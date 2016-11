„Festivalul Toamnei”, la Școala Gimnazială „Dănilă Stupar” din Ruşii Munţi

”E toamnă! Anu-i pe sfârșit/ Recolta în grânare/ Pământul Doamne a rodit,/ Prin marea Ta îndurare.”

Sub emblema acestui motto şi sub călăuzirea atentă a domnului director, profesor Şeioan Ioan, în zilele de 1 şi 2 noiembrie 2016, la Școala Gimnazială „Dănilă Stupar” din comuna Rușii-Munți a avut loc „Festivalul Toamnei”. În cadrul celor două zile de festival, profesorii-diriginţi au organizat activităţi captivante cu specific de toamnă. Astfel în prima zi au fost organizate ateliere de pictură pe sticlă şi ornamente de toamnă la care elevii claselor V-VIII au participat cu mare entuziasm realizând adevărate opere de artă.

La atelierul de pictură s-au zografisit aspecte din natura toamnei sub îndrumarea doamnei profesoare Feldrihan Simona, iar la cel de ornamente, imaginaţia a făcut ca un mănunchi de frunze să devină trandafiri sau legumele uscate să înfăţişeze diverse peisaje, activitatea fiind îndrumată de doamnele profesoare Miron Ionela, Badiu Cristina.

Emoţie şi sensibilitate

Cea de-a doua zi a festivalului a stat sub emblema emoţiei şi sensibilităţii. Ornamentele şi picturile au fost expuse şi jurizate, apoi a avut loc un concurs de poezie despre toamnă, sub îndrumarea subsemnatei şi un carnaval al toamnei unde elevii au defilat în costume confecţionate de ei şi au primit diplome pentru creațiile din cadrul atelierelor. O altă activitate a zilei a pus în evidenţă spiritul civic, creştin al fiecăruia sub motto-ul „Dăruind vei dobândi”.

Astfel s-a desfăşurat o acţiune de donaţie la care elevii au adus prăjituri specifice lunilor de toamnă şi suma strânsă din vânzarea acestora a fost donată preotului din localitatea Lunca Bradului, care oferă în fiecare zi o masă caldă bătrânilor neajutorați, și copiilor sărmani din localitate pe care îi îndrumă și la lecții. De asemenea, elevii au adus la scoală şi alimente din cămara toamnei pe care le-au donat cu mare drag aceleiaşi cauze.

La încheierea zilei, reprezentanţii claselor V-VIII, însoţiţi de diriginţi au mers în localitatea Lunca Bradului pentru a duce donaţiile. Aici au avut parte de o adevărată lecţie de viaţă, ţinută de preotul Vasile Buruian care le-a arătat biserica şi le-a dăruit drept recunoştinţă o carte de rugăciuni. Astfel, roadele toamnei au umplut inimile elevilor cu multă bucurie, sensibilitate şi au adus un strop de Eden şi pentru cei nevoiaşi.

Ramona BOGDAN,

Profesoară