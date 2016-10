Vernisajul „Albastru. La punctul de fierbere al culorii”, la Camera K’arte

Camera K’arte este gazda unei noi expoziții. În galeria de pe strada George Enescu, lângă Palatul Culturii din Tîrgu-Mureș, a fost vernisată vineri, 28 octombrie, de la ora 18.00, expoziția Oanei Năstasache, „Albastru. La punctul de fierbere al culorii”. Lucrările artistei vor fi expuse în Camera K’arte până în 20 noiembrie.

„Albastrul” – personajul principal al expoziției

Georgiana Buț, curatorul expoziției, ne-a vorbit despre lucrările abstracte ale Oanei Năstăsache. „Întâlnim niște juxtapuneri, niște geometrii foarte meticulos așezate”, a spus Georgiana, explicându-ne că „magnetismul” picturilor este creat de constrastul dintre forme și de cel dintre culori. Apoi, a menționat caracterul procesual pe care îl are expoziția, spunându-ne că lucrările expuse au fost realizate în intervalul 2014-2015. „Primele lucrări sunt acestea două, de mici dimensiuni, apoi Oana în căutările ei sub influența „albastrului” – pe care îl face un fel de personaj, aduce culoarea la un punct de fierbere”, ne-a mai spus curatorul expoziței.

Georgiana a apreciat colaborarea cu Asociația K’arte, organizatorul expoziției. Eliodor Moldovan, directorul executiv al asociației, a spus că-și dorește ca pe viitor Camera K’arte să mai găzduiască artiști propuși de curatorul Georgiana Buț, originară din Tîrgu-Mureș. Acesta a amintit și faptul că unul dintre programele/obiectivele Asociației este de a realiza evenimente în care să fie implicați tîrgumureșeni stabiliți între timp în alte orașe.

Atrasă de relațiile dintre forme și culori în contrast

După scurtul discursul al Georgianei Buț, am stat un pic de vorbă cu Oana Năstăsache. „Sunt din Galați, apoi m-am mutat în Cluj. De mică de partea acesta artistică, de pictură”, mi-a spus Oana. După ce a absolvit Liceul de Artă din Galați și-a continuat studiile în Cluj-Napoca. „Ce înseamnă arta abstractă, practic și teoretic, am învățat la la Universitatea de Artă și Design din Cluj. A fost un pas important pentru că a fost ceva cu totul diferit, mult mai diferit decât mă așteptam. Am fost surprinsă foarte mult de arta contemporană, de tot de ce întâmplă la ora actuală în artă. Și în Universitate mi-am dat seama că pe mine mă interesează forma și culoarea și tot timpul am încercat cumva să-mi demonstrez sensibilitatea aceasta. Am renunțat la portret și la lucrurile care sunt evidente și de înțeles tuturor și am ajuns într-un loc care mie mi se pare mult mai personal, mai apropiat de starea mea”, mi-a spus Oana, făcând, apoi trecerea spre lucrările expuse la K’arte.

„A fost o trecere treptată de la o temă de semestru, unde aveam un studiu de portret. Trebuia să ne îndepărtăm cât mai mult și să avem doar esența portretului. Am lucrat cu tușuri – foarte fluid, volatil cumva și fiindcă nu mi se părea suficient de concretizată tema am inclus și formele geometrice. Mi se pare foarte interesantă relația dintre ceva foarte bine conturat, bine delimitat și ceva foarte fluid, foarte organic”, a explicat Oana. Apoi, mi-a mai spus că încearcă să cuprindă în compozițiile ei „forme foarte apropiate de noi, lavă sau gheață”.

„Practic sunt lucrările mele de dizertație de anul trecut, din 2015, și sunt doar o parte dintre ele. În total au fost 70 de lucrări. Mă preocupă și ideea de diversitate. Aici, am expus lucrări destul de similare din punct de vedere compozițional, au un numitor comun. În realitate, albastru este personajul care le leagă pe toate, pentru că am o sensibilitate pentru această culoare”, mi-a mai spus Oana. Apoi, mi-a explicat că picturile sunt realizate pe straturi/pe layere, care suprapuse, „împreună, ajung oarecum să fuzioneze”.

În cadrul expoziției din Camera K’arte, veți observa, pe lângă lucrările mari, și câteva lucrări de dimensiuni mici. „Am avut o perioadă în care eram pasionată de imaginile văzute la microscop. Și, de fapt, e o realitate de care nu suntem conștienți în fiecare zi. M-au influențat foarte mult, am și niște lucrări făcute după imagini ale granitului văzut la microscop. Lucrările acestea le consider la fel, niște imagini microscopice, pe care le-am reluat pe o suprafață mai mare”, mi-a mai spus Oana, explicându-mi relația dintre lucrările expuse. Apoi, mi-a povestit despre un proiect la care lucrează în prezent, o serie de lucrări realizate pe material textil – cămăși peste care intervine pictând forme geometrice.

Expoziția poate fi vizitată, în general, în timpul săptămânii de luni până vineri între orele 15.00 și 18.00. De asemenea, vă puteți manifesta intenția de a vedea lucrările Oanei Năstăsache sau puteți cere mai multe informații legate de programul de vizitare pe email la elidor@k-arte.ro sau contact@k-arte.ro.

Oana Năstăsache (n. 1991, Galați) trăiește și lucrează în Cluj-Napoca. În practica sa artistică, ea este mereu în căutarea coerenței prin intermediul unei geometrii rafinate și așezate cu meticulozitate, a improvizației gestuale și a hazardului liber, elemente adeseori situate într-un contrast plin de energie. Lucrările sale au fost expuse în muzee de artă în Cluj și Galați. A făcut parte din expoziții de grup, ca de pildă: „StartPoint Prize Romania 2015”, Centrul de Artă Victoria, București (iunie, 2015); „Rumble in the Jungle”, Galeria Casa Matei, Cluj (aprilie, 2015); „Wild Awake”, Lateral Art Space, Fabrica de Pensule, Cluj (martie, 2015); „Group Exhibition”, expoziție de apartament, Berlin (iunie, 2014). Lucrările sale au fost de asemenea expuse la ArtSafari, București (mai, 2015).

Georgiana Buț este curator independent și specialist în PR cultural. În prezent, este doctorand al Departamentului de Filosofie în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Cercetarea ei este concentrată pe expoziția de artă contemporană ca mediu conceptual pentru practica artistică. A fost coordonator de comunicare și programe al Fundației Culturale Intact și al Galeriei Quadro; activitatea sa curatorială include expoziția „Pulse, within the Veil” (artiști: Alex Mirutziu/RO, Izabella Gustowska/PL, Anastasiia Mikhno/UA, Cristina Chirilă/RO, Doru Butz/RO), Casa Tranzit, Cluj, mai 2011.