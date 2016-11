Protest UDMR pentru Liceul „Rakoczi Ferenc”

Fostul preşedinte al UDMR, senatorul Marko Bela, a anunţat luni, 7 noiembrie, cu ocazia lansării candidaţilor Uniunii din judeţul Mureş la alegerile parlamentare din acest an, că sâmbătă, 12 noiembrie, la Târgu-Mureş va avea loc o adunare de protest împotriva anchetei derulată de Direcţia Naţională Anticorupţie care vizează înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic „Rakoczi Ferenc” din Târgu-Mureş. Deocamdată, a afirmat Marko Bela, nu se cunoaşte locaţia exactă a adunării de protest.

„Nici steagul secuiesc nu are aviz să fluture”

Discursul adresat de senatorul UDMR invitaţilor prezenţi în Sala Mare a Palatului Culturii din Târgu-Mureş a fost plin de ironie, tema acestuia fiind avizul de funcţionare al respectivei unităţi de învăţământ. „Se pare că avem probleme cu avizele. Nu are aviz de funcționare o școală maghiară. Sunt probleme cu avizele. Nici steagul secuiesc nu are aviz să fluture, lucru demonstrat de multe decizii judecătorești. Se pare că cele trei culori ale steagului maghiar – roșu, alb, verde – nu au aviz să fie o culoare una lângă cealaltă. În numeroase localități din secuime termenul maghiar pentru Prefectură nu are aviz de existență. Avem probleme cu avizele și se pare că la Târgu-Mureș încă nu avem aviz pentru ca răposatul Suto Andras să aibă o statuie în oraș, încă nu au aviz numele de străzi maghiare în acest oraș, avem probleme cu avizele. UMF, predarea la secția maghiară nu are aviz, lucru de altfel permis și de lege, inclusiv cel despre care spun că nu are aviz. Inclusiv eu, nu știu dacă am aviz să vorbesc la Palatul Culturii din Târgu-Mureș în limba maghiară. Are Palatul Culturii aviz să stăm noi aici, să ne sfătuim? A avut Târgu-Mureș voie, a avut aviz ca strămoşii noștri să creeze acest oraș? Am avut noi aviz, acum 1100 de ani, să ne stabilim aici? Probabil că nu avem hârtie. Și aș mai putea să continui șirul lucrurilor pentru care noi nu avem aviz”, a afirmat senatorul Marko Bela.

„Vrem să lucrăm împreună cu politicienii români”

De asemenea, fostul lider al Uniunii a adus în discuţie responsabilitatea autorităţilor de la Bucureşti pentru gestionarea eficientă a relaţiilor interetnice din România. „În 2002-2003 s-a creat Liceul „Bolyai Farkas”. Dacă astăzi s-ar face, s-ar considera acest lucru o ilegalitate. Însă liderul politic este lider politic, primul ministru este prim ministru și președintele țării este președinte, președintele uni partid este președinte, de aceea este un senator senator și un deputat deputat, pentru ca să fie responsabili pentru toate ce se întâmplă în această țară, să-și asume responsabilitatea pentru una dintre cele mai importante probleme, care este relația interetnică româno-maghiară în această țară. Existența a 1,3 milioane de oameni nu poate fi negată. Poate că nu avem aviz pentru existență, poate că trebuie să luptăm ani și ani pentru o școală maghiară, în acest caz pentru Gimnaziul Catolic, și atunci se introduc dubii în ceea ce privește existența acestei școli. Dar cine își asumă responsabilitatea? Guvernul? Președintele? Partidele politice? Parlamentul? Acum ne pregătim de alegerile parlamentare și așa trebuie să ne ducem noi acolo, în București că după 1990 am luptat și luptăm și să acum ca partenerii noștri români să-și asume responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă în această țară. Noi vrem să lucrăm împreună cu politicienii români în Parlament, și dacă se poate și în Guvern, pentru comunitatea noastră și pentru bunăstarea întregii țări. Și ei trebuie să-și asume responsabilitatea. Acest lucru trebuie spus înaintea alegerilor, trebuie spus în mod clar”, a afirmat Marko Bela.