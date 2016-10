Interviu. Şeful Poliţiei Mureşene dixit: „Avem în cadrul Inspectoratului poliţişti adevăraţi!”

Cotidianul Zi de Zi continuă serialul interviurilor realizate cu personalităţi din sectorul administrativ ale judeţului Mureş, episodul de astăzi fiind dedicat comisarului şef de poliţie Dumitru Bîltag, şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş.

Aflat la conducerea IPJ Mureş din decembrie 2014, comisar şef de poliţie Dumitru Bîltag a răspuns cu amabilitate şi deschidere atât la întrebările despre reuşitele echipei pe care o coordonează, cât şi la cele care vizează aspecte care îngreunează munca de poliţist, temele abordate fiind dosarele cu autor necunoscut, evoluţia infracţionalităţii în judeţul Mureş, colaborarea cu alte instituţii care au ca obiectiv menţinerea siguranţei publice, gestionarea resursei umane şi a dotărilor, activitatea de prevenţie şi nu în ultimul rând sesizări punctuale din zona municipiilor Reghin şi Sighişoara.

Zi de Zi: Pornind de la campania naţională derulată de un cotidian central, pe tema dosarelor cu autor necunoscut, cred că ar fi bine ca în debutul interviului să explicăm ce înseamnă, de fapt, aceste dosare cu autor necunoscut…

Comisar şef de poliţie Dumitru Bîltag: Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal şi a noului Cod de procedură penală, din 1 februarie 2014, activitatea de urmărire penală efectuată de către poliţiştii din structurile de Poliţie Judiciară a suferit anumite modificări. În acest sens, a fost elaborat un ordin comun al Ministerului Afacerilor Interne şi al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru aprobarea normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de Poliţie de către procuror. Potrivit acestor reglementări, organele de cercetare penală ale Poliţiei Judiciare îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea, supravegherea şi controlul procurorului, fiind obligate să ducă la îndeplinire dispoziţiile acestuia, iar şefii ierarhici putând da acestor poliţişti doar dispoziţii şi îndrumări în efectuarea activităţii de constatare a infracţiunilor şi de strângere a datelor în vederea identificării autorilor şi începerea urmăririi penale. Aşadar, noi nu facem o delimitare între un dosar care este cu autor cunoscut şi un dosar care este cu autor necunoscut. Avem o evidenţă a lucrărilor penale, sesizate, iar aceste dosare sunt repartizate pentru a fi instrumentate către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul structurilor de Poliţie Judiciară, care sunt specializaţi pe diferite linii de muncă. Cu privire la dosarele în care autorul nu este identificat, după 30 de zile de la data sesizării, cu aprobarea procurorului, se întocmeşte un plan de cercetare în baza căruia se desfăşoară toate activităţile specifice atât pentru identificarea autorului, cât şi pentru probarea activităţii infracţionale a acestuia. Dacă după 90 de zile, de la data sesizării, autorul nu este identificat, atunci acel dosar penal, pe baza unui referat întocmit de către poliţistul care are dosarul în instrumentare, cu avizarea şefului nemijlocit şi aprobarea procurorului, este trecut în evidenţa faptelor cu autori necunoscuţi. Practic, doar de la începutul anului 2016 avem o evidenţă clară a dosarelor penale cu autori necunoscuţi. Sigur că, în cazul acestor dosare, în momentul în care sunt trecute în evidenţa cu A.N., imediat informăm persoana vătămată. Ulterior, dacă există date şi informaţii cu privire la presupusul autor, pe baza unui referat aprobat de procuror se redeschide acel dosar, se efectuează toate activităţile impuse de lege, iar persoana respectivă va fi trasă la răspundere penală.

Zi de Zi: Cum se situează judeţul Mureş la capitolul infracţionalităţii şi implicit a dosarelor cu autori necunoscuţi?

