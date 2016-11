FOTO: Topul Firmelor 2016: Excelenţă pentru business-ul mureşean

Conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie a Judeţului Mureş a oferit joi, 3 noiembrie, 98 de distincţii de excelenţă firmelor care în decursul ultimilor 5 ani s-au clasat pe locul 1 în Topul Firmelor Mureşene. Ediţia din acest an a evenimentului, a 23-a, s-a desfăşurat în incita restaurantului Hotelului „Grand” din Târgu-Mureş, în prezenţa a peste 200 de invitaţi, în principal reprezentanţi ai mediului de afaceri.

340 de firme din Mureş, în Topul Naţional

Gazda principală a evenimentului a fost Vasile Pop, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Mureş, care a reliefat rezultatele foarte bune obţinute de firmele din judeţul Mureş în exerciţiul financiar 2015. „Metodologia realizării topului este unică pe ţară, s-a aplicat aceeaşi metodologie cu respectarea prevederilor Legii 335, Legea Camerelor de Comerţ şi Industrie, s-au luat în calcul cinci indicatori financiari, cifra de afaceri, rata profitului, profitul de exploatare, eficienţa utilizării resurselor umane şi eficienţa capitalului investit. S-au analizat peste 16.000 de firme care au depus bilanţul la Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş: din acestea, pe primele pe locurile 1-3 se regăsesc 1.045 de firme. Apreciez aceste rezultate deosebite şi doresc să subliniez că pentru prima dată în Topul Naţional s-au clasificat 340 de firme din judeţul Mureş, din care 45 pe locul 1. Este o excelenţă în business-ul mureşean, suntem în primele 10 judeţe din România, e pentru prima dată când 340 de firme mureşene se regăsesc în topul naţional”, a precizat Vasile Pop. „Marele magnat al petrolului John Rockefeller spunea aşa: secretul succesului este ca să faci lucrurile obişnuite neobişnuit de bine. Cred că dumneavoastră această cheie a-ţi găsit-o, să faceţi lucrurile obişnuite neobişnuit de bine”, a completat preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Judeţului Mureş.

Péter Ferenc, preocupare pentru infrastructură

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Péter Ferenc, a mărturisit că se simte onorat pentru participarea la Topul Firmelor din Judeţul Mureş şi a subliniat importanţa infrastructurii pentru un mediu de afaceri sănătos. „Îmi doresc să facem tot posibilul ca acest judeţ să asigure un mediu prietenos pentru investitori şi pentru afaceri. Suntem ferm convinşi că doar printr-o dezvoltare a infrastructurii există această posibilitate şi bineînţeles prin aceste întâlniri, prin aceste relaţii pe care le făuriţi între dumneavoastră şi partenerii dumneavoastră din ţară şi din străinătate putem să avem un mediu prosper pentru afaceri, pentru că numai în aşa fel putem să avem un judeţ dezvoltat”, a punctat Péter Ferenc.

Recomandări din partea lui Dorin Florea

În alocuţiunea sa, Dorin Florea, primarul municipiului Târgu-Mureş, a promis că va ieşi săptămânal în spaţiul public cu teme importante referitoare la „probleme uriaşe pentru mediul de afaceri” şi a susţinut necesitatea unei strategii pentru gestionarea corectă a resurselor naţionale. „Trebuie făcută o strategie naţională despre ceea ce se întâmplă cu avuţia naţională, resursele, cum se distribuie. După ce le-ai realizat le aperi, le susţii şi le reprezinţi, nu doar prin campanii publicitare, ci prin lucruri în care crezi”, a afirmat Dorin Florea. „Vă recomand, cum am recomandat şi directorilor din Primărie, să vă puneţi în gând în fiecare lună sau în fiecare săptămână să încercaţi să vă implicaţi şi în ce înseamnă societatea mureşeană. Să fiţi atenţi la modul în care se discută despre mediul de afaceri din oraş şi judeţ, să fiţi în ofensivă în ceea ce înseamnă războiul infrastructurii. Pierdem redută după redută, pierdem mari proiecte de infrastructură în comparaţie cu alte judeţe. Or, rolul infrastructurii este uriaş în alegerea municipiului Târgu-Mureş. Avem un handicap uriaş că nu suntem pe culoarul 4. Poate nu suntem pe nici un culoar…”, a adăugat primarul municipiului Târgu-Mureş.

