Császár Károly: „Echipa UDMR va putea să dea goluri în Bucureşti”

Propunerea UDMR Mureş pentru locul 2 pe lista pentru Senat la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016, Császár Károly, a afirmat luni, 7 noiembrie, că echipa din care face este una de valoare, pregătită să apere interesele comunităţii maghiare la Bucureşti.

În opinia candidatului UDMR, echipa Lalelei este bine pregătită şi capabilă „să dea goluri” la Bucureşti. „Mă consider un sportiv, joc fotbal în mod regulat şi asta m-a învăţat ce înseamnă munca în echipă. Eu aşa cred, şi aşa văd, că în judeţul Mureş pornim cu o echipă puternică şi bine pregătită pentru alegerile din 11 decembrie. Stau aici în faţa dumneavoastră azi deoarece cred că această echipă de candidaţi ai UDMR Mureş va putea să dea goluri în Bucureşti”, a precizat Császár Károly.

„Trebuie să ne asumăm responsabilitatea”

Jurist de profesie, candidatul aflat pe locul 2 pe lista UDMR pentru Senat a fost de părere că politicienii ar trebui să fie mai responsabili vis a vis de viitorul comunităţilor din care fac parte. „Pornesc la alegeri pentru a face ceva pentru comunitatea de care aparţin şi eu şi văd luptele pe care le ducem zilnic. Foarte mulţi m-au întrebat de ce vreau să fiu senator, de ce vreau să fiu candidat acum, când credibilitatea politicienilor este la un punct minim istoric. Acum, când sunt investigaţi şi liderii comunităţii noastre, pentru a ne intimida. Eu cred că trebuie să ne asumăm responsabilitatea într-o formă pentru mediul nostru imediat şi chiar indirect în care trăim, pentru a le face copiilor un viitor mai bun, mai strălucit. Cred că putem să le asigurăm acest viitor care poate fi real doar dacă noi ne vom strădui să fie. Să spunem şi să dovedim că nu ne este frică, ci vrem doar să acţionăm. Este o provocare mare această candidatură pentru mine, dar nu mi-e frică, m-am pregătit şi voi fi acolo, la alegeri, în 11 decembrie, cu curaj. Nu sunt un politician, nu am fost un politician, eu am fost doar un profesionist. În cei 15 ani de experienţă ca şi notar am avut experienţa birocraţiei, care face chestiunile zilnice foarte grele pentru oameni. Exist foarte multe întrebări la care Bucureştiul nu a putut să ne dea un răspuns, aici se încadrează şi cartea funciară”, a punctat Császár Károly.