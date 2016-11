Ziua Mondială a Diabetului, marcată la Târgu-Mureș

Prezentări medicale în domeniul prevenirii complicaţiilor în diabetul zaharat şi rolul alimentaţiei în diabet, determinări ale glicemiei, momente artistice și surprize pentru copiii și tinerii cu diabet. Așa se va marca, la Târgu-Mureș, Ziua Mondială a Diabetului, sâmbătă, 12 noiembrie.

Evenimentul, organizat de Asociaţia Copiilor şi Tinerilor Diabetici (ASCOTID), se află în acest an la ediția a X-a și se va organiza în acest an la Teatrul Ariel din oraș. Prezentările medicale vor fi susținute de către dr. Irina Muntean, medic primar diabetolog, dr. Santha Klaudia, medic specialist pediatru, dr. Daboczi Matyas, medic rezident neurolog. Programul artistic va fi susținut de către Maria Butilă, Kiss Gelert și Trupa „Happy Feet”.

O noutate a acestei ediții o reprezintă un concurs inedit, la care participanţii s-au putut înscrie cu povești și desene la cele trei categorii: categoria 1-8 ani – cel mai frumos desen, autoportret, fără intervenția părinților în desen; categoria peste 8 ani – povestea dulce a vieții mele; categoria părinți – cum a schimbat diabetul viața familiei mele.

Ziua Mondială a Diabetului are loc în fiecare an în data de 14 noiembrie, la iniţiativa Federaţiei Internaţionale de Diabet (IDF), cu sprijinul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. În cadrul evenimentului de la Târgu-Mureș, membrii asociaţiei se vor înâlni cu specialiştii implicaţi în tratarea diabetului zaharat și vom primi din partea acestora o serie de recomandări și sfaturi care le sunt de folos atât celor mici, dar în special celor mari în managementul bolii.

„Cu privirea pe diabet”

În 2016 Federația Mondială a Diabetului a propus ca temă „Cu privirea pe diabet” promovând prin aceasta importanța screening-ului și depistării active și precoce a diabetului de tip 2 și prevenirea complicațiilor tardive.

Screening-ul pentru depistarea diabetlui de tip 2 este important pentru a putea interveni la timp și a preveni apariția unor complicații debilitante (pierderea vederii, pierderea funcției renale, afecțiuni cardio-vasculare etc.). Conform IDF unul din doi adulți cu diabet de tip 2 nu este încă diagnosticat. Până la 70% din cazurile de diabet de tip 2 pot fi prevenite sau se poate amâna declanșarea bolii prin adoptarea unui stil de viață sănătos. Pentru România aceasta ar însemna aproximativ 51000 de persoane fără diabet anual. Screening-ul pentru depistarea activă și precoce a complicațiilor tardive ale diabetului este un element esențial pentru administrarea diabetului. În multe țări diabetul este principala cauză pentru pierderea vederii, boli cardiovasculare, afecțiuni renale sau amputații la nivelul picioarelor. Unul din trei adulți cu diabet au deja retinopatie. Prima etapă în depistarea precoce a complicațiilor tardive ale diabetului este făcută la nivelul medicilor de familie, care trebuie să recunoască și să urmărească semnele acestor complicații.