Fiscul, alături de contribuabili

La realizarea Topului Firmelor din Judeţul Mureş o contribuţie importantă a avut-o Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş, instituţie reprezentată de directorul general Marinel Nedeluţ. „Fiscul este alături de dumneavoastră, ANAF-ul reprezentat de mine în această seară este alături de contribuabili!”, şi-a început discursul Marinel Nedeluţ. „Judeţul Mureş, Fiscul de la Mureş, se află după primele 10 luni între primele locuri pe ţară! La judeţe de tip A, avem plan realizat la încasări în procent de 110%! Cred că aşteptaţi un asemenea rezultat, vă mulţumesc! Contribuabili administraţi de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş sunt peste 25.000 la persoane juridice şi aproximativ 125.000 la persoane fizice, dintre care activi sunt 20.000 la persoane juridice, iar cei cu obligativitatea depunerii într-un sistem de declaraţii în jur de 15.000, persoane fizice”, a mai spus directorul general al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş.

Mesaje din partea mediului de afaceri

Au mai transmis mesaje Hermann Johann – director general Durkopp Adler SRL şi vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a Judeţului Mureş, Kolozsvari Zoltán – director general Plasmaterm SA, Valer Sicean – director general Semtest BVN SA şi Lucia Bucin – director general Bucin Mob SRL, în calitate de reprezentanţi ai firmelor cu rezultate remarcabile în afaceri.

„Firma Durkopp Adler împlineşte la anul 20 de ani de existenţă în judeţ, de 11 ani ne aflăm printre premianţi, nu numai la nivel judeţean, ci şi naţional, anul trecut am avut locul 5 pe ţară, iar anul acesta locul 1”, a amintit Hermann Johann.

„Atunci când ne-am privatizat n-am avut nicio avere, în afară de cunoştinţele noastre profesionale, de voinţa fermă de a reuşi şi de a salva ceea ce am clădit împreună. În aproape 25 de ani de când există Plasmaterm ca un succesor al Institutului de Cercetări de pe lângă Matricon – Metalotehnica Târgu-Mureş, am reuşit ca prin îmbinarea inovaţiei, munca de cercetare-dezvoltare şi a perseverenţei noastre să supravieţuim şi să dezvoltăm aproape câte 15% pe an”, a menţionat Kolozsvari Zoltán.

„Dacă ar fi să spun care e explicaţia succesului nostru în ultimii patru ani, aş putea spune că factorul uman a fost decisiv”, a mărturisit Valer Sicean, care a dezvăluit şi care este principiul după care se ghidează în viaţă, şi implicit în business: „Nu citez pe nimeni, vă spun principiul meu, în reproducţie dacă nu eşti primul, nu e loc de al doilea!”

„Rog politicienii de la nivel de judeţ, măcar printr-un discurs de-al lor, să pomenească de mediul de afaceri românesc. Vă rog să urmăriţi, în niciun discurs nu se pomeneşte de noi, de sprijinul pe care ei vor să-l dea mediului de afaceri românesc. Ţineţi minte domnilor politicieni, domnilor reprezentanţi ai autorităţilor, ai Guvernului, că dacă sprijiniţi capitalul românesc, vă sprijiniţi pe dumneavoastră în primul rând”, a transmis Lucia Bucin.

Exim Bank, model de business unic

Nu în ultimul rând, Mihaela Liţ, directoarea agenţiei Exim Bank Târgu-Mureş, a adresat un mesaj scurt participanţilor. „De aproape 25 de ani, Exim Bank se implică activ în susţinerea şi promovarea mediului de afaceri românesc, sprijinind proiectele companiilor locale. Exim Bank are ca acţionar majoritar statul român şi are un model de business unic pe piaţa românească, model care îmbină atribuţiile unei bănci comerciale cu activitatea în numele şi contul statului. Prin instrumente specifice de finanţare, garantare şi asigurare, banca se adresează oricărui tip de societate comercială, fie că este IMM sau companie mare, derulează tranzacţii internaţionale sau se adresează doar pieţei interne”, a precizat Mihaela Liţ.

