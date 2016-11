Ionela Ciotlăuş, sesizare pe tema tarifelor de salubrizare

Fostul viceprimar al municipiului Târgu-Mureş, ec. Ionela Ciotlăuş, a remis joi, 10 noiembrie, un comunicat de presă în care anunţă că a sesizat Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş în legătură cu recenta hotărâre a Consiliului Local Târgu-Mureş de modificare a tarifelor de salubrizare prin indexare-majorare.

Redăm, în rândurile de mai jos, conţinutul integral al comunicatul de presă:

„Referitor la adoptarea in Consiliul Local Tirgu Mures a proiectului pivind modificarea tarifelor de salubrizare prin indexare-majorare intr-un cuantum nejustificat de mare, aduc in atentia publica faptul ca am sesizat Institutia Prefectului Mures cu privire la nelegalitatea actului administrativ, act care incalca drepturile tirgumuresenilor de a beneficia de servicii publice de calitate, de sanatate, taxe si tarife la un nivel legal stabilit si coroborat cu gradul de suportabilitate a populatiei.

In acest sens, avand in vedere faptul ca valabilitatea hotarârilor normative ale consiliului local

este conditionata de respectarea în totalitate a cerintelor legii iar hotarârile trebuie sa fie

conforme cu interesul public urmarit de lege, ceea ce implica nu numai legalitatea actului, ci

si oportunitatea sa, pentru ca deja Instanta Judecatoreasca a apreciat ca nelegal un proiect pe acelasi fond, vin cu urmatoarele precizari de nelegalitate pe care le-am adus si in atentia Institutiei Prefectului Mures:

– Nepunerea in aplicare a sentintei nr.84/04.02.2016 ramasa definitiva in luna septembrie 2016;

– Ajustarea este incerta deoarece se refera la costurile de transport la depozitul din Odorheiul Secuiesc desi deseurile inca se depoziteaza la Cristesti si Sighisoara;

– Ajustarea este nejustificata deoarece in expunerea de motive la punctul b. se tine cont de Planul Multianual de evolutie a tarifelor prognozate de ADI Ecolect in 2010, or acest plan nu poate fi aplicat deoarece proiectul de management integrat al deseurilor nu a fost finalizat;

– Fisele de fundamentare nu indeplinesc conditiile prevazute de Ordinul ANRSC prin Ordinul 109/2007 precum si prevederile Legii nr.101/2006 ar26 si art.27 si Contractul elegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr.52008 art.10 pct.4,5,6, art.12 pct.9 si art.16 alin.2;

– Lipsa fisei de fundamentare privind tariful deseurilor stradale care se majoreaza de aproape 20 de ori;

In caz contrar, daca acest proiect de hotarare va fi validat in aceste conditii chiar si in absenta dezbaterii publice precum si a tuturor aspectelor sesizate de subsemnata, voi incepe din nou procedura de a ataca in contencios administrativ acest proiect de hotarare solicitand nu doar anularea lui ci si imputarea administrativa si despagubiri financiare fata de toti locuitorii municipiului, retroactiv pentru cele doua perioade in care acestia vor plati aceste tarife cu atat mai mult cu cat deja pentru o perioada de 2 ani tirgumuresenii au avut de suportat un cost dublu, suplimentar pe care instanta l-a apreciat ca nejustificat.”