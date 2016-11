Declaraţie şoc a liderul UDMR: “1918 nu este un an pe care noi îl putem serba!”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, 7 noiembrie, la Târgu-Mureş, cu ocazia lansării candidaţilor Uniunii la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016, că la data de 1 decembrie 2018 maghiarii din România nu vor avea niciun motiv să sărbătorească Centenarul României. “Unde o să fim în 2018 când România îşi va celebra centenarul Unirii din 1918? Eu am vorbit mai lung despre asta în Cluj, am spus că 1918 pentru maghiarii din România nu este un an pe care noi îl putem serba. Nu este un lucru pe care putem să îl serbăm în fiecare an, e anul în care s-a făcut o promisiune pentru saşi, pentru maghiarii din România, pentru minorităţi care trăiesc aici, o promisiune pe care dacă ar fi dus-o la împlinire atunci noi ne-am fi simţit mult mai bine. Dacă în 100 de ani societatea majoritară şi-ar fi ţinut promisiunea, ca noi, ca minoritate, să putem vorbi în limba noastră, în limba proprie, în limba maternă, şi dacă n-ar încerca să facă acest lucru să fie imposibil, zi de zi, atunci aş crede că şi maghiarimea din România ar putea să privească acest centenar în altă lumină”, a afirmat Kelemen Hunor, potrivit traducerii oficiale.