De la Beethoven la jazz, pe scena Filarmonicii

Luna noiembrie aduce melomanilor târgumureșeni noi și frumoase cadouri muzicale oferite de Filarmonica de Stat Târgu-Mureș care de curând și-a luat rămas bun ediției cu numărul 26 a Festivalului Muzical Internaţional „In Memoriam Constantin Silvestri”.

”A fost un festival, ”In Memoriam Constantin Silvestri” extraordinar care a culminat cu Simfonia a IX-a de Beethoven, cu un dirijor de mare valoare, chinezul Jin Wang. Domnia sa a venit pentru prima dată la Târgu- Mureș și care ne-a făcut o surpriză extraordinară, pentru că el este într-adevăr un om foarte bine pregătit, un dirijor de top și mă bucur că am reușit să-l conving să vină la Târgu-Mureș. După acest concert, care a fost după mine apogeul festivalului ”In Memoriam Constantin Silvestri”, fiind și unul din cele mai frumoase concerte din ultima vreme la Filarmonica Târgu-Mureș, iată că și luna noiembrie e una destul de bogată în evenimente, deschisă de un concert cameral susținut joi, 10 noiembrie, ora 19:00 la Sala Mare a Palatului Culturii de Cvartetul de coarde ”Tiberius”, formație reprezentativă pentru filarmonica noastră, o formație camerală permanentă, ceea ce reprezintă un real câștig, nu doar pentru concertele care le fac cât și pentru rolul ei de protocol, oricând suntem invitați la diferite evenimente cu caracter oficial, ei ne reprezintă cu cinste”, ne-a declarat Vasile Cazan, dirijor, manager al Filarmonicii de Stat Târgu Mureş. Printre noutățile lunii noiembrie se numără și prezența dirijorului englez Gordon Hunt care va poposi în premieră pe scena Filarmonicii pe 17 noiembrie cu ocazia unui concert simfonic avându-l ca solist pe oboistul Ludovic Armin Cora, cu lucrări din creația compozitorilor E. Elgar, R. Strauss și Ludvig van Beethoven.

”Bijuterii muzicale” cu maestrul Franz Lamprecht

La capitotul oaspeți dragi ai filarmonicii, dirijorul german Franz Lamprecht revine la Târgu-Mureș pentru un nou concert găzduit joi, 24 noiembrie, ora 19:00 de Sala Mare a Palatului Culturii. ”Pe 24 noiembrie, cunoscutul dirijor Fnanz Lamprecht din Germania, care vine la noi de peste 25 de ani, iar în acest an l-am și sărbătorit pe scena filarmonicii pentru sfertul de veac de când colaborăm cu domnia sa, revine la Târgu-Mureș pentru un concert intitulat ”Bijuterii muzicale”. Vor fi foarte multe lucrări în acest concert vocal simfonic extraordinar mai scurte ca și dimensiune dar care sunt extrem de frumoase și de prețioase. După o simfionie mai grea aceste lucrări sunt binevenite pentru melomani. La acest concert va fi implicat și Corul Mixt al Filarmonicii noastre. În acest an corul și-a sărbătorit cei 60 de ani de la înființare și de fiecare dată când corul va avea concerte voi sublinia acest aspect. Așadar pe 24 noiembrie melomanii târgumureșeni vor avea parte de un concert extraordinar cu bijuterii muzicale din ceația unor mari compozitori”, a precizat Vasile Cazan.

Debut de stagiune pentru concertele educative

Tot luna noiembrie consemnează debutul stagiunii concertelor lecție și educative, oaspetele primelor două concerte fiind prof. univ. dr. Erich Türk de la Academia ”Gheorghe Dima” din Cluj, cu tema ”Instrumentele cu claviatură și istoricul lor”. ”În luna noiembrie va debuta stagiunea de concerte lecție și educative. Generația de mâine trebuie pregătită, noi din totdeauna facem acest lucru, educăm copii mureșeni pentru muzică, pentru că mulți din ei vor ajunge mari muzicieni. Este generația viitoare de melomani pe care o pregătim în colaborare cu școlile de pe raza municipiului Târgu-Mureș în fiecare an. Această stagiune va 26 de concerte educative, prezentate de profesori de la Liceul de Artă din Târgu-Mureș sau chiar de la Academia de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, cum se va întâmpla și pe 25 noiembrie. Invitatul celor două concerte educative de joi, 25 noiembrie va fi prof. univ. dr. Erich Türk de la Academia ”Gheorghe Dima” din Cluj, cu o tematică extrem de interesantă ”Instrumentele cu claviatură și istoricul lor”. Evoluția acestui instrument este una fantastică, dacă ne gândim la spineta de acum 600 de ani, apoi clavecinul, pianul și în fine, regina instrumentelor, nu doar a celor cu claviaturi care este orga. Dacă dispunem de un asemenea instrument în Sala Mare a Palatului Culturii, plus că avem și un clavecin de concert în stare excepțională, donație din partea guvernului Japoniei în anul 1998, este necesar să le scoatem în evidență. Profesorul Erich Türk va deschide seria concertelor lecție și educative, reunite într-o stagiune bogată cu un început extrem de promițător”, a menționat Vasile Cazan.

Jazz simfonic cu dirijorul Sabin Păutza

Finalul lunii aduce alt oaspete drag filarmonicii, maestrul Sabin Păuța cu un inedit concert extraordinar de jazz simfonic.”La finalul lunii, pe 29 noiembrie avem un concert iarăși puțin diferit ca și gen, deoarece de data aceasta vom aborda jazz-ul simfonic cu renumitul maestru al baghetei, compozitorul și dirijorul Sabin Păutza. Este o personalitate de talie mondială, când vorbim de Sabin Păutza vorbim despre un dirijor și despre un muzician extrem de talentat. Nu spunem asta doar pentru că vine de fiecare dată cu plăcere la Târgu-Mureș la cei peste 70 de ani ai domniei sale, ci pentru cariera sa foarte mare, fiind director artistic la o filarmonică renumită din New Jersey, Filarmonica din Plainfield a cărui director artistic a fost vreme de 24 de ani și pe care o cunosc și eu din perioada în care am fost în America la specializare. Este cea mai veche filarmonică din statul New Jersey. Maestrul Sabin Păutza este unul extrem de rafinat în repertoriul pe care și-l alege pentru un concert, în primul rând pentru faptul că domnia sa este unul dintre cei mai buni orchestratori din ultimele patru decenii din țara noastră. Este un compozitor de mâna întâia, un dirijor care știe să se exprime și care să știe glas și nuanță muziicii așa cum este ea reprezentată în partitură. Acest concert este unul fără solist, cu lucrări absolut pentru ocrchestră semnate Janis Joplin, George Gershwin, Nino Rota și Sabin Păutza. Sunt lucrări care nu s-au auzit niciodată la Târgu-Mureș, fapt care face acest concert unul extrem de promițător și de atractiv”, a spus directorul Filarmonicii de Stat Târgu-Mureș.