ÎPS Irineu şi Dan Puric, învăţături pentru tinerii ortodocşi

În contextul Anului omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei organizează sâmbătă, 5 noiembrie, în municipiul Târgu-Mureș, Întâlnirea Anuală a Tinerilor din Arhiepiscopia Alba Iuliei.

Conferinţa „Să fii român!”

În cadrul întâlnirii peste 1.500 de tineri din județele Mureș și Alba sunt invitaţi să se cunoască, să se roage împreună și să discute despre importanța educației pe care o primesc în Familie, în Școală și în Biserică. „Această întâlnire de tineret, ajunsă la a VI-a ediție, reprezintă o încununare a activităților cu tinerii desfășurate în Eparhia Alba Iuliei, prin implicarea părinților protopopi, preoților parohi, profesorilor de Religie, asociațiilor creștine de tineret, centrelor cultural-catehetice, sub coordonarea Centrului eparhial. Invitatul ediției din acest an a Întâlnirii anuale a tinerilor este maestrul Dan Puric, care va susține conferința „Să fii român!”, pe parcursul căreia va vorbi tinerilor despre ce înseamnă ,,să îți iubești credința strămoșească în care te-ai născut, martirii si eroii neamului tău, să îți iubești tradiția, cultura şi oamenii mari pe care i-a dat acest pământ, cât mai ales să îți iubești necondiționat, în ciuda tuturor evidențelor, țara de astăzi ca să ai puterea să o ridici“, a precizat pr. Oliviu Botoi, consilier cultural în cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia.

Programul întâlnirii:

Ora 9.00: Primirea tinerilor din protopopiatele Eparhiei de către echipa de voluntari a Protopopiatului Târgu-Mureș;

Ora 9.15 – 9.45: Deplasarea spre biserica ,,Înălțarea Domnului” – Catedrala Mare;

Ora 9.50: Primirea Ierarhului;

Ora 10.00: Te Deum oficiat de către Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, cuvântul Arhipăstorului către tineri;

Ora 10.45: Procesiune cu icoane și steaguri naționale, purtate de către tineri îmbrăcați în costume populare – Piața Trandafirilor;

Ora 11.30: Conferința „Să fii român!”, susținută de maestrul Dan Puric, sesiune de întrebări și răspunsuri (Sala Polivalentă);

Ora 13.00: Moment artistic, masa de prânz;

Ora 15.00: Concluzii finale și încheierea evenimentului, plecare tinerilor participanți.