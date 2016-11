Pomelo, fructul care te ajută să îți întărești sistemul imunitar

Pomelo este un fruct cu multiple proprietăţi miraculoase pentru organism, datorate în special conţinutului crescut de vitamina C, fibre şi potasiu. CSID punctează câteva dintre cele mai importante beneficii ale acestui fruct:

1. Previne infecţiile urinare- vitamina conţinută de fruct combate inflamaţiile din corp şi ajută la creşterea acidităţii din urină, care are capacitatea de a reduce dezvoltarea bacteriilor din tractul urinar.

2. Sucul de pomelo are o capacitate extraordinară de a vindeca ţesuturile deoarece activează enzimele implicate în producerea de colagen, o proteină care tonifică pielea şi îi menţine elasticitatea.

3. Previne sângerarea gingiilor şi slăbirea rădăcinii dinţilor, ajutându-vă să aveţi o dantură puternică şi sănătoasă.

4. Vitamina C din fruct ajută la o mai bună absorbţie a fierului în sânge, ceea ce ajută la prevenirea anemiei.

5. Întăreşte sistemul imunitar prin activarea celulelor imune care protejează organismul de bacterii şi virusuri care pot cauza viroze respiratorii şi răceli, frecvente mai ales în sezonul rece.

6. Previne osteoporoza şi vă ajută să aveţi articulaţii sănătoase, pomelo fiind osursă importantă de calciu, cu rol esenţial în menţinerea densităţii osoase.

7. Împiedică apariţia crampelor musculare şi a cârceilor.