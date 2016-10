A scăzut numărul cazurilor de tuberculoză în județul Mureș

În judeţul Mureș, a scăzut, în acest an, numărul cazurilor de tuberculoză umană, de la 295 câte figurează în statistica pe anul 2014, la 216 în anul în curs, faptul fiind o consecinţă directă a campaniilor de vaccinare împotriva TBC care au fost derulate. Anunțul a fost făcut de către medicul şef al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Mureş, Csiki Iren Zsuzsanna.

Dr. Csiki Iren Zsuzsanna a declarat vineri, pentru AGERPRES, că din cele 216 cazuri înregistrate de la începutul acestui an, 186 sunt cazuri noi, iar restul sunt recidive, în 2016 neînregistrându-se niciun focar de TBC pe raza judeţului, adică existenţa a trei cazuri care să aibă aceeaşi sursă.

„Comparativ cu alte judeţe din ţară, care au număr asemănător de populaţie, stăm foarte bine. În acest an nu am avut niciun focar de tuberculoză. Toate cazurile sunt izolate, provin din tot judeţul şi toate sunt cazuri de TBC uman, provocat de bacilul Koch. (…) Nu am avut niciun caz – şi nici nu ştiu să fi avut în trecut – de îmbolnăvire de tuberculoză de la bovine la om, aşa cum se speculează în ultimele zile”, a precizat dr. Csiki Iren Zsuzsanna.

Conform sursi citate, în urma unor informaţii vehiculate în spaţiul public în ultima perioadă, potrivit cărora prin apariţia unor focare de tuberculoză bovină în două ferme aparţinând aceloraşi co-proprietari ar fi existat un risc de transmitere a bolii la om, DSP Mureş a precizat că TBC poate să apară la bovine prin Mycobacterium bovis (caprae), însă „datorită introducerii pasteurizării laptelui s-a exclus această modalitate de transmitere a bolii”.

„Sursa de îmbolnăvire este reprezentată de omul bolnav de tuberculoză pulmonară. Boala se transmite de la omul bolnav prin spută, care se elimină prin tuse, strănut, vorbire şi scuipat. Persoana sănătoasă poate fi contaminată cu tuberculoza în încăperi aglomerate, neventilate, în care se află un bolnav de tuberculoză pulmonară contagioasă. În cazul altor forme ale maladiei, cum ar fi, de exemplu, tuberculoza renala sau tuberculoza ganglionilor limfatici, mycobacteriile nu sunt eliminate în aer şi contaminarea nu poate avea loc”, a precizat DSP Mureş, printr-un comunicat de presă.

DSVSA Mureş a dispus sacrificarea a 76 de bovine

Şeful Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Mureş, dr. Vasile Liviu Oprea, a anunţat, în urmă cu o zi, că instituţia a dispus sacrificarea a 76 de bovine provenite din două ferme de pe raza judeţului, aparţinând aceloraşi co-propritari, după ce au fost depistate pozitiv la testul de tuberculinare.

Măsura sacrificării celor 76 de animale a fost dispusă după ce DSVSA Botoşani a notificat DSVSA Mureş, în luna mai, despre faptul că o bovină sacrificată într-un abator din Botoşani a fost diagnosticată ca prezentând leziuni de tuberculoză bovină.

Ulterior, pentru asanarea cât mai urgentă a focarelor de tuberculoză bovină, proprietarii animalelor au decis să sacrifice aproape întreg efectivul, adică în jur de 400 de bovine sănătoase, aflate în cele două exploataţii, acţiunea fiind finalizată complet în una dintre ferme.

Specialiştii DSVSA Mureş susţin că bovina diagnosticată pozitiv la tuberculoză bovină la Botoşani a avut ca agent Mycobacterium caprae şi nu Mycobacterium tuberculosis (bacilul Koch, specific pentru tuberculoza umană), însă s-a urmat procedura şi a fost informată Direcţia de Sănătate Publică Mureş.

DSP Mureş a precizat, pentru AGERPRES, că tot personalul celor două exploataţii a fost investigat medical, că nu s-a semnalat niciun focar de TBC în rândul oamenilor, iar medicii de familie din zona fermelor nu au raportat apariţia unor astfel de cazuri.