ASCOTID Mureș cere pregătirea de medici specialişti care să trateze copiii insulinodependenți

Președintele Asociaţiei Copiilor si Tinerilor Diabetici (ASCOTID) Mureș, Rodica Molnar, a solicitat, în cadrul celui de-al 14-lea Congres al Federației Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, care a avut la Cluj-Napoca, pregătirea de medici specialişti pentru copiii cu diabet, pentru tratamentul copiilor insulinodependenți, deoarece este foarte greu să tratezi copii cu multiple nevoi. De asemenea, președintele ASCOTID Mureș a adus în discuție problema numărului de teste de automonitorizare la copii, care este insuficient.

La acest congres, ASCOTID Mureș a primit Diplomă de Excelență pentru performanță. Rodica Molnar a transmis că ASCOTID Mureș s-a înfiinţat în urmă cu un deceniu cu scopul de a veni în sprijinul copiilor diagnosticaţi cu diabet zaharat precum şi a familiilor acestora, pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii copiilor „dulci”.

„În urmă cu 11 ani, fiica mea a fost diagnosticată cu diabet zaharat. Datorită ei am înființat asociația, în urmă cu zece ani, și îi mulțumesc. Am înființat-o pentru că simțeam că este nevoie de puțin ajutor și simțeam că sunt lucruri pe care le putem realiza pentru a veni în sprijinul copiilor, a familiilor și a medicilor. Au trecut 11 ani și am realizat că pot să fac mai mult, am ajutat mai multe familii prin intermediul asociației. Îi mulțumesc Federației Române de Diabet că ne-a sprijinit de-a lungul celor zece ani de existență, că ne-a încurajat și că am devenit parteneri. Le mulțumesc domnilor doctori pentru tot ce fac pentru copilașii noștri și pentru familiile cu copii diabetici. Le mulțumesc copiilor care mă inspiră și mă ajută. Aș dori să vă solicit ajutorul. Pe lângă educație, avem nevoie și de teste de automonitorizare, iar această problemă a fost de nenumărate ori abordată. Având în vedere că sunt din ce în ce mai mulți copii diagnosticați, gândiți-vă la viitorul lor și vă rog să vă gândiți să pregătiți în centrele universitare medici specializați pe tratamentul copiilor. Din păcate, părinții acestor copii apelează la medicii care tratează adulții și mereu se plâng că este o diferență și au nevoie de mai mult ajutor”, a arătat Rodica Molnar.

Sprijin pentru ASCOTID

Totodată, președintele ASCOTID Mureș a arătat că atât Federația Română de Diabet, cât și Societatea Medicilor de Familie din România și-au manifestat sprijinul în toate demersurile pe care asociația mureșeană le va iniția. „Am lăsat în urmă o muncă imensă dar placută în sprijinul familiilor cu copii diagnosticati cu diabet, am reprezentat interesele lor de câte ori am avut ocazia la diverse manifestări, am solicitat schimbarea legislaţiei în favoarea acestora, am solicitat modificarea normelor de acordare a testelor din Programul Naţional de Diabet. (…) Premiul este al vostru, al celor care zi de zi gustaţi dulcele-amar al vieţii cu diabet, este al celor care au făcut posibilă realizarea proiectelor şi desfăşurarea activităţilor în Centrul de Zi acreditat de Ministerul Muncii. (…) În cadrul momentului festiv, am solicitat să fie pregătiţi medici specialişti pentru copiii cu diabet, apoi în cadrul întâlnirii cu reprezentanţii medicilor de familie, medicii diabetologi, asistenţii educatori şi CNAS, am afirmat nevoia de acordare a testelor şi lipsa de reacţie la memoriile depuse şi la solicitările noastre”, a precizat Rodica Molnar.