Comisar şef de poliţie Dumitru Bîltag: La nivelul judeţului Mureş, începând din anul 2012 şi până în prezent infracţionalitatea sesizată a urmat un trend descendent, astfel că în anul 2012 am avut un total de 14.935 de infracţiuni comise, în 2013 acest număr s-a redus la 14.405, în 2014 s-a menţinut la acelaşi nivel cu 2013 iar în anul 2015 am avut o scădere la 14.065 de infracţiuni. În primele nouă luni ale acestui an comparativ cu perioada similară din 2015 avem o scădere de aproximativ 7% în ceea ce priveşte infracţiunile sesizate. Aceste infracţiuni sunt în proporţie de 65% comise în mediul urban, şi 35% în mediul rural.

Zi de Zi: Ce indică statisticile în privinţa infracţionalităţii stradale?

Comisar şef de poliţie Dumitru Bîltag: În privinţa infracţionalităţii stradale, am înregistrat scăderi importante în această perioadă, astfel că în anul 2012 am avut 956 de astfel de infracţiuni sesizate, în 2013 am avut 689, în 2014 numărul a fost de 706 iar în 2015 am avut o uşoară creştere la 772 de fapte. Totuşi, în primele nouă luni ale acestui an comparativ cu aceeaşi perioadă din 2015 avem o scădere de aproximativ 25%. Din totalul infracţiunilor stradale sesizate, 10% sunt comise în mediul rural şi 90% în mediul urban. Îmbucurător este faptul că numărul infracţiunilor de natură judiciară a scăzut cu aproximativ 16% în perioada ianuarie – septembrie 2016, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Zi de Zi: Să revenim, vă rog, la dosarele cu autor necunoscut…

Comisar şef de poliţie Dumitru Bîltag: Cu privire la dosarele cu autor necunoscut, la nivelul Inspectoratului la data de 1 octombrie 2016 în evidenţele noastre erau un număr de aproximativ 17.500 de astfel de dosare, în care s-au efectuat activităţile specifice pentru fiecare dosar în parte, sub conducerea, supravegherea şi controlul procurorului. Noi permanent suntem preocupaţi să identificăm autorii acestor infracţiuni şi depunem eforturi continue pentru a ne îndeplini sarcinile în acest sens.

Chiar dacă este un număr mare de dosare în evidenţa cu A.N., aproximativ 17.500, precizez că acestea provin dintr-o perioadă de aproximativ 10-15 ani. Sunt multe situaţii în care chiar dacă dosarele sunt trecute în evidenţa cu AN, autorii sunt identificaţi, activitatea lor infracţională este probată şi aceştia sunt traşi la răspundere penală. Din păcate, deşi ne-am fi dorit, nu am reuşit să identificăm autorii tuturor acestor fapte. Am văzut că la nivel naţional este o campanie cu privire la modul de soluţionare a faptelor penale cu autori necunoscuţi şi prin care se încearcă să se concluzioneze că dacă există 17.500 de dosare penale cu AN, ar fi în libertate 17.500 de infractori. Consider că nu e aşa, întrucât din experienţa mea practică pot să spun că persoanele care au preocupări infracţionale, pot comite mai multe infracţiuni, dar să rămână nedescoperite, începerea urmăririi penale în aceste cazuri fiind făcută doar faţă de faptă. De asemenea, există situaţii în care, deşi a fost identificat autorul la mai multe astfel de infracţiuni, totuşi pe baza probelor, pot fi soluţionate doar unele dintre acestea, începerea urmăririi penale „in personam”, deci faţă de o persoană, se dispune doar la momentul în care acele date probează suficient fapta respectivă.

Zi de Zi: Există vreo legătură între numărul dosarelor cu autor necunoscut şi personalul Poliţiei? Puteau fi soluţionate mai multe din aceste dosare dacă aveaţi personal mai numeros?

