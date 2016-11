Petru Oltean: „La Leco Impex găsesc soluţii de la A la Z!”

Pe lista celor mai fideli clienţi ai companiei Leco Impex se regăseşte şi Petru Oltean, un fermier din localitatea mureşeană Cristeşti care „respiră agricultură” zi de zi, de mai bine de patru decenii. Experienţa incontestabilă a acestuia este valorificată atât prin pasiune şi viziune, cât şi datorită colaborării de succes cu Leco Impex, unul din principalii distribuitori pe piaţa întreţinerii industriale şi agricole din România.

Agricultor de 40 de ani

Posesorul un CV în care în ultimele patru decenii scrie doar „agricultură”, Petru Oltean lucrează 80 de hectare de teren, culturile agreate fiind rapiţa, grâul, porumbul, soia şi sfecla de zahăr. „Sunt implicat în agricultură de vreo 40 de ani. Sunt inginer agronom de meserie, am lucrat la Vinalcool, am fost inginer şef şi apoi şef de fermă la CAP Ogra şi am lucrat şi la fosta fermă a partidului, care la un moment dat, prin 2009, s-a privatizat. Atunci am cumpărat şi eu o parte, iar în prezent lucrez 80 de hectare, în zona Cristeşti – către Gheorghe Doja. A fost o perioadă în care zootehnia nu a fost rentabilă, deşi acum începe să se dea subvenţii chiar frumoase, ceea ce va revigora zootehnia din România. Păcat că perioada dintre 2005 şi 2016 a însemnat după părerea mea distrugerea zootehniei din România. Acum nu mă mai tentează zootehnia, mă axez doar pe culturi vegetale. Am avut anul acesta 20 de hectare de rapiţă, 30 de hectare de grâu, 15 hectare de porumb, 14 hectare de soia şi sfeclă de zahăr”, precizează fermierul.

Deşi producţia din acest an a fost bună, Petru Oltean nu se mulţumeşte numai cu atât, calitatea fiind considerată mult mai importantă decât cifrele cu trei zerouri consemnate în diverse raportări. „Producţia a fost destul de bună până acum. La rapiţă am fost foarte mulţumit, mai ales că am avut o producţie foarte frumoasă, de 4.550 de kilograme la hectar şi am primit şi un preţ destul de acceptabil, 1,4 lei per kilogram, ceea ce a făcut ca rapiţa să fie profitabilă. La grâu producţia a fost de 6.000 de kilograme per hectar, ceea ce e foarte bine pentru zona aceasta. Sigur, grâul trebuie tratat împotriva bolilor, împotriva fuzariozei, şi de exemplu pe mine tratamentul per hectar împotriva fuzariozei m-a costat 200 de lei în plus. A meritat însă, pentru că aşa am făcut şi producţie, dar şi calitatea producţiei va fi bună. Nu e totuna că faci pâine din grâu cu fuzarioză sau din grâu de calitate”, explică fermierul.

Colaborare excelentă, fără probleme

În prezent, Petru Oltean deţine utilaje precum două tractoare, maşină de semănat, prăşitoare, două discuri, două pluguri şi combină de recoltat cereale, astfel încât colaborarea cu Leco Impex a devenit mai mult decât necesară. „De la Leco Impex cumpăr curele, rulmenţi, lanţuri, practic tot ce-mi trebuie, piese de la A la Z. Colaborez cu ei de vreo patru-cinci ani şi colaborarea e excelentă, fără niciun fel de probleme. Colaborarea are multe aspecte pe care le consider pozitive: întâi, sunt foarte aproape de fermieri, apoi, ceea ce discutăm şi facem. Fiind un colaborator mai vechi, beneficiez şi de un pic de discount la produse. E o colaborare frumoasă, întotdeauna am găsit aici produsele de care am avut nevoie, iar în cazul în care am căutat ceva şi nu era pe stoc, a doua zi la prima oră piesa respectivă era disponibilă. Sunt aici oameni pricepuţi, care se vede că sunt de meserie, aici găsesc soluţiile de care am nevoie”, precizează Petru Oltean.

Întrebat care ar fi serviciile Leco Impex pe care şi le-ar dori îmbunătăţite, fermierul mărturiseşte că în opinia sa existenţa unor specialişti care să ofere consiliere pe parte de sisteme electronice şi hidraulice ar fi mai mult decât benefică. „Serviciile sunt excelente. Totuşi, dacă ar fi să îmbunătăţesc ceva, ar fi un specialist de valoare, un electronist, care să ofere consiliere pe probleme de reglaje pe partea electronică şi pe problemele care mai apar pe partea hidraulică. Sunt atâtea tractoare şi aproape toate au computere de bord şi sisteme electronice destul de sofisticate pentru un fermieri. Sunt şi combine cu distribuitoare hidraulice şi un specialist bun ar putea diagnostica defecţiunile care apar”, menţionează Petru Oltean.

Alex TOTH & Alin BOLBOS