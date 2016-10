Facilităţi pentru cumpărătorii de teren la Solovăstru

Doritorii care vor să-şi construiască o casă în zona Mociar, între Reghin şi Gurghiu pe DJ 153 C au posibilitatea să-şi achiziţioneze teren în zonă, scos la licitaţie pe 10 noiembrie de Primăria Solovăstru. „Pentru cei interesaţi de terenurile pe care Primăria Solovăstru le scoate la licitaţie pe data de 10 noiembrie, ora 10:00 la sediul primăriei, după cum bine s-a văzut şi în anunţul publicat în mas media şi pe site-ul primăriei, terenurile se află în zona Mociar, amenajate pentru construcţia de case. Am avut în vedere ca în acea zonă să implementăm un proiect pentru apă şi canal depus la Alba Iulia. Vizita în teren a avut loc şi avem siguranţa că vom prinde finanţarea la acest proiect. De asemenea am depus toată documentaţia la Electrica pentru linia de curent care să treacă pe drumul dintre parcele, astfel ca fiecare să aibă acces la aceste utilităţi. Parcelele sunt între 7,5 şi 10 arii, preţul de pornire fiind de 1900 lei pe arie (19 lei pe mp). Un preţ bun zicem noi, vizavi de zonă şi de utilităţile existente acolo. Suprafaţa totală care va fi scoasă la licitaţie se rezumă undeva la 40 de parcele, locaţia fiind pe partea dreaptă a drumului cum vi de la Reghinul spre Gurghiu (DJ 153 C), pe platoul Mociar, o zonă delimitată de păşune. Am de gând ca în viitorul apropiat, în cursul anului viitor să investesc în infrastructura acestei zone, respectiv drumurile de acces între parcele, deoarece nui vreau să se repete ce s-a întâmplat în ultimii ani când oamenii care şi-au cumpărat în urmă cu zece ani parcele acum mă sună să le rezolv o basculantă de piatră din cauză că drumul este greu accesibil. Îi asigur pe cei care vor achiziţiona aceste parcele nu îi voi lăsa deoparte, şi voi avea grijă ca zona să se bucure de cele mai bune condiţii”, ne-a declarat Ilie Chirilă Tătar primarul comunei Solovăstru.

Pod peste Gurghiu şi reabilitări de străzi

Un alt proiect pe care Primăria Solovăstru îl are în vedere este pe Submăsura 7.2 – Infrastructură drumuri rutiere. „Proiectul este făcut de vechea conducere a primăriei, pe care l-am modificat în totalitate deoarece între timp a intervenit lucrări la drumul judeţean care leagă Jabeniţa de Gurghiu, lucrare care este începută, termenul de finalizare fiind luna august a anului viitor.Acest proiect de reabilitarea a drumului judeţean are prevăzut asfaltarea la capetele de drum a câte 20-25 de metri. Acele porţiuni au trebuit să fie scoase din proiect. Am consultat proiectul în totalitate şi unde am decis noi că nu ar fi chiar oportun am mai redus din asfaltarea unor străzi din Jabeniţa. Nu ne-am atins de străzile din Solovăstru deoarece în Jabeniţa am implementat în acelaşi proiect podul peste râul Gurghiu. Ar fi cea mai mare realizare, să reuşim să ducem la bun sfârşit realizarea acestui pod. Lumea îl doreşte de ani de zile, investiţia ridicându-se undeva la 200.000 de euro. De aceea vom fi nevoiţi să reducem asfaltarea anumitor străzi din Jabeniţa, ca să nu fie o discriminare, nu mă ating de străzile din Solovăstru, vom umbla direct la străzile din Jabeniţa”, a spus primarul comunei Solovăstru. La nivelul comunei Solovăstru urmează pregătirile pentru sezonul rece, astfel că venirea frigului să nu prindă nepregătită comuna „Ne pregătim de sezonul rece, respectiv de curăţatul şanţurilor. Pe această cale rog pe fiecare să iasă să-şi cureţe şanţul din faţa casei deoarece ne aşteptăm la ploi, îngheţ, şi atunci fiecare ar trebui să dea dovadă un pic de răspundere faţă de acest aspect al întreţinerii şanţurilor şi al curăţeniei. Vom avea de asemenea în vedere să reparăm în perioada următoare drumurile de piatră existente în comună care sunt destul de degradate. În ce priveşte iluminatul public, am cam schimbat unde era de schimbat, urmează doar să ne pregătim de sărbători cu iluminatul festiv. O dată cu schimbarea orei, când ziua a devenit mai scurtă, pot spune că avem rezolvată problema iluminatului public în comună”, a subliniat Ilie Chirilă Tătar.