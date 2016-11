„The Talent of UMF”, noutatea festivalului „Unifest” 2016

Cel mai amplu și complex festival studenţesc din România, „Unifest”, se va desfășura în perioada 7-14 noiembrie, la Târgu-Mureș, pentru a cincea oară. Orașul se va afla din nou sub semnul evenimentelor caritabile și culturale, prevenției, mișcării și distracției. Anul acesta, se organizează, în premieră, concursul de talente „The Talent of UMF”, în colaborare cu Liga Studenților.

Festivalul „Unifest” este organizat de Organizația Studențească de Medicină Dentară (OSMD) din cadrul Universității de Medicină și Farmacie (UMF) din Târgu-Mureș.

„Suntem la a cincea ediție de „Unifest” la Târgu-Mureș. Sunt cinci ani de când avem sloganul „Distracție gratis, nu degeaba”. Evident, de la an la an venim cu ceva nou în programul festivalului. Spre deosebire de edițiile precedente, în acest an nu vom mai avea concursul de frumusețe „Miss Unifest”, dar în schimb, în cadrul programului avem inclus concursul de talente „The Talent of UMF”, organizat în colaborare cu Liga Studenților din Târgu-Mureș, precum și spectacolul/concurs „Unifest iUMOR”. De fiecare dată ne-am adresat celui mai larg public posibil, reprezentat de studenți și elevi, iar publicul țintă a trecut de 3.000 de persoane, la fiecare ediție. Anul acesta, sperăm să ne autodepășim și să aducem „Unifest-ul” în inima mai multor tineri”, a declarat Victor Cepuc, președintele OSMD.

Un program complex și divers

Programul evenimentului cuprinde activităţi diverse menite să-i aducă pe studenţi mai aproape de cărți, sport, precum şi acţiuni dedicate sănătăţii orale şi domeniului cinematografic. La Târgu-Mureș, studenții vor organiza sesiuni de prevenție orală în școlile din mediul urban și rural, vor dona sânge, vor participa la workshop-uri de acordare a primului ajutor, vor alerga pentru o cauză nobilă, se vor implica în organizarea unor cursuri științifice, vor participa la campionatele de fotbal și ping pong și se vor distra împreună în cadrul serilor sociale.

„Paleta activităților și evenimentelor încearcă de fiecare dată să acopere absolut tot ce și-ar dori un student, de la campionate sportive, la proiecții de film, târguri de carte, campanii umanitare și, nu în ultimul rând, educația sanitară a micului pacient. „Unifest” este un prilej frumos și potrivit pentru studenții implicați de a-și testa și îmbunătăți capacitățile organizatorice și competitive. Pentru OSMD, este o nouă oportunitate să arătăm că medicina este mai mult decât o simplă profesie ca să reiterăm: studenții de la Medicină Dentară se implică civic atât pentru studenții de la toate universitățile din Târgu-Mureș, cât și pentru comunitate”, a afirmat Victor Cepuc.

Evenimentul se află sub umbrela Uniunii Studenţilor din România, o organizație care reuneşte peste 100 de asociaţii studenţeşti şi de tineret din 17 centre universitare. Scopul statutar al federaţiei este acela de a reprezenta, promova şi apăra drepturile studenţilor, în raport cu actorii relevanţi la nivel naţional, în special cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Tineretului şi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preşedinţia României, precum şi Municipalităţi şi Universităţi.