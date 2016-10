Regizorul Radu Afrim la o nouă premieră la Compania ”Tompa Miklós”

Compania „Tompa Miklós” revine cu o nouă premieră în programul stagiunii 2016-2017 cu piesa ”Pasărea retro se lovește de bloc și cade pe asfaltul fierbinte” (Retromadár blokknak csapódik és forró aszfaltra zuhan) de Radu Afrim, sâmbătă, 12 noiembrie, ora 19:00 la Sala Mare a Teatrului Național. Spectacolul, care în proiectul de repertoriu a fost anunţat sub titlul Spectacol surpriză 3 este bazat pe ideea şi scenariul lui Radu Afrim, realizat cu aportul membrilor distribuţiei prin tehnica work-in-progress deja cunoscută din colaborările anterioare. Regizorul Radu Afrim este legat de Compania „Tompa Miklós” cu două spectacole de succes ”Castingul dracului” (Az ördög próbája) şi ”Tihna” (A nyugalom), spectacole care au fost apreciate şi recunoscute la numeroase festivaluri naţionale şi internaţionale. Spectacolul ”Pasărea retro se lovește de bloc și cade pe asfaltul fierbinte” ne ghidează în anii ’70-’80, în perioada „socialismului prosper”, când locuitorii blocurilor aveau un mod aparte de viață. Distribuţia spectacolului are în componență actorii László Csaba, Takács Örs, B.Fülöp Erzsébet, Lőrincz Ágnes, Simon Boglárka Katalin, Kádár Noémi, Gecse Ramóna, Csíki Szabolcs, Varga Balázs, Bokor Barna, Berekméri Katalin, Fülöp Bea, Kiss Bora, Keresztes Varga Andrea, Ördög Miklós Levente, Tollas Gábor, P.Béres Ildikó, Biluska Annamária, Nagy Dorottya, Moldován Orsolya, Bartha László Zsolt, Huszár Gábor, Ruszuly Ervin, Kiss Péter, Kiss Anna, Sebesi Borbála, Pál Mátyás, Sebesi Sarolt, Hunyadi Virág și Szakács László. Până la premiera din data de 12 noiembrie, publicul are ocazia să vadă avampremiera vineri, 4 noiembrie ora 19.00 la Sala Mare. Spectacol este recomandat persoanelor peste 14 ani și este supratitrat în limba română. Biletele se pot procura la caseria din incinta Teatrului Naţional Târgu-Mureş (luni-vineri orele 9.00-15.00 şi înainte de spectacol), la Agenţia de Bilete din Palatul Culturii (luni-vineri orele 12.00-17.30), on-line pe www.biletmaster.ro.