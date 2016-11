Campanie de promovare a unui stil de viață sănătos, la Târgu-Mureș

Președintele Asociației Medicilor de Familie Mureș, dr. Remus Șipoș, a anunțat vineri, 4 noiembrie, în cadrul conferinței de nutriție și dietetică cu participare internațională „Inserția dieteticianului în sistemul de sănătate – de la nivel european, la cel național”, că în aceste zile se va lansa, la Târgu-Mureș, o campanie de promovare a unui stil de viață sănătos, ce are la bază nouă recomandări nutriționale și de mișcare.

Mureșenii vor primi 1.000 de pliante, 31.000 de semne de carte și 1.000 de postere, pe care sunt trecute cele nouă recomandări, în așa fel încât copiii informați să devină adulți responsabili. „Asociația Medicilor de Familie Mureș va lansa în data de 11 noiembrie, la ora 14.00, la Casa de Cultură „Mihai Eminescu”, o campanie de promovare a unui stil de viață sănătos. Practic, ne dorim ca în cabinetele medicilor de familie, dar și în cabinetele școlare din Târgu-Mureș să ajungă afișe, postere, pliante și semne de carte, pe care sunt trecute nouă recomandări și reguli pentru un stil de viață sănătos. Sunt imporante nu doar pentru adulți, ci mai ales pentru copii. Este important să-i formăm corect și din copii informați să devină adulți responsabili. Este vorba despre o campanie sub egida „Suntem generația în mișcare”. Au fost tipărite 31.000 de pliante, 31.000 de semne de carte și 1.000 de postere, pentru ca aceste informații și mesajul să ajungă la cât mai multe persoane”, a declarat dr. Remus Șipoș.

Potrivit medicului, campania se adresează atât celor mici, cât și celor mari, scopul acesteia fiind sensibilizarea și depistarea locului în care trebuie să se producă intervenția, la școală sau în cabinetului medicului de familie. Dr. Remus Șipoș a subliniat importanța pe care o are dieteticianul în adoptarea unui stil de viață sănătos.

„Ne dorim, în primul rând, să sensibilizăm și să depistăm locul în care trebuie să se producă intervenția. De aceea, am dorit ca această intervenție să fie și în cabinetele școlare și în grădinițe. Este un motiv în plus pentru a sublinia necesitatea dieteticianului. Locul dieteticianului este în cabinetul medicului de familie, este posibil și în școli, la fel cum avem angajați psihologi în școli. Este nevoie ca mesajul profesional și competent să vină de la persoanele cele mai bine pregătite în acest domeniu. Pe lângă reguli privind mișcare, există și reguli de nutriție. Campania este adresată tuturor. Medicina preventivă este un atribut al medicului de familie și nu ne adresăm unui grup țintă specific, ci tuturor celor care sunt deschiși și își doresc să trăiască mai bine. Ne dorim ca persoanele de pe lista medicilor de familie să înțeleagă că pot să trăiască bine printr-un stil de viață sănătos”, a anunțat dr. Remus Șipoș.