„România înainte”, promisă de candidaţii liberali

O delegaţie a Partidului Naţional Liberal (PNL) Mureş a participat duminică, 6 noiembrie, în Piaţa Revoluţiei din Bucureşti, la lansarea candidaţilor liberali la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016. Cu prilejul mitingului electoral, desfăşurat sub sloganul „România înainte”, liberalii au anunţat că susţin platforma România 100 şi continuitatea lui Dacian Cioloş pentru funcţia de premier al României.

„Dacian Cioloş este o persoană onestă”

Delegaţia mureşeană a fost condusă de Doru Oprişcan, liderul PNL Mureş, care a apreciat mitingul ca fiind „foarte reuşit”, cu participanţi care „au trăit foarte viu” evenimentul. „În primul rând, în programul lui Dacian Cioloş România 100 se regăsesc foarte multe din ideile, dorinţele, platforma politică sau programul politic de guvernare al PNL. Eu cred că acesta e principalul motiv care a apropiat PNL-ul de Dacian Cioloş din punct de vedere al programului, iar ca persoană nu cred că poate să conteste nimeni faptul că Dacian Cioloş este o persoană onestă, care n-a trezit suspiciuni şi eu cred că România în această perioadă are nevoie de un asemenea lider şi ceea ce a propus PNL-ul, „schimbarea începe prin noi înşine”, în această iniţiativă de susţinere a lui Dacian Cioloş eu o regăsesc din plin”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Doru Oprişcan.

„Ne apucăm de treabă!”

Din delegaţia liberalilor din Mureş a făcut parte şi actualul deputat Cristian Chirteş. „20.000 de oameni au girat, prin prezenţa lor, programul liberal de guvernare care va fi coordonat de Dacian Cioloş. Judeţul Mureş a fost acolo! Vă mulţumesc! Ne apucăm de treabă!”, a scris, pe reţeaua de socializare deputatul Cristian Chirteş.

„Liderii mesianici”, neconvingători

Prezentat drept opţiunea liberalilor pentru a conduce Guvernul după alegerile parlamentare, Dacian Cioloş a afirmat că oamenii trebuie să se schimbe în primul rând pe ei înşişi, ceea ce va genera şi schimbarea clasei politice. „Cred ca România viitorului nu se mai poate construi cu lideri mesianici. Cred că, mai mult ca oricând, România are nevoie ca fiecare dintre noi să acceptăm şi să provocăm această schimbare, dar în primul rând în noi”, a punctat premierul României. „Sunt multe lucruri pe care partidele le-au învăţat în aceşti 25 de ani, dar haideţi să recunoaştem, sunt multe lucruri pe care trebuie să le uitam, legat de modul cum s-a făcut politica până acum şi trebuie să avem onestitatea de la baza unui partid până la vârf. Să respirăm onestitate, să respirăm adevăr şi să avem curajul, atunci când greşim, să recunoaştem şi să avem forţa să spunem că atunci când ne implicăm într-o astfel de acţiune, n-o facem pentru un interes propriu sau interesul unui grup care ne împinge în politică, ci o facem pentru că am venit în politică să dăruim”, a mai afirmat Dacian Cioloş.