Comisar şef de poliţie Dumitru Bîltag: Noi, ca şi structură teritorială de poliţie care îşi desfăşoară activitatea în subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române, potrivit Legii de organizare şi funcţionare a Poliţiei Române, am avut în acest an şi chiar în anii trecuţi, o problemă în ceea ce priveşte personalul. Am avut un deficit de aproximativ 13% privind personalul. Numai în acest an au încetat raporturile de serviciu aproximativ 11% din poliţiştii inspectoratului. Majoritatea dintre ei au ales să îşi înceteze activitatea prin ieşirea la pensie. Vorbim aici de poliţişti cu experienţă, pe care nouă, celor care am rămas, ne-a fost foarte greu să le suplinim absenţa, cu toate acestea, deci cu oameni mai puţini am reuşit în 2016 să obţinem rezultate mai bune decât în anul precedent, ceea ce mă face să înţeleg că de fapt noi, ca şi colectiv, am muncit mai mult şi mai bine. Nu vreau să se înţeleagă prin aceasta faptul că acei colegi care au ieşit la pensie nu şi-au îndeplinit sarcinile de serviciu, vreau să fac precizarea că cei care am rămas, am depus eforturi susţinute pe parcursul anului 2016. Împreună cu conducerea centrală, respectiv conducerea Inspectoratului General al Poliţiei Române, au fost identificate o serie de măsuri pentru eliminarea acestui deficit de personal. Au fost mai multe etape pe care le-am parcurs zic eu cu succes. Astfel, în lunile februarie-martie am reuşit să finalizăm o procedură de ocupare a 16 posturi de ofiţer de poliţie prin trecerea acestora din corpul agenţilor de poliţie în corpul ofiţerilor. De asemenea, au fost ocupate 69 de posturi de agent de poliţie prin încadrarea din sursă externă şi în momentul de faţă ne aflăm într-o procedură de ocupare a încă 69 de posturi de agent de poliţie în structuri de ordine publică, mediu rural şi mediu urban, în structuri de poliţie rutieră şi de conductori câini. De asemenea, încă 2 posturi de specialist IT se află în procedură de ocupare. Avem o preocupare permanentă privind eliminarea sau reducerea acestui deficit de personal şi cred că la sfârşitul anului dacă vom reuşi să ocupăm şi aceste posturi din sursă externă, deficitul de personal din cadrul Inspectoratului va fi redus cu 5-6% faţă de cel actual.

Zi de Zi: Vorbind despre personal, vă propun să abordăm mai departe subiectul dotărilor. Persoanele care comit infracţiuni sunt, în mare parte, în pas cu tehnologia. Cum se situează din acest punct de vedere poliţiştii mureşeni?

Comisar şef de poliţie Dumitru Bîltag: Încercăm să ţinem pasul cu toate modificările care survin în societate. Practic, şi legislaţia este într-o modificare permanentă iar noi ca instituţie suntem obligaţi să ne adaptăm permanent modul nostru de acţiune tocmai pentru a ne îndeplini cu succes toate sarcinile şi misiunile pe care le avem, potrivit competenţelor noastre. Ne desfăşurăm activitatea, aşa cum am precizat, pe baza legislaţiei în vigoare, cu respectarea tuturor procedurilor în acest sens şi un obiectiv pe care mi l-am propus în momentul în care am preluat atribuţiile de inspector şef în cadrul acestui inspectorat de poliţie judeţean a fost acela de a îmbunătăţi permanent relaţiile de cooperare şi colaborare cu celelalte structuri cu atribuţii în domeniu. Şi cred că am reuşit acest lucru, ca împreună cu colegii mei să dezvoltăm relaţii foarte bune de parteneriat, de colaborare în primul rând cu structurile de Parchet, cu Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean, autorităţile publice locale şi cu celelalte structuri care au atribuţii în domeniu, mă refer la structurile MAI, Direcţia Judeţeană de Informaţii Mureş. Sunt mulţumit de modul în care reuşim să colaborăm, iar rezultatele obţinute sunt rodul acestor colaborări. Nu vom putea niciodată să obţinem rezultate şi să ne îndeplinim cu succes obiectivele şi misiunile de asigurare a unui climat corespunzător de ordine publică pe teritoriul nostru de competenţă decât printr-o colaborare excelentă, în echipă, cu instituţiile şi structurile partenere.

