Regizori de top invitaţi la Alter-Native 24

Ediţia cu numărul 24 a Festivalul Internaţional de Film de Scurt-metraj Alter-Native va debuta miercuri 2 noiembrie la Palatul Culturii şi promite iubitorilor filmului şi muzicii cinci zile pline, de la proiecţii de filme, regizori invitaţi şi nelipsitele concerte găzduite în acest an de Palatul Culturii şi Jazz and Blues Club, prilej pentru care directorul festivalului Sipos Levente ne-a făcut o introducere în atmosfera ediţiei din acest an a festivalului.

Reporter : Alter-Native ajunge în acest an la ediţia a 24-a. Cum a fost acest drum ?

Sipos Levente : În fiecare an avem de parcurs un drum lung, cu fiecare ediţie a festivalului. De obicei pregătirile pentru o nouă ediţie încep înainte ca festivalul să se termine. Şi acum avem unele idei şi contacte stabilite pentrui ediţia de anul viitor a festivalului care, sperăm să fie o mică sărbătoare dat fiind faptul că este ediţia a 25-a. A fost un drum lung până să ajungem aici, dar eu cred că a fost unul care se încheie cu bine. Programul din acest an este unul foarte bun, şi sper ca aceasta să fie şi părerea publicului după finalizarea ediţiei din acest an.

Rep.: Ce aduce inedit ediţia din acest ?

Sipos Levente : Alter-Native 24 readuce practic perioada de început a festivalului, când am reuşit să aducem mulţi regizori ale filmelor de lung metraj. După mulţi ani în care am fost lipsiţi de prezenţa regizorilor, la ediţia din acest an avem mai mulţi regizori invitaţi. Joi, 3 noiembrie vor fi două filme cu regizori prezenţi, „Minotaurul” de Szabolcs Tolnai şi „Aproape toate sufletele de-aici” de Igor Buharov, ambii regizori fiind membrii ai juriului. Un lucru interesant este că pentru prima dată un membru al juriului, în afară de faptul că participă şi cu un film la festival, este şi muzician, care va concerta joi seara cu trupa Gentry Sultan. Numele lui de regizor este Ivan Buharov, iar numele de muzician fiind Horváth László care cântă în trupa Gently Sultan care va concerta joi seara de la ora 21:30 în Jazz and Blues Club. Festivitatea de deschidere va începe în aceeaşi seară la ora 20:30 la Palatul Culturii, îl prezentăm în juriu iar după o oră va concerta în „Jazz”, după care revine la Palatul Culturii pentru întâlnirea cu publicul la proiecţia filmului său. De asemenea îl avem invitat la ediţia din acest an pe regizorul Cristi Puiu, de asemenea membru în juriu, la proiecţia filmului „Sieranevada” de vineri, ora 18:15 la Palatul Culturii. Sâmbătă 5 noiembrie avem un alt regizor invitat, Hajdu Szabolcs care a câştigat cu filmul său „Nu vă dați jos pantofii” Marele Premiu la Karlovy Vary în acest an. Va fi alături de toată familia, atât soţia Orsolya Török-Illyéscât şi copiii, cu toţi fiind în distribuţia filmului. Apreciem faptul că ei vin la Târgu-Mureş, la ora actuală sunt în Mexic, apoi revin în Ungaria, după care pleacă la un festival la Vilnius. Se întorc la Budapesta pe 4 noiembrie, iar sâmbătă vor fi prezenţi la Târgu-Mureş. Au o relaţie deosebită cu oraşul nostru, Orsolya Török-Illyés fiind născută la Târgu-Mureş. Sâmbătă seara vom proiecta filmul regizorului Radu Jude „Inimi cicatrizate”. Înainte de premiera oficială filmul va fi prezent în cadrul festivalului Alter-Native, fapt pentru care ceremonia de premiere va fi precedată de proiecţia acestui film, tocmai pentru a-l cinsti pe Radu Jude. De ani buni nu am mai avut atâţia regizori prezenţi, şi ne bucurăm foarte mult că putem să-i avem oaspeţi la Târgu-Mureş, Sunt nişte personalităţi care fac cinste oricărui festival şi care merită cinstea şi respectul nostru.

Rep.: Câte filme sunt înscrise în secţiunea de concurs a festivalului ?

Sipos Levente: În concurs au fost selectate 45 de filme din 15 ţări. Interesant în acest an a fost afluenţa filmelor din Rusia, peste o sută. În perioada de început a festivalului am avut multe filme din Rusia, filme premiate, animaţii şi documentare foarte bune, după care a fost o perioadă în care prezenţa lor a fost una foarte scăzută. Anul trecut a reînceput să crească numărul filmelor din Rusia, iar în acest an au fost înscrise peste 100 de filme. Din acestea şase filme au fost selectate pentru secţiune de concurs, Rusia fiind pe primul loc în acest an ca număr de filme în programul de concurs. Pentru prima dată în acest an avem un film din Afganistan în concurs, la fel şi unul din Siria , ţări prezente pentru prima dată în festival. Din România avem în concurs cinci filme.

Rep.: Ce premii se vor acorda la ediţia din acest an ?

Sipos Levente : Anul acesta vom acorda doar patru premii. Din păcate, după foarte mulţi ani Centrul Naţional al Cinematografiei nu ne mai ajută la finanţare , fapt pentru care nu vom acorda două premii. Cele patru premii sunt cele ale Ministerului Culturii, Premiul Consiliului Judeţean, Premiul Primăriei Târgu-Mureş şi Premiul Premiul In Memoriam SIMÓ SÁNDOR

Rep.: Cine va colora muzical Alter-Native 24 ?

Sipos Levente : Avem patru concerte de jazz, două găzduite de Jazz and Blues Club şi două de Palatul Culturii. Din păcate locaţia din anii trecuţi J’ai Bistrot se află în renovare şi nu va putea găzdui concertele din cadrul Alter-Native, dar la ediţia viitoare va reveni ca şi locaţie gazdă a concertelor. Ne bucurăm că Jazz and Blues Club a preluat concertul de miercuri seara susţinut de Bende Zsolt Quartet, ca şi o încălzire pentru festivalul de blues care va avea loc la finele săptămânii. Pe 3 noiembrie avem tot în “Jazz” concertul susţinut de Gentry Sultan după care vineri, 4 noiembrie ne întoarcem în Palatul Culturii cu un concert susţinut de David Yengibarian Trio, un concert etno jazz bazat pe muzica armeanească. Ultimul concert va avea loc sâmbătă, 5 noiembrie, ora 18:00 la Palatul Culturii , un proiect extrem de interesant format din Teodora Enache alături de doi pianişti din Ungaria Fejes Krisztina şi Káel Norbert, de asemenea un concert etno jazz pe muzica lui Bartok Bela transpusă pe jazz.

Rep.: Care este preţul biletului de intrare la festival ?

Sipos Levente: Preţul a rămas neschimbat faţă de ediţiile anterioare, 15 lei preţul pe o zi de festival, respectiv 40 de lei abonamentul pentru întreg festivalul. De şase ani menţinem aceleaşi preţuri, niciodată nu am dorit să urmărim câştiguri mari din vânzarea biletelor.

Rep.: O invitaţie pentru public să vină la Alter-Native 24

Sipos Levente: Publicul este invitat să nu rateze nicio zi de festival deoarece programul festivalului merită văzut, în special pentru cei care au timp şi care iubesc filmul şi muzica de calitate. Sunt multe lucruri care merită văzute.