcan, a declarat vineri, 28 octombrie, pentru cotidianul Zi de Zi, că a contestat decizia Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană Nr. 28 Mureş de joi, 27 octombrie, de respingere a candidaturii sale pe lista Partidului Naţional Liberal (PNL) Mureş pentru Camera Deputaţilor. Cauza se va judeca sâmbătă, 29 octombrie, la Tribunalul Mureş.

Potrivit deputatului Florin Urcan, prezenţa numelui său pe circulara remisă de ANI către Birourile Electorale Judeţene este o eroare deoarece în urmă cu doar câteva zile Comisia Juridică, de Imunităţi şi Disciplină a Camerei Deputaţilor s-a pronunţat favorabil în privinţa candidaturii sale la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016. „Normal că am contestat decizia, este şi un termen pentru sâmbătă. Mâine în jurul amiezii va fi judecarea contestaţiei. Atâta timp cât noi ştiam 11 octombrie, ANI a făcut circulare către toate Birourile Electorale Judeţene în care dădea liste cu anumite persoane care din punctul lor de vedere nu mai pot candida. Exact cum menţionează cei de la Biroul Electoral Judeţean în adresa în care resping candidatura, spun că figuram pe o listă a celor de la ANI unde la cap tabel era nume, prenume, funcţia, speţa pentru care a fost conflictul de interese sau incompatibilitatea – la mine scria incompatibilitate – iar la perioada de interdicţie la toţi ceilalţi scria de când până când, foarte clar, ziua, luna, anul, când începe perioada de interdicţie şi când se termină, la mine scria „procedură în curs”. Procedură care prin decizia Biroului Permanent al Parlamentului de săptămâna trecută s-a finalizat procedura, fiind favorabilă mie. Procedură în curs mai era şi la alţi doi deputaţi care erau pe aceeaşi listă la care procedura finalizându-se, s-a finalizat prin vacantarea postului şi încetarea mandatului de deputat. Eu am fost luat oarecum la grămadă de modul de gândire tâmpit pe care îl are ANI. Ei n-au stat să se gândească că X s-ar putea să aibă dreptate, că poate faptele au fost prescrise, au dat o listă către BEJ şi eu nu pot acuza de nimic BEJ-ul decât că având acea circulară primită, nici măcar o adresă oficială, unde scrie „vă recomandăm să nu validaţi candidatura celor aflaţi pe această listă”. Noi normal că am contestat. Dacă nu aveam decizia Comisiei de Disciplină şi Imunităţi a Camerei Deputaţilor care a analizat, dezbătut şi a emis acel raport, în care se spune clar că nu am nicio interdicţie de a ocupa vreo funcţie publică. Nu eram nebun să intru într-o campanie electorală, să fac tot demersul pentru a candida ştiind că nu am voie”, a afirmat Florin Urcan, candidat pe locul 2 pe lista PNL Mureş la Camera Deputaţilor.

„Dacă vă uitaţi pe site-ul ANI, veţi vedea că la mine scrie „în procedură disciplinară”. Ei, acea procedură disciplinară la care ei fac referire s-a finalizat săptămâna asta, luni, prin emiterea de către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a unui document, ţinând cont de ceea ce a decis Comisia Juridică, de Imunităţi şi Disciplină a Camerei Deputaţilor, cum că nu am nicio interdicţie s-a finalizat”, a mai spus fostul primar al oraşului Luduş.