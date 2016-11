VIDEO: Durkopp Adler, locul 1 în Topul Firmelor din România

Directorul general al societăţii Durkopp Adler SRL Sângeorgiu de Mureş, Hermann Johann, a anunţat joi, 3 noiembrie, că în perioada 2010-2015 firma pe care o conduce a înregistrat o creştere economică între 7 şi 12 procente anuale.

Investiţii consistente, în fiecare an

Anunţul a fost făcut cu ocazia celei de-a 23-a ediţii a Topului Firmelor din Judeţul Mureş, eveniment organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Mureş, în incinta restaurantului Hotelului „Grand” din Târgu-Mureş. „Firma Durkopp Adler împlineşte la anul 20 de ani de existenţă în judeţ, de 11 ani ne aflăm printre premianţi, nu numai la nivel judeţean, ci şi naţional, anul trecut am avut locul 5 pe ţară, iar anul acesta locul 1. Ne dezvoltăm în fiecare an, în ultimii cinci ani am investit în jur de un milion anual, în aşa fel încât creşterea economică pe care am avut-o a fost undeva între 7 şi 12% anual”, a afirmat Hermann Johann, care deţine şi funcţia de vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a Judeţului Mureş.



Personalul şi infrastructura, marile ofuri

Totodată, directorul general al societăţii Durkopp Adler SRL a tras un semnal de alarmă în ceea ce priveşte prezentul şi viitorul resursei umane, precum şi al infrastructurii din judeţul Mureş, condiţie considerată esenţială pentru deschiderea de pieţe noi de desfacere. „Mediul de afaceri din Târgu-Mureş este propice, sau a fost propice o perioadă, dar în ultima vreme ne confruntăm cu probleme de personal din ce în ce mai mult. Ne lipsesc şcolile profesionale, ne lipseşte învăţământul dual, ne lipseşte personal calificat pentru nivelul tehnologic la care am ajuns. Norocul nostru este că avem cele două facultăţi tehnice aici, care ne ajută, ne sprijină, dar numai într-o perioadă destul de limitată având în vedere că numărul de locuri de practică pe care le putem oferi sunt 20-30. De aceasta profită în primul rând din păcate străinătatea. Un filozof german spunea, cândva, că atunci când eşti tânăr nici nu ştii câte poţi, iar când îmbătrâneşti nici nu mai poţi câte ştii. Şi din păcate nivelul nostru de cunoştinţe depăşeşte posibilităţile pe care ni le oferă judeţul. Avem nevoie de ieşiri, avem nevoie de legături, de autostradă, aeroportul nu ne mai satisface cerinţele pe care le avem în cadrul legăturilor economice pe care le derulăm. De multe ori este foarte greu să îţi transformi marfa pe care o produci în bani pentru că eşti legat de infrastructură. Eşti legat de acea forţă de muncă calificată care îţi lipseşte pentru a aduce productivitatea de care ai nevoie în fiecare an”, a menţionat Hermann Johann.