Revenind la întrebarea referitoare la dotarea existentă, precizez că deţinem logistica necesară desfăşurării activităţilor curente. Chiar am avut anul acesta o vizită de lucru din partea unei delegaţii de procurori străini din Franţa şi Germania, care, împreună cu procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureş, au rămas plăcut impresionaţi că noi, ca structură teritorială, deţinem o astfel de dotare. Exemplific aici faptul că avem două autolaboratoare criminalistice, care au tehnica necesară efectuării cercetării la faţa locului cu privire la orice gen de infracţiuni. Au rămas surprinşi când au văzut că dispunem de două astfel de autospeciale şi ne-au spus că ei deţin un astfel de laborator cam la trei judeţe de mărimea judeţului nostru. S-au făcut eforturi pentru a fi dotaţi cu echipamentele necesare desfăşurării activităţilor şi îndeplinirii sarcinilor în condiţii optime.

În anul 2015, mai mulţi poliţişti ai IPJ Mureş au desfăşurat misiuni internaţionale, fiind apreciaţi de reprezentanţii poliţiilor străine pentru buna colaborare la instrumentarea cazurilor în care erau implicaţi cetăţeni români şi pentru asigurarea măsurilor de ordine la evenimente cu număr mare de participanţi – Campionatul European de Fotbal 2016 – Franţa. Nouă poliţişti mureşeni au desfăşurat, în ultimii doi ani, misiuni internaţionale în Franța, Danemarca, Elveția, Germania, Regatul Unit al Marii Britanii, Ungaria. Cooperarea internaţională a poliţiştilor mureşeni aflaţi în misiune în afara graniţelor ţării şi rezultatele bune obţinute au fost remarcate atât de autorităţile străine care au solicitat poliţiştii cât şi de presa internaţională. Un caz larg mediatizat de trafic de persoane din România, a fost acţiunea din Danemarca, denumită sugestiv „Cuib de viespi”, la care şi-a dat concursul d-nul inspector principal de poliţie Moşneag Andrei, din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu-Mureş – Biroul de Investigaţii Criminale. Pot să mai precizez că începând din decembrie 2014, de când am preluat conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean, la nivelul judeţului Mureş nu a rămas cu autor necunoscut nicio infracţiune de mare violenţă, fapt care este îmbucurător.

Zi de Zi: Exemplificaţi, vă rog…

Comisar şef de poliţie Dumitru Bîltag: În noiembrie 2015 am avut o infracţiune deosebit de gravă, un omor, comis în locuinţa părţii vătămate, care iniţial era cu autor necunoscut. Însă, în luna februarie 2016, datorită activităţilor specifice pe care le-am desfăşurat împreună cu procurorul de caz, procuror criminalist de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş, s-a reuşit identificarea autorului şi în cele din urmă arestarea acestuia de către instanţă. Era un individ deosebit de periculos, cu atât mai mult cu cât a executat 13 ani de închisoare pentru o faptă similară. Deşi şi-a luat toate măsurile pentru a ascunde urmele infracţiunii, prin activitatea de cercetare desfăşurată am reuşit să-i probăm fapta. În prezent, autorul este trimis în judecată, în stare de arest preventiv, urmând ca instanţa de judecată să se pronunţe cu privire la vinovăţia acestuia.

Zi de Zi: Colaborarea de care aţi afirmat a fost recunoscută, recent, de prefectul judeţului Mureş, într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi, care s-a declarat mulţumit de modul în care conlucrează instituţiile care au ca obiectiv siguranţa cetăţeanului. La capitolul dotări v-aş ruga să ne îndreptăm puţin atenţia şi în privinţa sediilor în care îşi desfăşoară activitatea poliţiştii mureşeni.

