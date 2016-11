Inserția dieteticienilor în sistemul de sănătate, o necesitate

Președintele Asociației Medicilor de Familie Mureș, dr. Remus Șipoș, a susținut vineri, 4 noiembrie, în cadrul conferinței de nutriție și dietetică de la Târgu-Mureș, că este necesară inserția dieteticienilor în sistemul de sănătate, deoarece aceștia vor contribui la îmbunătățirea stării de sănătate a populației.

Dr. Remus Șipoș a arătat că, spre exemplu, în actul medical conex pe care îl recomandă medicul diabetolog este necesară, pe lângă consilierea psihologică, și consilierea dietetică, atât a copilului, cât mai ales a părintelui. „În urmă cu două săptămâni, la Cluj-Napoca s-a desfășurat Congresul Național de Diabetologie, unde s-a purtat și o discuție privind managementul pacientului cu diabet. Au fost invitați și reprezentanți ai Ministerului Sănătății și ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Programul de Diabet, însă Ministerul a fost absent. A apărut o concluzie care aparținea nu doar medicilor de familie, ci și diabetologilor și asociațiilor de pacienți cronici. În actul medical conex pe care îl recomandă medicul diabetolog este necesară, pe lângă consilierea psihologică, și consilierea dietetică. În cazul copilului cu diabet, consilierea dietetică trebuie să se refere nu doar la consilierea copilului, ci și a părintelui. În urmă cu o săptămână, la Iași a avut loc Congresul Național de Medicină de Familie, în care s-a discutat și despre prevenție. Știm cu toții și vedem recomandările alimentare, iar de multe ori pentru pacienții noștri acestea sunt în limba chineză”, a explicat dr. Remus Șipoș.

„Societatea românească are nevoie de dieteticieni”

Potrivit specialistului, rolul dieteticianului este și de prevenție, în așa fel încât dieteticianul poate preveni apariția anumitor boli. Dr. Remus Șipoș consideră că între medicul de familie și dietetician poate exista un parteneriat în beneficiul pacientului. „Medicina de familie are și rol de prevenție, dar în 15 minute cât acordă contabilul de la Casa de Asigurări asistenței medicale nu se poate face și act medical, și prevenție. Credem cu tărie că aici este locul și rolul dieteticianului. Tema de astăzi este „Inserția dieteticianului în sistemul de sănătate”. Aceleași 15 minute le are și medicul diabetolog, aceleași 15 minute le are și medicul pediatru sau medicul cardiolog. Pentru toate aceste specialități și patologii dieteticienii trebuie să fie parte din actul medical. Într-un viitor foarte apropiat sperăm să fim parteneri cu dieteticienii. (…) Eu cred cu tărie că acesta este locul dieteticianului, cred cu tărie că sistemul sanitar are nevoie de dieteticieni, copiii noștri au nevoie de dieteticieni, pentru că și la grădiniță se face dimineața un triaj. Specialistul poate să vadă dacă copilul este subponderal sau supraponderal, îl poate consilia și în acest fel am preveni apariția bolilor. Rolul dieteticianului este în prevenție, de aceea militez pentru inserția dieteticianului pe piața medicală din România, pentru că societatea românească are nevoie de dieteticieni, nu doar ca să-i producă și să-i exporte, ci ca să contribuie la starea de sănătate a populației”, a menționat președintele Asociației Medicilor de Familie Mureș.

Conferința este organizată de Asociația Română de Nutriție și Dietetică, în colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș, iar printre temele abordate s-au numărat: rolul dieteticii în terapia clinică, promovarea terapiei dietetice alternative, actualități din domeniul nutriției sănătoase și a terapiei nutriționale în diverse patologii, inserția dieteticianului în sistemul de sănătate, aplicabilitatea normelor privind Legea Dieteticianului, modele internaționale și europene de definire a rolului dieteticianului într-un sistem de sănătate.