Socializare şi program artistic

Pe lângă ceremonia acordării diplomelor şi trofeelor pentru cei mai merituoşi oameni de afaceri mureşeni, programul pregătit de Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Mureş a cuprins şi un minirecital susţinut de Corul Mixt al Filarmonicii de Stat din Târgu-Mureş, precum şi reprize muzicale cu interpreta de muzică populară Anca Branea.

Diplome şi Trofee de Excelenţă

Cele 98 de companii distinse cu Diplome şi Trofee de excelenţă sunt următoarele: Aages SRL, Administrator Imobile şi Pieţe SRL, Aesculap Prod SRL, Agrosprint SRL, Allstar Prod SRL, Alpina Shoe Production SRL, Aluniş SRL, Anvergo SRL, Aspharom SRL, Azomureş SA, Balneoclimaterica SA, Bio Eel SRL, BSG Security SRL, Bucin Mob SRL, Cefmur SA, Centrul Medical Topmed SRL, Ceragrim SRL, Charter Trans Air Agenny SRL, CIE Matricon SA, Cis Gaz SA, Citadin Prest SA, Compania Aquaserv SA, Contranscom Benţa SA, Cotraco Rom SRL, Cromatic Tipo SRL, Cuvântul Liber SRL, Dafcochim SRL, Daw Benţa România SRL, Durkopp Adler SRL, E.ON Distribuţie România SA, E.ON Energie România SA, E.ON Servicii SRL, Egan Prod SRL, Eldi Brutăria SRL, Electro Orizont SRL, Electromecanica SCM, Expert Company Group SRL, Farel Impex SRL, Farmaceutica B&B, Fomco Prodimpex SRL, Gedeon Richter România SA, Geiger Transilvania SRL, Ghiocelul Com SRL, Grand SA, GST Automotive Safety Ro SRL, Herlitz România SRL, Hirschmann România SRL, Hochland România SRL, Hora SA, Impress SRL, Indlacto Mureş SRL, Indra Import Export SRL, Insta Grup SRL, IRUM SA, Kastamonu România SA, Kraft Logistic SRL, Larom Impex SRL, Las Prom SRL, Maviprod SRL, Media Marketing SRL, Monosuisse Ro SRL, Mureş Hidraulici SRL, Muri Benz Oil SRL, Nakita Prod Comimpex SRL, Nicodeniss Trans SRL, Oltean Prodlemn SRL, Oprea Avi Com SRL, Optica Optofarm SRL, Ortoprofil Prod România SRL, Pacovis România SRL, Palas Com SRL, Parc Industrial Mureş SA, Peg Perego SRL, Primacom SRL, Primer Electro SRL, Renania Trade SRL, Romcab SA, Romchim SRL, Romflag SRL, Rotecom SRL, Sandoz SRL, Semtest BVN SA, Siceram SA, Silvaur Impex SRL, Sirgombos Security SRL, Socot SA, Sucmerom SRL, Sumel Electromureş Producţie SRL, Sumel Electromureş SRL, Şurub Trade SRL, SVT Electronics SRL, Texel Industry SRL, Textor SA, Therezia Prodcom SRL, Tiger Security SRL, Topmed SRL, Triplast SRL, Viva Com SRL.

Topul exportatorilor din Mureş

Azomureş SA Kastamonu România SA Hirschmann Automotive GmbH Romcab SA Sandoz AG Cableteam SRL Alpina Shoe Production SRL CIE Matricon SA Cesiro SA Gedeon Richter România SA

Diplome de onoare pentru femei manager de succes

În cadrul evenimentului, conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie Mureş a acordat Diplome de onoare pentru femei manager de succes următoarelor femei de afaceri: Rodica Bândilă (Viva Com SRL), Lucian Bucin (Bucin Mob SRL), Lavinia Dana Chelărescu (Gedeon Richter România SA), Jenica Fărcaş (Silvana SRL), Adriana Gomotârceanu (Centrul Medical Topmed SRL), Floarea Govier (G&M International Instalaţii SRL), Maria Huprich (Autodomus SRL), Violeta Oltean (Maviprod SRL), Claudia Pescar (Grand SA), Delia Peteranderl (Aspharom SRL), Ioana Pop (Ghiocelul Com SRL), Magdalena Maria Tamas (Monosuisse Ro SRL) şi Anica Teglaş (Rotecom SRL).

Text şi foto: Alex TOTH