Consiliul Local a amânat să se constituie parte civilă în dosarul 2 al primarului Florea

Proiectul de hotărâre privind constituirea Municipiului și a Consiliului Local (CL) Tîrgu Mureș parte civilă în dosarul penal nr. 1883/102/2016, în care este inculpat primarul Dorin Florea, dosar aflat pe rolul Tribunalului Mureș, nu a mai ajuns la vot la ultima ședință a CL.

Proiectul de hotărâre a fost însoțit pe lângă expunerea de motive pe care Zi de Zi a prezentat-o în 26 octombrie, înainte cu o zi de ședința Consiliului Local Tîrgu Mureș, mai multe note. Una ar fi nota secretarului municipiului care a prezentat prevederile legale privind constituirea de parte civilă. O alta este nota Direcției Economice, prin care directorul economic Ana Năznean a susținut că nu este de competența direcției elaborarea unui raport de specialitate privitor la proiectul de hotărâre. A treia este Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală, prin care se prezenta o adresă a Tribunalului Mureș care a arătat că Municipiul are dreptul ca în termen de 21 de zile să își angajeze un avocat în calitatea sa de parte vătămată în dosar (adresa a fost remisă în 23 septembrie, iar cele 21 de zile au expirat în 18 octombrie, fără să se precizeze dacă municipiul și-a angajat un avocat), respectiv că DNA a remis municipiului o adresă în 6 iunie 2016, prin care se arată că s-a pus în mișcare acțiunea penală împotriva primarului Dorin Florea și a fostului secretar al municipiului Maria Cioban, pentru presupusa săvârșire a infracțiunilor de participare improprie la infracțiunea de abuz în serviciu prin care s-ar fi prejudiciat bugetul local cu suma 1,18 milioane de lei. Menționăm că prejudiciul ar reprezenta redevența neîncasată prin darea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 20.000 mp Asociației Sportive Trans-Sil care l-a subînchiriat Fotbal Club Municipal. În finalul raportului Direcției Juridice se precizează că: “Ținând cont de dispozițiile legale și de starea de fapt mai sus indicată apreciem că se impune constituirea ca parte civilă a Municipiului Tîrgu Mureș în dosarul mai sus menționat, în situația în care se constată existența prejudiciului și este stabilită vinovăția persoanelor responsabile pentru acest prejudiciu”. Altfel spus, nu este clar când ar trebui să se constituie municipiul parte civilă, în condițiile în care existența prejudiciului și vinovăția nu pot fi stabilite mai devreme de pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Nu în cele din urmă, consilierii locali au mai primit o adresă din partea primarului Dorin Florea. Acesta a arătat că în proiectul de hotărâre nu sunt indicate persoana/persoanele împotriva căreia/cărora ar trebui să se formuleze o acțiune în răspundere civilă delictuală, natura acuzației, prejudiciul produs, precum și raportul de cauzalitate între faptă și prejudiciu, motivele și probele pe care se întemeiază solicitarea. Acum, noi spunem că e cam mult pentru un consilier local, pentru că atunci nu știm ce rol mai au procurorul și judecătorul într-un proces penal. În adresă, primarul mai menționează că: “acuzațiile sunt neclare/confuze, astfel că nici în acest moment nu se poate stabili cu certitudine natura și conținutul lor, adică obiectul acțiunii penale și, pe cale de consecință, al acțiunii civile din dosarul penal mai sus menționat”. Nu sunt singurele acuze aduse rechizitoriului DNA, însă iarăși aceasta e treaba justiției și, mai puțin, a Consiliului Local.

În plen, discuții peste discuții

Cu aceste documente, proiectul de hotărâre a intrat în dezbatarea Consiliului Local. Inițiatorul său, consilierul local POL Mark Christian Hermann a acuzat tergiversarea luării unei hotărâri, desi, după cum a arătat, proiectul a primit viza de legalitate a secretarului municipiului, Andrei Mureșan.

Președintele de ședință, Sergiu Papuc i-a sugerat inițiatorului să îl retragă pentru că este ilegal.

“Eu v-aș sugera să îl retrageți înainte de a-l dezbate pentru că, dacă stăm, va trebui să stăm vreo două ore să îl canibalizăm pentru că sub forma aceasta nu putem să îl votăm pentru că este ilegal. (…) Consiliul Local nu se poate constitui parte civilă pentru că nu are personalitate juridică, singurul care se poate constitui parte civilă este Municipiul Tîrgu Mureș. (…) Angajarea unei case de avocatură nu este necesară pentru acest scop, constituirea de parte civilă. Nu ne putem asuma un prejudiciu pentru că nu îl cunoaștem, nu avem decât un comunicat al DNA-ului, cel care își va asuma prejudiciul este Municipiul Tîrgu Mureș. Municipiul Tîrgu Mureș trebuie să ne supună aprobării un proiect de hotărâre prin care să mandateze secretarul municipiului să semneze constituirea de parte civilă și să indice, prin Direcția Juridică, cuantumul prejudiciului. (…) Nu discutăm aici că nu ne constituim parte civilă, avem obligația de a ne constitui parte civilă, dar trebuie să o facem corespunzător și legal”, au fost remarcile social-democratului.

În replică, alesul POL a susținut că: “Atâta vreme cât documentele au comunicat acest prejudiciu, nu cred că putem noi, până la pronunțarea unui sentințe definitive în acest dosar, să stabilim un alt prejudiciu mult mai mic decât procurorii DNA. Deci, din oficiu mergem pe acea sumă”.

Peti Andrei a solicitat lămuriri secretarului dacă s-a răspuns adresei DNA din 6 iunie și care este termenul de decădere.

“Solicitarea care a venit în 6 iunie, a venit în plină campanie electorală, în plin proces de alegeri, iar noul Consiliu Local a fost validat la sfârșitul lunii iunie. Verific ca să nu vă informez cumva greșit că am avut o corespondență prin care am relatat aceste aspecte și că urmează Consiliul Local, după ce este învestit, să revină cu o decizie. (…) Direcția Juridică, făcând parte din aparatul de specialitate al primarului nu are cum să inițieze un asemenea proiect, pentru că poate avea calitatea de inițiator primarul, viceprimarii și consilierii locali”, a subliniat Andrei Mureșan în răspunsul său adresat atât alesului UDMR cât și președintelui de ședință.

Până la urmă, consilierul local POL și-a retras proiectul de hotărâre care urmează să fie rediscutat într-o ședință viitoare. Dosarul penal se află în camera preliminară, iar Municipiul Tîrgu Mureș se poate constitui parte civilă până la primul termen la care părțile sunt legal citate.

