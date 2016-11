Va avea ASA cu cine continua?

La o scurtă analiză a antrenorului formației ASA Târgu-Mureș, Dan Alexa, după ASA-CS U Craiova 0-2, ridică semne de întrebare în privința continuării echipei în jocurile rămase până la sfârșitul acestui an. „Deși sunt mulțumit de felul în care au luptat jucătorii în teren, este greu să-i mai motivezi în condițiile actuale, când joacă numai pe promisiuni. Nu blamez conducerea clubului, care face tot ce este posibil pentru a redresa situația, dar banii vor intra abia la începutul anului viitor și mai mulți jucători sunt pregătiți să-și depună memorii în zilele următoare. În aceste condiții, nu știm pe cine se mai poate conta și ce șanse avem ca în pauza de iarnă să punem la punct lucrurile”, a specificat Dan Alexa.

În privința jocului, acesta consideră că întâlnirea a fost pierdută în urma unor neatenții în apărare.

„Am pierdut un meci în urma a două faze fixe, o mare greșeală din partea noastră. Consider că echipa din Craiova este mult sub nivelul Stelei din punct de vedere al jocului, dar este foarte greu să joci aproape 60 de minute în inferioritate numerică. Am abordat partida cu o formulă ofensivă pentru a câștiga ceva la capitolul viteză, dar după ce am primit acel gol și am rămas fără Mureșan a fost foarte greu și am fost nevoiți să ne apărăm mult mai retras. Făceam o greșeală dacă ne apăram avansat, așa cum am procedat cu CFR și Gaz Metan, unde s-a văzut ce a ieșit”, a concluzionat tehnicianul mureșenilor. Acesta a criticat și maniera de arbitraj al lui Radu Petrescu, dar a specificat faptul că jocul nu a fost pierdut din cauza arbitrajului, ci a erorilor din defensivă. „Îl consider pe Radu Petrescu un arbitru modest, s-a văzut acest lucru în multe alte partide pe care le-a condus, i-am spus și personal acest lucru. S-a simțit de la primele contacte tendința sa, lucru care și-a pus amprenta pe jocul echipei. Totuși, nu putem spune că acesta este motivul pentru care am pierdut, așa cum spuneam, au fost momente de neatenție ale noastre în unele momente cheie”, a adăugat Dan Alexa.

Mulțescu: „Am jucat la rezultat, ne trebuiau cele 3 puncte”

După încheierea meciului din etata a XV-a a Ligii I de fotbal dintre ASA Târgu-Mureș și CS U Craiova (scor 0-2), reprezentanții clubului oltean au dedicat victoria memoriei poetului Adrian Păunescu, de la a cărei dispariții s-au împlinit 6 ani, după care antrenorul Gheorghe Mulțescu a făcut o scurtă caracterizare a jocului. „Ne-au mobilizat evoluțiile echipei ASA din meciurile cu Steaua și Dinamo, știam că echipa din Târgu-Mureș este o luptătoare acasă. Am venit cu o grijă mai mare pentru acest joc și, în consecință, am încercat din start să avem controlul mingii. Am reușit să înscriem și, coroborat cu eliminarea lui Mureșan, am reușit să controlăm jocul. Ne-am creat și în repriza câteva situații bune și puteam să închidem jocul mai repede, dar este greu să-ți creezi culoare în fața unei echipe care se apără în două linii. Una peste alta, am jucat la rezultat, aveam nevoie de cele 3 puncte”, a fost declarația lui Gheorghe Mulțescu la finalul partidei.