Comisar şef de poliţie Dumitru Bîltag: Asigurarea spaţiilor necesare este o componentă importantă desfăşurării în bune condiţii a atribuţiilor noastre. Sigur, aici întâmpinăm unele probleme. Sunt nemulţumit de exemplu că nu toate posturile de poliţie din cele 91 existente, sunt racordate la reţeaua de apă şi canalizare. Doar aproximativ 25% din aceste posturi sunt racordate la reţeaua de apă, iar pentru anul viitor îmi propun, împreună cu echipa managerială, să reuşim eliminarea acestui neajuns. Spaţiile sunt dotate la un nivel corespunzător, poliţiştii dispun de tehnica necesară, redactării documentelor şi comunicării, telefon fix şi mobil, staţii de emisie-recepţie şi faxuri. De asemenea, în anul 2015 am reuşit să dotăm toate structurile operative ale inspectoratului cu autospeciale. Mă refer aici la cele 12 posturi de poliţie care nu aveau autospeciale în dotare. În anul 2015 au fost făcute eforturi financiare în acest sens, inspectoratul nostru a fost dotat cu aproximativ 75 de autospeciale noi. Consider că acest aspect a dus la dezvoltarea capacităţii operaţionale.

Zi de Zi: Cum colaboraţi din punct de vedere instituţional cu Serviciul de Medicină Legală Mureş? În alte judeţe, relaţia Poliţie – IML este afectată de datorii financiare…

Comisar şef de poliţie Dumitru Bîltag: Avem o colaborare instituţională foarte bună cu Institutul de Medicină Legală Mureş, în virtutea atribuţiilor ce ne sunt date de lege. În privinţa fondurilor pe care trebuie să le plătim Institutului de Medicină Legală, precizez că nu avem nici un fel de restanţă. În calitate de ordonator terţiar de credite consider că Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a beneficiat de fondurile necesare îndeplinirii sarcinilor noastre în limite corespunzătoare. Nu am avut probleme cum ar fi lipsa de carburant sau să nu putem plăti utilităţile.

Zi de Zi: Care sunt în opinia dumneavoastră principalele trei probleme cu care se confruntă nu neapărat IPJ Mureş, ci în general Poliţia Română, şi cum vedeţi soluţionarea acestor neajunsuri? Cu riscul de a supăra şefii de la Bucureşti, poate ne nominalizaţi trei probleme. Una aţi amintit-o deja, şi anume personalul insuficient…

Comisar şef de poliţie Dumitru Bîltag: Aşa cum am afirmat până acum, deficitul de personal este principala problemă cu care ne confruntăm şi ştim cu toţii că resursa umană este cea mai importantă resursă din cadrul unei astfel de instituţii. Desfăşurăm permanent toate activităţile necesare identificării măsurilor pentru eliminarea sau reducerea acestui deficit de personal. Şi consider că am şi reuşit în acest an, prin încadrările despre care am amintit la o întrebare anterioară. Am auzit voci cum că poliţiştii nou angajaţi vin fără experienţă în domeniu. Adaptarea angajaţilor veniţi din sursă externă nu va fi uşoară, dar consider că ei vor fi un plus pentru instituţia noastră. Noi suntem interesaţi să le asigurăm toate condiţiile astfel încât să se integreze cât mai rapid pentru a face o echipă bună în atingerea obiectivelor instituţiilor noastre. O altă problemă – deşi nu o consider problemă, ci mai degrabă un neajuns cu care ne confruntăm şi pe care încercăm să îl gestionăm corespunzător – se referă la modificarea permanentă a legislaţiei. Suntem foarte interesaţi să creştem permanent gradul de pregătire profesională a tuturor poliţiştilor din cadrul inspectoratului. Facem eforturi susţinute, permanent, în acest sens, cred că şi reuşim şi acesta este şi unul din obiectivele noastre de viitor.

Zi de Zi: Un segment important în activitatea Poliţiei, pe lângă urmărirea şi prinderea suspecţilor, a infractorilor, este reprezentat de prevenţie. Ce face din acest punct de vedere Poliţia Mureşeană, pentru a preveni comiterea de infracţiuni?

