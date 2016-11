Elevii de la Arte și visele cu care pornesc în viață

Teatrul Studio 2.1 a găzduit o atractivă prezentare de atelier animație și scenografie, moderată de prof.univ.dr. Oana Leahu și Gavril Siriteanu, miercuri, 2 noiembrie. În perioada 31 octombrie – 4 noiembrie 2016, cadrele didactice ale Universității de Arte din Tîrgu-Mureș în parteneriat cu elevii Liceului Vocațional de Artă, organizează Săptămâna Altfel, cu o serie de activități prin care organizatorii doresc să le prezinte elevilor o mostră din ceea ce urmează să parcurgă în cariera artistică pe care au început-o, dacă aleg să urmeze cursurile uneia din specializările Universității de Arte.

Elevii și cadrele didactice au creat împreună universul scenografic al poveștilor, costume, decoruri, păpuși, recuzita din materiale simple și la îndemâna oricui, hârtie, plastic, carton, lemn, culori și multă creativitate. Elevii au fost fascinați de construcţia, lucrul la scenă, miracolele care apar din lucrul cu actorii şi cu păpuşile, acele momente minunate în care ideile se materializează.

” Am organizat această activitate împreună cu colegul meu, Dănuț Lung, profesor de limba și literatura română, în care am antrenate elevii din clasele a IX-a A și C. Considerăm că arta se îmbină atât în domeniul literaturii cât și artistico-plastic și reușim mereu să învățăm lucruri noi. Dna. Oana Leahu a fost deosebită și deschisă la parteneriatul oferit de noi, iar copiii au, astfel, posibilitatea de a cunoaște și o altă lume decât cea literară a personajelor, cea din spatele scenei, să încerce să se identifice cu unul din perosnajele literare, cu scopul de a se exprima liber, să valorifice tot ceea ce înseamnă artă. Cu atât mai mult cu cât, ei sunt în acest domeniu și le place ceea ce fac”, ne spune Ioana Păcurar, profesor de limba și literatura română.

A mânui o păpuşă, a-i da viaţă, trebuie să fii un bun actor, potrivit celor explicate de Oana Leahu. Păpușari buni care să nu fie actori buni nu există, să dai viaţă unor obiecte neînsufleţite înseamnă de fapt o artă, capacitatea actorului de a surprinde acele comportamente care creează empatie cu spectatorul, asta este arta mânuirii păpuşii. Chiar dacă tehnologia devine din ce în ce mai avansată, toată lumea preocupată de lupta pentru existență, iar internetul ocupă un loc din ce în ce mai larg în viața oamenilor, teatrul de păpuşi nu va muri niciodată, atâta vreme cât vor mai exista oameni care să sacrifice câte ceva din viaţa proprie ca să recreeze miracolul iluziei că păpuşa e vie, că trăieşte, se bucură şi suferă alături de noi.

” Cel mai mult m-a atras creativitatea cu care s-a lucrat asupra fiecărui obiect, simplitatea cu care i s-a adăugat o perucă sau ochi”, ne spune elevul Rareș Preotu.

” Lumea e frumoasă aici, ni s-a explicat foarte limpede tot și am învățat multe lucruri noi, tehnici mai simple și mai ample, cum se gândește un spectacol”, adaugă eleva Daria Barac.

” Partea de scenografie m-a atras cel mai mult, am aflat nouătți despre câteva procese de creație, chiar dacă sunt destul de familiară cu acestea, având unn exemplu în familie,” precizează eleva Iris Gherendi.

” Păpușile și felul în care au fost create, m-au atras cel mai mult, în special una cu nasul mai mare, mi s-a părut mai interesantă”, afirmă eleva Andreea Suciu.

Universitatea de Arte din Târgu-Mureș este una dintre universitățile cu tradiție recunoscută. În timp, a devenit locul ideal pentru orice posibil student care dorește să intre în lumea teatrului: actorie, regie, scenografie, coregrafie, teatrologie, teatru de animație, pedagogie muzicală, scriere dramatică.

Spre finalul întâlnirii, prof.univ.dr. Oana Leahu i-a provocat pe cei prezenți să-și spună fiecare, în parte, visul cu care pleacă în viață, iar răspunsurile au venit repede, mature și complexe. Alexandra Florea vrea să devină arhitect, să creeze un univers cu mulți zgârie-nori și să aibă 25 de câini. Alexandra Muntean vrea să devină arhitect, dar să nu renunțe la pasiunea de pictură. Vivien Szabo se visează cântăreață, iar Elisei Baciu, muzician. Le dorim success!