Ilie Cheşa: „Leco Impex a apărut ca o necesitate în zonă”

Agricultor „de când se ştie”, după cum singur recunoaşte, Ilie Cheşa este unul dintre cei mai importanţi fermieri care îşi desfăşoară activitatea în Cristeşti, localitate aflată la o distanţă de 10 kilometri de municipiul Târgu-Mureş. Lucrează 100 de hectare de pământ, suprafaţă despre care spune că e suficientă pentru a face performanţă în agricultură, şi ca orice fermier modern încearcă să îmbunătăţească rezultatele prin tehnologia folosită, capitol la care compania Leco Impex, care deţine un punct de lucru în Cristeşti, s-a dovedit a fi, în decursul anilor, un partener de nădejde.

Producţia bună, umbrită de preţurile mici

„Am 100 de hectare de teren, dar sunt în curs de a prelua încă 40. Aici o să mă şi opresc de fapt pentru că în zona noastră această suprafaţă e optimă pentru o fermă. Ce contează e să scoţi producţii mari şi nu să ai o suprafaţă mare”, mărturiseşte fermierul din Cristeşti, care în acest an a cultivat 43 de hectare de grâu, 33 de hectare de rapiţă, 15 hectare de soia, dar şi porumb şi sfeclă de zahăr.

În 2016, producţia a fost bună, cu toate că o furtună puternică din luna iunie a periclitat serios cultura de grâu. „Totuşi, am scos peste 6.000 de kilograme la hectar la grâu, iar la rapiţă 4.700 de kilograme la hectar, producţie foarte bună, la fel ca la porumb, soia şi sfeclă. Am vândut bine rapiţa, care are desfacere foarte bună şi preţ bun, grâul încă nu l-am vândut, dar urmează. Am un trader din judeţul Alba, din Cetatea de Baltă. Trebuie să facem nişte analize şi apoi cel mai probabil o să vând. Din păcate preţurile merg în jos”, povesteşte Ilie Cheşa.

În opinia fermierului, scăderea preţului este cauzată de politica defectuoasă a Ministerului Agriculturii, care se laudă „că avem cea mai mare producţie de grâu din istorie, nişte poveşti de fapt”, iar efectul este „ducerea preţurilor în jos, în folosul intereselor unora”. Situaţia nu pare prea roz nici în privinţa preţului la porumb, costurile de întreţinere a culturilor fiind foarte mari, iar preţul de vânzare al producţiei mic. „Inputurile din păcate sunt tot mai scumpe şi trebuie să fim atenţi să nu dăm chix”, spune cu năduf, dar extrem de realist, Ilie Cheşa, agronom de profesie, cândva fost preşedinte al CAP Mureşeni.

În pofida greutăţilor întâmpinate în activitatea cotidiană, fermierul mărturiseşte că face agricultură din plăcere, fiind deja pensionar de limită de vârstă. De altfel, activitatea acestuia a fost apreciată şi de Ministerul Agriculturii, care i-a oferit, în 2014, titlul de „Fermier al anului”.

Promptitudine, seriozitate şi preţuri bune

În prezent, Ilie Cheşa deţine trei tractoare, dintre care unul de 200 de cai putere şi altul de 100 de cai putere, utilaje care, firesc, necesită o atenţie deosebită în privinţa întreţinerii. „Chiar dacă le îngrijeşti, utilajele tot se mai strică. Nu ne dorim asta, dar se întâmplă. Din acest punct de vedere, Leco Impex a apărut ca o necesitate în zonă. Sunt apropiaţi de noi, orice piesă comanzi ţi-o aduc în maxim o zi-două, preţurile sunt bune, iar produsele sunt de calitate foarte bună. E vorba de rulmenţi, simeringuri, lanţuri, lagăre, discuri. De obicei nu comand înainte, nu-mi fac stocuri, mai ales că sunt aici, aproape. Sunt mulţumit de modul în care sunt tratat, personalul Leco Impex e şi foarte amabil, dar şi excelent pregătit. Oamenii sunt foarte receptivi, chiar se pricep şi chiar recomand altor fermieri să apeleze la ei. Au pe stoc foarte multe piese şi problema pe care o ai se rezolvă într-un timp foarte scurtă, ceea ce pentru noi, fermierii, este foarte important”, spune fermierul.

Colaborarea dintre Ilie Cheşa şi Leco Impex decurge de aproape 18 ani şi, după toate indiciile, va continua şi în viitor. „De când lucrez cu ei în domeniul acesta, al pieselor de schimb, nu am mers la alţii, ceea ce înseamnă că sunt foarte mulţumit de modul în care decurge colaborarea. În afara faptului că aici găsesc întotdeauna ceea ce caut, în plus sunt şi ascultat şi chiar consiliat când ceva nu merge bine”, conchide fermierul din Cristeşti.

Alex TOTH & Alin BOLBOS