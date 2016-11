Deși cu lot „decimat”, fetele de la ASA fac scor

În etapa a VIII-a a Superligii feminine de fotbal, penultima a turului, ASA Târgu-Mureș a învins duminică cu scorul de 11-0 (5-0) pe teren propriu formația Fair Play București. Jocul a curs practic într-un singur sens, cu o echipă adversă venită la Târgu-Mureș doar cu intenția de a limita proporțiile scorului. Valoarea superioară a unei echipe decimate și pofta de joc a celor rămase a adus totuși un scor fluviu. Pentru ASA, Bianca Sandu și Corina Olar au reușit câte o „triplă”, Mădălina Boroș și Ana Maria Gorea și-au trecut în cont câte o „dublă”, iar al 11-lea gol a fost înscris de Camelia Vîga, intrată în repriza secundă.

Antrenorul Seches Carol a avut la dispoziție pentru acest joc doar 14 jucătoare, altele urmând să renunțe sau să părăsească la iarnă lotul. Acesta a aliniat în partida de duminică formația: Drăguș- Balazs, Olar, Jahn, Gorea, Meleacă, Roca, Barabasi, Sandu, M. Boroș, A. Boroș. În repriza secundă au mai evoluat Rusz, Vîga și Năznean.

În premieră în lupta pentru play-off

Mereu în lupta pentru titlu din 2010 încoace, cu un titlu de campionaă în acel an și vicecampioană în toate edițiile următoare, echipa trece printr-o criză profundă în acest sezon și pentru prima dată are de luptat pentru calificarea în turneul play-off care se dispută între primele patru clasate. ASA se află pe locul 5, la 2 puncte de locul 4, deținut de Navobi Iași, pe care o vor întâlni în 16 noiembrie, pe teren propriu, joc restanță din etapa a VI-a, dar după cel din ultima etapă, pe care îl vor susține duminica viitoare, la Baia Mare, cu Independența din localitate.

Această situație este cauzată de problema clubului aflat în insolvență. Deși echipa fetelor a disputat finalele tuturor edițiilor în ambele competiții și cheltuielile se află departe de cuantumul celei a băieților, echipa se străduiește să confirme. „Fetele au vrut să joace, în ciuda situației mai mult decât de dificilă în care ne aflăm. Nu știu cât vom mai putea rezista, pot afirma deocamdată că atâta cât mă țin pe mine puterile, voi lupta ca această echipă să meargă înainte. Acest lucru nu mai depinde însă de noi, sunt alții care ne-au adus în situația de față și nu recunosc acest lucru”, au fost cuvintele lui Seches Carol.

Pentru aceste ultime întâlniri însă, echipa nu va beneficia nici de aportul singurei internaționale din lot, Ana Maria Gorea, care va participa cu lotul României la un turneu în SUA.