Reghin, capitala teatrului de amatori

Teatrul amator a poposit la Reghin în perioada 28-30 octombrie cu ocazia celei de a doua ediții a Festivalul National de Teatru ”Din Culise”, eveniment organizat de Casa de Cultură a Tineretului ”George Enescu”, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Reghin. Șase trupe de teatru din Reghin, Mediaș, Caracal, Medgidia, Brașov și Roman au oferit publicului reghinean un weekend plin de teatru, pe texte semnate atât de clasici ai literaturii universale precum și de autori români, intrarea fiind liberă pe toată durata festivalului. “Existenţa acestui festival se datorează faptului că în anul 2013 s-a reînfiinţat la Casa de Cultură a Tineretului “George Enescu” o trupă de teatru sub numele “Din Culise” , respectiv colegii noştri şi câţiva colaboratori ai instituţiei noastre, coordonaţi sub atenta îndrumare a lui Luchian Pantea, Cristina Iuşan şi Măriuca Ignat. Având în vedere că această trupă, în foarte scurt timp a ajuns la un nivel destul de înalt, fiind apreciată la nivel de ţară nu doar de oraş, am decis ca acest festival naţional să se numească “Din Culise”, tocmai datorită rezultatelor pe care această trupă le-a obţinut. Reghinul este un oraş multicultural, şi era păcat să nu aibă activităţi importante, astfel încât să-şi păstreze amprenta şi autenticitatea lui. Anul trecut am avut prima ediţie a acestui festival de teatru, organizat în parteneriat cu Consiliul Judeţean, lucru care nu s-a mai întâmplat în acest an din anumite cauze. Ediţia din acest an a reunit cinci trupe din ţară alături de trupa “Din Culise” care a avut câteva momente de teatru dans sub atenta îndrumare a coregrafului Cristina Iuşan”, a precizat Marcel Naste, directorul Casei de Cultură a Tineretului ”George Enescu”.

Regal cultural

Deschiderea oficială a festivalului a avut loc vineri, 28 octombrie, moment urmat de un recital de teatru dans susținut de Trupa ”Din Culise” a Casei de Cultură a Tineretului ”George Enescu” din Reghin. Programul a continuat cu reprezentația spectacolului ””Certificatul” de Venerus Popa, Teatrul Popular Mediaș. A doua zi de festival a programat spectacolele ”Cap ai, minte ce-ți mai trebuie sau Ce-ai avut și ce-ai pierdut”, adaptare Ligia Pavel după I. L. Caragiale, Teatrul Municipal Caracal, și ”Care de dame” de Ghoerghe Brăescu, Trupa de teatru ”Thetis” a Casei de Cultură ”L. N. Roman” din Medgidia. Momentul de teatrul dans al Trupei de teatru ”Din Culise” a Casei de Cultură ”George Enescu” din Reghin a deschis cea de a treia zi de festival, duminică, 30 octombrie, urmat de reprezentația spectacolelor ”În cursul zilei de azi noapte” de Cornel Udrea, Trupa de teatru ”Redoute” , Centrul Cultural Reduta Brașov și ”Ursul” de A. P. Cehov, Teatrul ”Dan Alexandrescu” din Roman. “Acest festival aduce în primul rând un plus de cultură, şi categoric că este o mândrie suplimentară pentru comunitatea reghineană care a primit cultură din diferitele colţuri ale ţării. De fapt, este o dăruirea a preaplinului lor pentru ceea ce fac ei în fiecare zi şi împărtăşesc din bucuria lor şi celorlalţi. Este un regal cultural până la urmă. Arta este în general o pasiune, dacă o faci doar din obligaţie nu cred că ajungi la sufletul omului. Nu poţi transmite ceva dacă nu pui suflet . De aceea cred că toţi cei care participă la astfel de festivaluri, toţi cei care îşi exprimă talentul prin arta actorului nu fac altceva decât să-şi etaleze sentimente, bucurii şi stări pentru toţi cei care îi privesc. Festivalul nu este unul cu premii, este de fapt o reîntâlnire, o regăsire a actorilor amatori la nivel naţional, una binevenită dacă ţinem cont de faptul că în ziua de azi cultura este pusă undeva deoparte, cu atât mai mult teatrul de amatori, pentru a reînnoda acel mugure care exista cândva, de a da roade mai departe, lucru necesar pentru a transforma oarecum din punct de vedere moral şi etic societatea”, a declarat directorul Casei de Cultură a Tineretului “George Enescu” din Reghin.