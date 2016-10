“Do Your Thing”, la a doua ediție

”American Corner” a găzduit miercuri, 26 octombrie, festivitatea de deschidere a proiectului ”Do Your Thing”, cu scopul de a informa participanții si de a inaugura noua ediție, organizată de tineri pentru tineri.

Organizat de ”Școala de valori”, proiectul își propune cluburi extrașcolare axate pe diferite teme ca fotografia, lectura sau IT-ul. Participanții se vor întâlni săptămânal, în locații diverse, pentru a-și putea aprofunda pasiunea într-un cadru informal prin metode noi, susțin organizatorii. ”Prin acest proiect am sesizat nevoia şi dorința elevilor de a-şi cultiva pasiunile în afara şcolii, într-un mod interactiv şi interesant. Ne propunem crearea unui cadru non-formal în care tinerii pasionați de un anumit subiect se pot întâlni pentru a învăța mai multe împreună. Cel mai important aspect în acest caz este că tinerii realizează că între școală și educație nu se pune mereu semnul de egal; trebuie să existe o completare sub forma activităților extrașcolare și dezvoltării personale. Sperăm ca prin ”Do Your Thing” să încurajăm tinerii, să îi ajutăm să acceseze informația”, a declarat Georgiana Tamba, responsabilul clubului de fotografie.