Creșterea productivității prin utilaje performante la firma Davilemn SRL

Societatea Oltean Prodlemn SRL din Jabenița este cunoscută în peisajul economic mureșean ca un agent important în domeniul prelucrării lemnului, fie că vorbim de mobilierul de grădină, sau semifabricate pentru industria mobilei. Un factor esențial în politica societății este cel al valorificării deșeurilor rezultate în urma prelucrării lemnului, fapt pentru care producerea de peleți a venit ca o consecință firească. Dacă la secția din Jabenița, peleții fabricați sunt din deșeurile rezultate în urma prelucrării lemnului de brad pentru mobilierul de grădină, cu o capacitate de o tonă pe oră, la Reghin fagul este materialul lemnos prelucrat pentru obținerea de semifabricate. Așa se face că anul 2015 a adus pentru grupul de firme Oltean o nouă investiție, respectiv o fabrică de peleți la Reghin realizată prin SC Davilemn SRL, parte componentă a firmelor Oltean. ”La produsul pe care îl obținem la secția din Reghin, respectiv semifabricatele din fag pierdem mult din materialul lemnos, din bușteanul propriu-zis. Practic dintr-un metru cub de buștean rezultă cam 40 % semifabricat, restul de 60 % este deșeu, care trebuia valorificat mai superior, pentru a ne putea încadra în costurile de cumpărare a materialului lemnos. În zona noastră bușteanul de fag fiind de o calitate mai slabă atunci și randamentul e mai mic, fapt pentru care am căutat o soluție să valorificăm mai bine deșeul prin fabricarea peleților. Pentru a obține un deșeu curat, la începutul procesului de producție trebuie avut în vedere decojirea bușteanului, deoarece scoarța acestuia nu este bună în ce privește compoziția peleților. Apoi, când bușteanul intră în procesul de producție, orice deșeu, tot ce rezultă este curat, fără impurități. În vederea acestei investiții trebuia o linie modernă de producere a peleților, una automatizată pentru a nu necesita prea mulți muncitori. În ideea aceasta am accesat un proiect pe fonduri europene, valoarea acestuia fiind de 1,4 milioane de euro, 40 % din această sumă fiind contribuția noastră, restul fiind bani europeni”, ne-a declarat Tiberiu Oltean, administratorul SC Oltean Prodlemn SRL.

Investiție de 1,4 milioane euro

Punerea pe picioare a liniei de fabricare a peleților de la secția din Reghin nu a fost lipsită de probleme, timpul fiind cel mai mare dușman, respectiv două luni, de la aprobarea proiectului și implementarea acestuia. ”Aceste fonduri din proiect erau rămase din 2015 care, după aprobare, într-o perioadă de două luni proiectul trebuia implementat. A fost un act de curaj să intrăm în acest joc, deoarece de la aprobare până la implementare perioada a fost de doar două luni. Cu foarte mare greutate am reușit să ne încadrăm în acest interval de timp, în care trebuiau aduse utilajele și linia de peleți să funcționeze. Nefiind un utilaj compact, linia de producere a peleților este formată din mai multe componente, respectiv presa trebuia adusă din Franța, partea de ambalare robotizată din Italia. Cei care au realizat acest proiect de montare a acestei linii a fost o firmă din Polonia, toate utilaje fiind aduse de 16 camioane. Linia funcționează, capacitatea ei de prodcuție actuală este de 2,5 tone pe oră”, a menționat Tiberiu Oltean.

Valorificarea peleților se face atât la export cât și pe piața internă, piața fiind invadată de alți producători din afară, cu prețuri mici, fapt ce pun în gardă producătorii interni. ”În perioada de extrasezon, când lumea nu prea are nevoie de peleți, nefiind nici cunoscut nu am avut la cine să vând, fapt pentru care nu am produs mult. O dată cu schimbarea vremii, când temperaturile au mai scăzut atunci am intrat pe o producție mai mare, ea putând ajunge chiar și la 1000 de tone pe lună, în funcție de comenzile care sunt. Acum e o perioadă în care prețurile au mai scăzut, concurența este una destul de mare, în special datorită celor din Ucraina. Ei au intrat cu peleți foarte ieftini pe piață și din această cauză s-au închis mai multe fabrici de peleți. Este și cazul fabricii din Câmpulung la Tisa, județul Maramureș cu o producție de 10 tone pe oră care s-a închis. Fabrica era bazată pe tocarea bușteanului, acesta scumpindu-se în continuu, nu se mai încadra în prețul de cost al peleților. Momentan eu pot să vând peleți pentru că materia primă nu are un cost atât de mare, respectiv deșeurile obținute din prelucrarea lemnului. Dacă ar fi trebuit să fac peleți din bușteni, nu puteam să mă încadrez. Producție este în mare parte pentru export, în Italia, dar și pe piața internă, respectiv zona Oradea și București”, a menționat Tiberiu Oltean.