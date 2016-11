Fundația „Rheum-Care”, demersuri în sprijinul pacienților cu AVC

Fundația „Rheum-Care” din Târgu-Mureș a găzduit vineri, 4 noiembrie, un seminar în care specialiștii și participanții au discutat despre soarta pacienților cu accident vascular cerebral. La seminar au luat parte peste 60 de persoane cărora le-au fost prezentate noutățile din tratamentul și recuperarea post-AVC, și anume imaginația mentală, stimularea electrică funcțională, stimularea transcranial magnetică, realitatea virtuală și tehnologia robotică.

Un aspect important pus în discuție și dezbătut de participanți a fost problematica fondurilor insuficiente alocate de Casa Națională Asigurări de Sănătate (CNAS) pentru tratamentul pacienților post-AVC, metodologia de întocmire și acordarea certificatului de încadrare în grad de handicap pentru aceștia. În acest context, Fundația „Rheum-Care” va iniția o Scrisoare Deschisă către Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Pesoanelor Vârstnice pentru a cere modificări legislative și alocări bugetare mai mari în sprijinul numărului din ce în ce mai mare de pacienți cu AVC.

„În acest moment, CNAS decontează doar două cure a 10 zile pe an pentru recuperarea pacienților după un AVC. Total insuficient, în contextul în care un astfel de pacient are nevoie de supraveghere și recuperare permanentă. Mai mult, pe lângă consultațiile de specialitate și serviciile de kinetoterapie, pacienții au nevoie de logopezi, psihologi și terapeuți ocupaționali pentru a fi complete serviciile de care are nevoie o persoană care a trecut printr-un AVC.

Metodologia de întocmire și acordare a certificatului de încadrare în grad de handicap pentru pacienții cu AVC este stufoasă și necesită dese deplasări la instituțiile care le eliberează. Asta în condițiile în care mulți pacienți sunt netransportabili și imobilizați la pat. Astfel, invităm pe toți cei care susțin aceste cauze, să se alăture demersului nostru. În zilele care urmează vă vom informa despre metoda prin care vom strânge semnături pentru această Scrisoare Deschisă”, a precizat Andreia Moraru, voluntar „Rheum-Care”.

În cadrul seminarului, președintele Fundației „Rheum-Care”, Marinela Gomboș, a prezentat serviciile de recuperare post-AVC ale fundației. Dr. Alina Verzea, medic primar neurolog, a vorbit despre tratamentul post-spitalicesc al AVC după tratamentul neurologic. Dr. Mirela Zbanca, medic specialist de recuperare-medicină fizică și balneologie, a susținut o prezentare referitoare la recuperarea pacienților post-AVC. Dr. Sarchiz Rodica, medic primar recuperare și specialist reumatologie, a vorbit despre intervențiile la pacienții cu AVC și importanța recuperării post-spitalicești și a oferit o serie de informații importante referitoare la obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap a pacienților cu AVC.