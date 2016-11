„Vaccinurile salvează vieți”, campanie lansată de Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății a lansat miercuri, 9 noiembrie, campania de promovare a imunizării copiilor, sub numele „Vaccinurile salvează vieți”, cu scopul de a informa părinții despre cea mai importantă și eficientă metodă de prevenire a bolilor care pot provoca moartea, informează AGERPRES.

„Campania conține un clip video care îl are ca protagonist pe cunoscutul actor Victor Rebengiuc. Acesta spune povestea războaielor din secolul trecut care au luat viața a 200 de milioane de oameni, în timp ce bolile care ar fi putut fi prevenite prin vaccinare au omorât peste 600 de milioane. Mesajul clipului subliniază importanța vaccinurilor pentru prevenția unor boli care pot afecta grav sănătatea sau chiar viața oamenilor” afirmă MS într-un comunicat de presă, conform sursei citate.

O altă componentă importantă a campaniei „Vaccinurile salvează vieți” este informarea, prin noua pagină web dedicată vaccinării: desprevaccin.ro. Pagina web prezintă informații despre beneficiile imunizării, Programul Național de Vaccinare, vaccinurile esențiale folosite în România, precum și mărturii ale unor personalități publice care și-au vaccinat copiii.

Sursa citată menționează că specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică au descoperit că, în cazul copiilor de 12 luni, acoperirea vaccinală este sub 81% pentru toate antigenele vaccinale, în timp ce ținta recomandată de Organizația Mondială a Sănătății este de 95%. De asemenea, 15% dintre copii au fost incomplet vaccinați în raport cu vârsta, din două motive — refuzul și neprezentarea.

Ministerul Sănătății amintește că a achiziționat și a repartizat către Direcțiile de Sănătate Publică 364.000 de doze de ser BCG. Din vaccinul hexavalent au fost achiziționate și distribuite 255.000 de doze, iar în acest moment este în derulare licitația pentru achiziția unor noi cantități. Vaccinul ROR este în stocuri suficiente (aproximativ 300.000 de doze).

Ministerul Sănătății a achiziționat și 500.000 de doze de vaccin gripal. În perioada următoare vor fi demarate procedurile de licitație pentru vaccinurile Hepatitic B, tetravalent și pneumococic.