Câștigătorii campionatului studențesc de Breakdance

Casa de Cultură a Studenţilor (CCS) Tîrgu Mureş a desemnat și premiat câștigătorii Campionatului Naţional Studenţesc de Breakdance „Get Down!” ediția a VI-a.

Întrecerea desfășurată la Tîrgu Mureș, a avut ca scop promovarea, în rândul tinerilor, a culturii Hip Hop, fiind prezentate principalele elemente ale acestei ramuri, acestea constând în Bboying, Dj-ing şi Mc-ing, potrivit informațiilor furnizate de referent cultural – CCS Mureș, Daciana Antoaneta Petcu.

Peste 100 de tineri și studenți, trupe din Timișoara, Brașov, București, Galați, Iași, Arad, Cluj, Pitești, Oradea, Budapesta și, nu în ultimul rând, din Tîrgu Mureș, au concurat, cu posibilitatea să se înscrie la două secțiuni: 3 vs 3 şi 1 vs 1.

Juriul format din trei artiști apreciați în coregrafia de gen, Suave – reprezentând trupele Moonwalkers și Get on the Good Foot din Timișoara, Andrei – reprezentând trupa Quasar din Iași și Ren, care este câștigătorul secțiunii 1vs1 de la ediția precedentă, au decis:

1 VS 1

Locul I – Noris Lobonțiu (Timișoara)

Locul II – Huple Alex Adrian (Arad)

3 VS 3

Locul I – Franke și Piciu (București)

Locul II – Fresh Roots Clan (Timișoara)