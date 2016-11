“Ecologizarea clasei politice”, propusă de candidatele PER

Filiala din Mureş a Partidului Ecologist Român (PER) are două nominalizări pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016. Astfel, propunerea PER la Senat este Miruna Epure, economist la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Târgu-Mureş, în timp ce pentru Camera Deputaţilor candidează Mihaela Ciurba, juristă din Reghin.

Propuneri îndrăzneţe

De altfel, funcţia de preşedinte al PER Mureş este deţinută de Mihaela Ciurba, care propune alegătorilor câteva măsuri pentru “ecologizarea clasei politice româneşti”, cum ar fi: adoptarea legii lobby-ului, aplicarea rezultatelor referendumului din noiembrie 2009 și stabilirea unui numar fix de parlamentari, respectiv 100 de senatori şi 200 de deputați cu individualizarea clară a rolului și atribuțiilor celor două camere legislative, transformarea României dintr-o republică cu regim semiprezidențial – simbol al viziunii politice iliesciene din anii ’90 – într-o republică prezidențială dupa modelul SUA, șeful statului fiind șeful Executivului, scăderea pragului electoral pentru intrarea în Parlament la 3%, inclusiv pentru alianțele politice și candidații independenți, revenirea la sistemul de vot uninominal și renunțarea la votul pe listă, considerat “un sistem electoral obedient și pervers aflat la discreția șefilor de partid” şi introducerea votului obligatoriu cu opțiunea de a plăti o amendă în cuantumul salariului minim pe economie în cazul absenței de la vot din cauza unor motive nejustificate. “Obiectivele politice propuse de Partidul Ecologist Român sunt îndrăznețe și vizează ecologizarea clasei politice, reforma administrativă și revizuirea Constituției precum și adoptarea unor proiecte legislative pentru stimularea întreprinzătorilor români și acordarea de facilități pentru membrii Diasporei care se întorc în România”, a declarat Mihaela Ciurba.

Alex TOTH