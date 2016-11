Etapă care se anunță „spectaculoasă” în Liga IV

Seria Mureș din Liga IV de fotbal se află înaintea ultimelor patru etape ale turului. În fruntea clasamentului s-a desprins la 4 puncte Mureșul Rușii Munți, beneficiind și de decizia de la „masa verde” dictată împotriva formației Juvenes Târgu-Mureș, care a pierdut cu 3-0 partida câștigată pe teren cu 2-1 în fața celor de la Atletic Târgu-Mureș în prima etapă. În etapa a XII-a primele două clasate vor avea de înfruntat în deplasare două adversare incomode, cel puțin pe teren propriu. Liderul va juca la Mureșul Cuci, ocupanta locului 10, dar cu surprize reușite în fața fruntașelor. Rămasă la 4 puncte și cu un meci mai mult disputat, Juvenes va avea o sarcină și mai grea la Sovata, cu Lacul Ursu Mobila, situată pe poziția 5. Eventualii pași greșiți ai acestora pot fi speculați de ocupanta locului 3, Mureșul Luduș, care va juca pe teren propriu cu MSE 08 Târgu-Mureș (locul 6), un meci care se anunță interesant.

Etapa mai programează și penultimul derby local dintre echipele târgumureșene, pe terenul din Mureșeni, între Gaz Metan și Atletic, aflate la egalitate de puncte, pe locurile 7 și 8.

Celelalte trei întâlniri ale rundei opun formații aflate în a doua jumătate a clasamentului. La Acățari, Raza de Soare speră să aibă și ea o „rază de soare” și să paseze ultima poziție adversarei Mureșul Nazna, în „derby-ul codașelor”. Scăpată de „lanterna roșie” în etapa trecută, Viitorul Ungheni încearcă evadarea din subsol, dar adversara, ASC Sărmașu are 4 puncte în fața lor. Aflată între cele două, Gaz Metan Daneș are tot 4 puncte sub adversara din această rundă, Târnava Mică Sângeorgiu de Pădure, care va evolua pe teren propriu, dar pare a se afla în criză în această ediție, după ce în cea trecută s-a aflat printre fruntașe și s-a impus în finala fazei județene din Cupa României.

În cazul în care primele două clasate își obțin punctele dorite, atenția se va concentra pe întâlnirea directă de peste două săptămâni, în care echipa din Rușii Munți va juca pe teren propriu și se poate desprinde decisiv, mai ales că Juvenes va sta în ultima etapă.

Toate partidele etapei a XII-a vor avea loc sâmbătă, 5 noiembrie, de la ora 11.00.

Programul etapei a XII-a, sâmbătă, 5 noiembrie, ora 11.00

Lacul Ursu Mobila Sovata – Juvenes Târgu-Mureș

Mureșul Cuci – Mureșul Rușii Munți

Gaz Metan Tg. Mureș – Atletic Târgu-Mureș

Mureșul Luduș – MSE 08 Târgu-Mureș

Târnava Mică Sg. de Păd. – Gaz Metan Daneș

Viitorul Ungheni – ASC Sărmașu

Raza de Soare Acățari – Mureșul Nazna

ACS Miercurea Nirajului – stă

Clasamentul