Normele de aplicare a legii de reglementare a profesiei de dietetician, în așteptare

Șefa Disciplinei de Nutriție Comunitară și Igiena Alimentelor din cadrul Universităţii de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș, conf. dr. Monica Tarcea, a susținut vineri, 4 noiembrie, în cadrul celei de-a treia ediții a conferinței de nutriție și dietetică cu participare internațională „Inserția dieteticianului în sistemul de sănătate – de la nivel european, la cel național”, că este foarte important rolul dieteticianului în sistemul de sănătate, deoarece, prin pregătirea sa, acesta poate oferi sfaturi, recomandări și consultanţă nutrițională fiecărei persoane în parte, în funcție de patologie, activitate, situație etc.

„Am venit cu această idee şi o susţinem din plin, mă refer la pregătirea şi calificarea dieteticienilor la noi în ţară. În mod cert, avem nevoie de profesionişti datorită multiplelor probleme de sănătate, nutriţionale, sportive. Dieteticienii s-ar potrivi perfect echipelor multidisciplinare, alături de medic, asistentă, antrenor şi preparator fizic – dacă e vorba de sportivi – într-o unitate alimentară în care să creeze meniuri sănătoase, într-un cabinet în care să ofere consultanţă nutriţională. Importanţa lor din punctul nostru de vedere este foarte mare. Dieta personalizată ar trebui să o conştientizăm, este o noţiune apărută în informaţiile medicale, de specialitate. Este foarte extrem de important să acceptăm ideea că fiecare dintre noi suntem unici şi avem nevoie de sfaturi, recomandări, de consultanţă specifică pentru noi, nu la modul general. Şi aici nutriţionistul, dieteticianul va puncta în mod cert prin pregătirea pe care o primeşte, va avea acele recomandări care sunt necesare pentru fiecare persoană în parte, pe diverse patologii, pe diverse activităţi, situaţii etc.”, a susținut conf. dr. Monica Tarcea.

Conf. dr. Monica Tarcea a transmis că vineri s-a împlinit un an de la promularea Legii Dieteticianului, iar în prezent se așteaptă recunoașterea și elaborarea normelor de aplicare a legii de reglementare a profesiei de dietetician, fiindcă este important ca dieteticienii să fie angajaţi în echipa multidisciplinară.

„A fost lupta noastră de a elabora Legea Dieteticianului alături de colegii noştri din Cluj şi de întregul grup de iniţiativă de elaborare a legii. Toţi coordonatorii din ţară care pregătim nutriţionişti am reuşit să promovăm şi să fie adoptată această Lege a Dieteticianului – astăzi se împlineşte un an de la promulgare. Urmează să se recunoască şi să se elaboreze la nivel de Minister şi normele de reglementare a profesiei, încă aşteptăm să primim un rezultat. Este foarte important să dăm drumul acestei profesii pe piaţă, să fie acceptată, oamenii să fie angajaţi în acea echipă multidisciplinară. În momentul în care şi standardele vor fi elaborate la nivel de minister vor apărea şi aceste locuri de muncă de care au nevoie, vom putea porni Colegiul Dieteticienilor care să îi susţină ca în orice profesie. Normele trebuie să arate care sunt cerinţele de pregătire a unui dietetician, în ce măsură este recunoscut în plan profesional, în ce condiţii poate să fie angajat, ce pregătire de calificare are după ce termină un program de specializare şi, bineînţeles, posibilităţile de a se angaja în afară pentru cei care doresc să plece, precum şi recunoaşterea creditelor la nivel european”, a precizat conf. dr. Monica Tarcea.