“Reasons to be pretty” la Studio 2.1

Prima producție a Teatrului Independent Studio Act din Oradea va ajunge la Târgu Mureș luni, 7 noiembrie, ora 19, la Studio 2.1 (Str. Frunzei). Este vorba de spectacolul “Reasons to be pretty” de Neil LaBute în regia lui Radu Horghidan. Din distribuţia spectacolului fac parte Eugen Neag (Greg), Alina Leonte (Steph), Alin Stanciu (Kent) şi Ioana Cheregi (Carly). “Reasons to be pretty” este a treia parte a trilogiei scrisă de Neil LaBute (alături de “The Shape of Things” şi “Fat Pig”) care se axează pe obsesia omului modern legată de aspectul fizic. Publicul este invitat să-i cunoască pe Greg, Steph, Kent și Carly, patru prieteni, două cupluri de tineri care credeau în visul american. Dar, imediat după liceu s-au angajat și acum sunt tot mai nefericiți de viețile lor și de ei înșiși. “Reasons to be pretty” e un spectacol despre oameni normali cu drame absolut normale, care sunt condamnați să trăiască într-o cultură a extra-ordinarului, cultură în care standardele de frumusețe se referă doar la aspectul fizic. Dramele celor patru personaje devin adeseori ridicole sau absurde pentru că nimeni nu s-ar fi gândit cât de mult contează astăzi felul în care ne percep ceilalți. În special cei apropiați. Desigur, întotdeauna aparențele au contat, dar în Reasons to be pretty vedem cum o simplă remarcă poate schimba destine. Reasons to be pretty e un spectacol plin de umor, de absurd și de omenesc, pe care cei patru actori le redau într-o manieră aproape filmică și deloc teatrală.”, a precizat Radu Horghidan, regizorul piesei în Reasons to be pretty. Spectacolul nu este recomandat persoanelor sub 16 ani. Preţul biletului de intrare este 20 de lei.