Comisar şef de poliţie Dumitru Bîltag: Noi ne desfăşurăm activitatea atât în domeniul prevenirii, cât şi în cel al constatării şi combaterii infracţionalităţii. Activitatea de prevenire a faptelor antisociale are două laturi complementare: pe de o parte, prevenirea, pe care o realizăm prin diferite modalităţi, numeroase campanii preventive, întâlniri ale poliţiştilor desemnaţi cu categoriile vulnerabile, elevi, persoane vârstnice, postarea de mesaje preventive pe site-urile de socializare, mediatizarea unor recomandări preventive şi aşa mai departe. Pe de altă parte, cercetarea infracţiunilor şi luarea măsurilor legale faţă de autorii acestora, printre care cea mai gravă este cea a reţinerii preventive, conduc la asigurarea unui climat de siguranţă. Prevenirea comiterii faptelor antisociale se realizează însă printr-o prezenţă activă a poliţistului în teren, împreună cu jandarmii, colegii de la Poliţia Locală, noi urmărind permanent să ne adaptăm dispozitivul de siguranţă publică potrivit situaţiei operative identificată într-o anumită zonă. Săptămânal facem analize tactice, în cadrul unor şedinţe operative, cu şefii structurilor teritoriale similare care au ca obiectiv menţinerea ordinii publice. Analizăm situaţiile cu care ne confruntăm, astfel încât să ne adaptăm dispozitivul de siguranţă publică pentru săptămâna următoare şi pentru a preveni comiterea unor fapte antisociale pe teritoriul nostru de competenţă. Insist pe importanţa muncii în echipă, deoarece lucrând în structuri operative în cadrul Poliţiei Române am observat de fiecare dată că această activitate nu o poţi face de unul singur, ci doar în echipă cu alţi colegi sau în echipă cu alte structuri care au atribuţii în acest domeniu. Pe această cale, le transmit mulţumiri colegilor din celelalte structuri, dar şi colegilor poliţişti pentru că am reuşit să lucrăm foarte bine împreună pentru instrumentarea dosarelor penale. Avem în cadrul Inspectoratului poliţişti adevăraţi şi îi asigurăm pe colaboratorii noştri că şi pe viitor vom fi un partener de nădejde.

Zi de Zi: Există o „hartă a infracţionalităţii” la nivelul judeţului Mureş? Avem zone mai sigure şi mai puţin sigure din punct de vedere al infracţionalităţii?

Comisar şef de poliţie Dumitru Bîltag: Noi facem o analiză permanentă a evoluţiei fenomenului infracţional şi în funcţie de această analiză rezultă că sunt anumite zone predispuse la comiterea unor infracţiuni de un anumit gen. De exemplu, zonele aglomerate din mediul urban sunt locuri vizate de infractori pentru comiterea unor infracţiuni cum ar fi furtul din buzunare. Din punctul nostru de vedere facem toate analizele necesare şi ne adaptăm în aşa măsură dispozitivul de patrulare, încât printr-o prezenţă activă a poliţistului în teren să reuşim ca întreg teritoriul judeţului Mureş să fie considerat unul sigur. Din acest punct de vedere precizez că judeţul Mureş este printre judeţele sigure în ceea ce priveşte siguranţa cetăţeanului.

Zi de Zi: Am pus această întrebare deoarece pe adresa redacţiei Zi de Zi am primit sesizări frecvente, iar unele dintre acestea se referă la zona Apalina din municipiul Reghin…

Comisar şef de poliţie Dumitru Bîltag: Despre această zonă pot să îi asigur pe cetăţeni că nu este una care să ne creeze probleme întrucât noi, prin activităţile pe care le desfăşurăm permanent, avem echipaje de Poliţie şi Jandarmerie care patrulează zilnic în acea zonă. Apalina este o zonă atent supravegheată de noi şi consider că suntem în măsură să menţinem situaţia sub control. Am desfăşurat diferite activităţi, de la simpla patrulare şi prezenţă a forţelor de ordine publică în acel teritoriu, până la instrumentarea unor dosare penale în care erau suspecte persoane din acea zonă. Au fost efectuate o serie de percheziţii domiciliare şi am reuşit să documentăm activitatea infracţională a persoanelor care aveau preocupări în comiterea unui gen de infracţiuni, cum ar fi furturile sau tâlhăriile. Din informaţiile pe care noi le deţinem, municipiul Reghin este un municipiu unde infracţionalitatea este ţinută sub control şi statistic vorbind avem o scădere a infracţionalităţii sesizate în primele nouă luni, cu 2%.

