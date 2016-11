Novák Csaba-Zoltán, analogie între invadarea Ungariei de URSS şi ancheta DNA de la Liceul „Rakoczi Ferenc”

Istoricul Novák Csaba-Zoltán, cap de listă UDMR Mureş pentru Senatul României la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016, a făcut luni, 7 noiembrie, o analogie între intervenţia militară a Uniunii Sovietice în Ungaria, din octombrie 1956, cu ancheta demarată recent de Direcţia Naţională Anticorupţie în cazul înfiinţării Liceului Teologic Romano-Catolic „Rakoczi Ferenc” din Târgu-Mureş.

„Nu trebuie să fac o analogie din istorie. Ar fi, pentru că acum 60 de ani în Ungaria s-a creat un Guvern cu tancuri ruseşti. Şi acum 60 de ani au început procesele şi mii de oameni au fost trimişi în închisoare. Şi acum se întâmplă un lucru similar: o putere invizibilă încearcă să ne ţină înapoi, încearcă să ne facă să dăm înapoi. M-au întrebat: Zoltan, nu ţi-e teamă de viitor? Şi am spus: da, îmi este. Îmi e teamă de Transilvania pe care o să o las în urma mea, pentru copii mei. De aceea am acceptat acest rol, pentru a contribui la clădirea unei Românii şi a unei Transilvanii unde să fie bine să trăim, unde familia noastră este în siguranţă, unde bunurile noastre sunt în siguranţă. Cum va fi Transilvania în patru ani? Acest lucru depinde de bazele pe care le punem acum. Am putea să stăm şi să ne bucurăm de drepturile noastre în Uniunea Europeană, însă în loc de asta noi stăm într-un loc aici în România şi trebuie să ne apărăm drepturile. Cauza Liceului Catolic este dreptul de a învăţa în limba maternă, este un drept fundamental în Uniunea Europeană şi în lume”, a afirmat Novák Csaba-Zoltán, potrivit traducerii oficiale, la evenimentul de lansare a candidaţilor UDMR Mureş.