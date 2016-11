Fizica, domeniu de performanță la ”Papiu”

Elevii de la Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” Târgu-Mureş și-au demonstrat de-a lungul timpului ambiția și determinarea când vine vorba de domeniile reale pe care le studiază. Dorința aprigă de a cunoaște, combinată cu gustul competitivității, i-a făcut să aprofundeze fizica prin competiții județene și naționale. Răsplata muncii lor s-a concretizat printr-o serie de premii demne de mândrie: Voicu Tomuț (elev în clasa a XI-a, locul I la concursul ”Physis”, medalie de bronz la etapa națională a olimpiadei de fizică 2014 și 2015), Maria Oprea (elevă în clasa a XII-a, medalie de bronz în 2015 și mențiune de onoare în 2016 la etapa națională a olimpiadei de fizică), Stelian Racoți (elev în clasa a VIII-a, participări la etapa națională a olimpiadei de fizică, participări la alte concursuri județene și naționale), Anda Tenie (elevă în clasa a XI-a, locul II la etapa județeană de fizică 2015, medalie de bronz la etapa națională) şi Vlad Degeu (elev în clasa a VIII-a, diplomă de onoare la faza națională a olimpiadei de fizică 2015).

Pasiunea principală a elevilor

Pentru unii, contactul cu acest domeniu real a avut loc la o vârstă fragedă. ”Mereu mi-a plăcut să moşmondesc câte ceva la fel ca tata, iar fizica făcea şi face ca visele mele alimentate de poveşti şi desene animate să pară din ce în ce mai realizabile . Pasiunea a fost dezvoltată de profesorii care au făcut ca lucrurile să pară simple, unele dintre ele chiar amuzante. Trebuie să recunosc că şi atenția celor care îmi cereau ajutorul a contribuit puțin”, a declarat Voicu Tomuţ.

Pentru alții, aceasta a apărut ca un nou domeniu interesant de studiat. ”Mi-am descoperit pasiunea pentru fizică în clasa a 10-a prin problemele de puncte bonus. La început le rezolvam numai pentru punctul în plus la extemporale, însă după ce am exersat mai mult am descoperit că, în primul rând, știu să le rezolv, și în al doilea rând, că îmi plăcea să o fac. Mai mult, întrebările puse de domnul profesor în clasă, demonstrațiile pentru care ,,trebuia să bem mai mult lăptic”, situațiile reale în care apăreau frecări și pe care nu le puteam realiza cu cunoștințele de la momentul respectiv m-au determinat să vreau să știu mai mult, și de aici, cred eu, a pornit pasiunea pentru fizică”, a afirmat Maria Oprea.

Pentru Stelian Racoţi, fizica a venit ca o completare a matematicii. ”Pasiunea mea pentru fizică a început în clasa a VI-a când materia de la clasă m-a captivat. Factorii care au dezvoltat-o sunt pasiunea mea pentru matematică și științele exacte în general.”.

Anda Tenie a găsit prin această materie un nou mod de a cerceta lumea: ”Pasiunea pentru fizică a debutat la începutul liceului, atunci apărând primele întrebări cărora aceasta avea să le ofere răspuns.”.

De asemenea, Vlad Degeu a obținut certificări prin apelarea la practic și experiențe noi: ”Pasiunea pentru fizică a început imediat după ce am asistat la prima oră de fizică ca și experiment fizic. Factorii care au amplificat această pasiune au fost noile cunoștințe prezentate și în primul rând elementul de ”nou” în acest domeniu.”

Motivația pentru competiții – resursă nelimitată?

În cazul lui Voicu Tomuţ, ambiția constă în frumusețea rezolvării problemelor dificile: ”Îmi place să rezolv probleme; problema dificilă pe care o rezolvi după un timp considerabil iți oferă o placere ciudată. Iar dacă la final ai şi un loc bun în concurs, te simți foarte bine.”

Același lucru îl consideră și Maria Oprea, care afirmă: ”Farmecul competițiilor îl dau problemele, dar și șansa de a-ți pune în valoare munca depusă până în prezent. Un concurs înseamnă trei ore de stat în liniște, concentrându-te asupra unor probleme așa cum probabil ai facut-o de multe ori înainte. Pe lângă toate acestea, se adaugă formarea de relații și prietenii cu persoane care au aceeași pasiune ca tine.”

Stelian Racoţi consideră competiția ca pe o provocare personală: ”Motivația mea e să-mi dovedesc mie că pot, să-i fac mândri pe cei care mă susțin și să-mi asigur un viitor bun”, iar pe Anda Tenie o atrage ”dorința de autodepășire, de a cunoaște oameni cu interese comune și de a afla lucruri noi.”

Totuși, Vlad Degeu vede participarea la concursuri ca pe un mod de a se remarca: ” În competiție singurul meu țel este de a da arăta cunoștințele mele acumulare și de a reuși să mă calific printre cei mai valoroși fizicieni din țară. Doresc să fiu mereu în cadrul acestui grup de elite fiziciene din România.”

Punctul forte al fizicii?

Această materie îl atrage pe Voicu Tomuţ prin faptul că ”te deschide şi îți permite să analizezi şi alte domenii”, dar Maria Oprea este preocupată de aspectul practic al domeniului: ”Ceea ce mă atrage la fizică este aplicabilitatea în viața reală. Poți aplica ”trucurile” învățate în laborator în toate aspectele vieții cotidiene. Mai mult, un fizician este o persoană deschisă la minte, care acceptă idei noi, chiar dacă sunt contradictorii cu părerile anterioare, care are o pasiune pentru lumea înconjurătoare, și care este plină de întrebări. În domeniul fizicii sunt foarte multe lucruri care asteaptă să fie descoperite sau probleme încă nerezolvate.”

Și Stelian Racoţi apreciază ”diversitatea ramurilor fizicii și faptul că e folosită în viața de zi cu zi.”. Pentru Anda Tenie, fizica ”ne ajută să înțelegem lumea și ne stârnește curiozitatea.”, iar Vlad Degeu este convins că poate să realizeze ”orice experiment practic”.

Gânduri spre viitor

Chiar dacă pentru Voicu Tomuţ va deveni doar o pasiune de refugiu (”Cu siguranță voi studia fizica în continuare, chiar dacă nu o să studiez la o facultate de profil”), iar pentru Maria Oprea un scop ambițios (”Aș dori să studiez matematică aplicată în fizică, în special în astrofizică pe viitor. Visul meu este să devin cercetător în domeniul astronomiei”), fizica va rămâne domeniul unde câștigătorii sunt cei care pun întrebări. Stelian Racoţi va alege acest domeniu și pe plan profesional: ”Doresc să ajung la un profil real unde voi studia în continuare fizica din plăcere. Da, doresc să profesez mai departe în domeniul fizicii deoarece eu sunt o fire curioasă si știu că nu mă voi plictisi profesând în acest domeniu.”

Anda Tenie și Vlad Degeu nu sunt deciși ce specializare vor alege, dar materiile reale vor fi obiectul lor de studiu cu certitudine: ”Cu privire la ceea ce imi doresc să studiez urmează să mă decid între matematică plus fizică și matematică pură”, respectiv ”În continuare doresc să studiez discipline reale, deci să aprofundez matematica, fizica, informatica. Toate aceste materii sunt în legătură strânsă spre o carieră de succes în orice domeniu tehnic”.