Zi de Zi: Tot la capitolul sesizări, aş dori să vă aduc în vedere un fenomen care are loc la Sighişoara, respectiv un număr destul de mare de accidente auto cu victime înregistrate pe treceri de pietoni. Ca să nu mai amintesc de zona Sângeorgiu de Mureş unde au loc frecvent accidente pe trecerea de pietoni. Ce face Poliţia Mureşeană pentru a contracara producerea unor asemenea evenimente tragice?

Comisar şef de poliţie Dumitru Bîltag: În primele nouă luni ale anului 2016, pe raza municipiului Sighişoara s-au produs patru accidente rutiere, pe fondul neacordării de prioritate pietonilor. Noi, pentru prevenirea şi combaterea acestei cauze generatoare am desfăşurat o serie de activităţi specifice şi de fiecare dată am aplicat cu fermitate prevederile legii. Accidentele rutiere produse în interiorul municipiului Sighişoara cel mai probabil nu s-ar fi produs sau numărul acestora ar fi fost mult redus în cazul existenţei unor amenajări rutiere corespunzătoare pentru sporirea siguranţei participanţilor la trafic, a unor treceri pentru pietoni semaforizate sau a unei rute ocolitoare a municipiului Sighişoara. Pe de o parte, s-ar asigura o vizibilitate mai mare asupra trecerilor pietonale, s-ar determina reducerea vitezei de deplasare a autovehiculelor, o reglementară clară, a circulaţiei rutiere la trecerile de pietoni, respectiv delimitarea circulaţiei vehiculelor de cea a pietonilor. Pe de altă parte, traficul rutier de tranzit dacă s-ar desfăşura în afara acestui municipiu fără intersectarea cu traficul rutier local, s-ar reduce cu certitudine valorile de trafic în interiorul municipiului şi implicit gradul de victimizare a populaţiei prin accidente rutiere. Noi, potrivit competenţelor pe care le avem, am urmărit aşa cum am precizat, de fiecare dată, să asigurăm o prezenţă activă a poliţiştilor cu atribuţii în domeniu pe şoselele din judeţul Mureş, să acţionăm cu fermitate în vederea aplicării legislaţiei pe această linie, cu privire la toţi participanţii la trafic, atât la conducătorii auto cât şi la pietoni, biciclişti şi alte categorii de participanţi la trafic. Se acţionează în permanenţă şi în sens preventiv, prin structurile noastre specializate, structurile de prevenire şi structurile Poliţiei Rutiere, pentru educaţia rutieră a participanţilor la trafic.

Infracţiuni sesizate

Total Urban Rural

2012 14.935 8.965 5.970

2013 14.405 8.716 5.689

2014 14.478 9.699 4.779

2015 14.065 9.281 4.784

2015 (9 luni) 10.594 6.975 3.619

2016 (9 luni) 9.826 6.484 3.342

(Sursa: IPJ Mureş)

Infracţiuni stradale sesizate

Total Urban Rural

2012 956 821 135

2013 689 605 84

2014 706 640 66

2015 772 715 57

2015 (9 luni) 613 572 41

2016 (9 luni) 465 419 46

(Sursa: IPJ Mureş)

Infracţiuni de furt

Total Urban Rural

2012 6.127 3.622 2.505

2013 5.251 3.123 2.128

2014 5.447 3.707 1.740

2015 4.998 3.431 1.567

2015 (9 luni) 3.775 2.587 1.188

2016 (9 luni) 3.124 2.122 1.002

(Sursa: IPJ Mureş)