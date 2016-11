Circa 30% din spitalele din România funcţionează în clădiri cu risc seismic I sau II, a declarat joi, 10 noiembrie, ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, arătând că este nevoie de investiţii masive în infrastructura de sănătate, citat de News.ro.

„Potrivit unui studiu pe care Ministerul Sănătăţii îl va prezenta săptămâna viitoare în ceea ce priveşte starea infrastructurii de sănătate din România, circa 30% din spitalele din România funcţionează în clădiri cu risc seismic I sau II. Avem nevoie de investiţii masive în infrastructura de sănătate din România”, a declarat Voiculescu.

Acesta a mai spus că în prezent nu există bani pentru a clădi toate spitalele de care România are nevoie. În ceea ce priveşte noile investiţii, ministrul Sănătăţii a menţionat că are pregătite cinci proiecte regionale pentru a accesa 150 de milioane de euro, sumă care provine din bani europeni, pentru construirea celor trei spitale regionale.

„Un lucru esenţial pentru investiţii este pregătirea proiectelor. Să stabilim unde vor fi făcute aceste spitale şi apoi să facem un studiu de fezabilitate şi după întocmim celelalte documente pentru începerea licitaţiilor. Avem în vedere construirea a trei spitale. Am selectat două terenuri în Cluj şi Craiova, pe care le-am primit de la Ministerul Apărării Naţionale”, a declarat ministrul Sănătăţii, precizând că s-a întâmplat în trecut să fie ridicate clădiri care trebuiau să devină spitale, în locuri unde nu existau utilităţi.

Voiculescu a mai spus că la jumătatea anului viitor vor fi gata studiile de fezabilitate pentru toate cele trei spitale regionale din Cluj, Craiova şi Iaşi.