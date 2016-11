Grefă masivă de os cortical, implantată cu succes la Spitalul de Urgență Târgu-Mureș

Prima grefă masivă de os cortical provenită de la Banca de Ţesuturi din România a fost implantată cu succes marți, 8 noiembrie, unui pacient în vârstă 30 de ani cu traumatism de femur în urma unui accident rutier, de către o echipă formată din specialiști ai Clinicii de Ortopedie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Târgu-Mureş, asistată de specialiştii Băncii de Ţesut Colentina.

„Ştiam de acest caz imediat după traumatism, dr. Solyom mi-a spus că pacientul prezintă un defect de os pe care nu au mai putut să îl reconstruiască şi ar avea mare nevoie de un os cortical masiv pentru a suplini acel defect care există (…) În luna septembrie, am fost anunţaţi despre un donator în moarte cerebrală la Târgu-Mureş, am avut acordul familiei pentru prelevare de ţesut osos (…) Astăzi acest pacient de 30 de ani a reuşit să primească această grefă să înlocuiască acel fragment masiv de aproximativ 10 centimetri. Este o premieră, deşi în acest spital acest tip de intervenţie chirugicală s-a mai făcut în urmă cu mulţi ani, cu o grefă de la o bancă din Germania. Acum am reuşit să aduceam această grefă, cu eforturi mari, a venit dintr-o bancă din România, care să sperăm că va mai funcţiona. Este prima grefă masivă de os cortical care a fost folosită”, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, dr. Andrei Nica, medic primar ortoped, responsabilul Băncii de Ţesut Colentina, citat de AGERPRES.

Dr. Solyom Arpad, medic specialist ortoped-traumatolog, a declarat, conform sursei citate, că pacientul a suferit, în luna aprilie, un accident rutier soldat cu o fractură deschisă, cu afectarea ţesutului moale şi a femurului distal.

Doctorul a precizat că dacă pacientul nu beneficia de intervenţie, avea doar posibilitatea unei protezări speciale, care nu i-ar fi permis să îşi păstreze membrul. „Atunci s-a practicat curăţarea plăgii şi fixarea provizorie, iar acum pacientul a avut o şansă prin colaborare cu Banca de Ţesuturi de la Colentina să se facă această grefare osoasă, cu o grefă osoasă tubulară prelevată de la un donator. Operaţia a decurs în principiu bine, nu pot să pronunţ un prognostic pentru că recuperarea acestui pacient e lungă, dar din punct de vedere chirurgical totul a decurs bine. La Târgu-Mureş s-au mai făcut astfel de intervenţii cu ani în urmă, dar având în vedere existenţa Băncii de Ţesuturi din România pot să spun că este prima. Este o noutate privind mărimea grefei, este o grefă de os tubular în care vascularizaţia este mai precară, dar şansele de integrare sunt destul de bune”, a explicat dr. Solyom Arpad.

Șeful Clinicii de Ortopedie, prof. dr. Tiberiu Bățagă, a susţinut că după accidentul rutier, în ciuda intervenţiilor unei echipe multidisciplinare în acel moment, s-a ajuns la o pseudoartroză cu defect osos, iar după una dintre prelevările care s-au făcut la nivelul SCJU Târgu-Mureş, grefa s-a reîntors.

Acesta a arătat că toate costurile intervenţiei sunt acoperite prin Programul Naţional de Transplant secţiunea Os-Tendon, ceea ce este un avantaj extraordinar, mai ales că SCJU Târgu-Mureş este singurul spital din ţară care utilizează astfel de grefe masive. La conferinţa de presă a participat şi dr. Claudiu Puiac, managerul SCJU Târgu-Mureș.