Eveniment emoționant dedicat copiilor și tinerilor „dulci”

Asociaţia Copiilor şi Tinerilor Diabetici (ASCOTID) Mureș a marcat sâmbătă, 12 noiembrie, pentru a zecea oară, Ziua Mondială a Diabetului, la Teatrul Ariel din Târgu-Mureș, printr-un eveniment emoționant, la care au luat parte copii, tineri și părinți din județul Mureș și din alte județe ale țării.

Programul evenimentului, devenit deja tradiție, a cuprins prezentări medicale și recomandări din partea specialiștilor implicați în tratarea diabetului zaharat, concursuri cu premii și momente artistice susținute de către Maria Butilă, Kiss Gelert și Trupa „Happy Feet”. O noutate a acestei ediții a reprezentat-o un concurs inedit, la care participanţii s-au putut înscrie cu povești și desene la cele trei categorii: categoria 1-8 ani – cel mai frumos desen, autoportret, fără intervenția părinților în desen; categoria peste 8 ani – povestea dulce a vieții mele; categoria părinți – cum a schimbat diabetul viața familiei mele. Atât poveștile celor mici, cât și poveștile celor mari au emoționat membrii juriului, cărora le-a fost greu să delibereze. Fiecare poveste înscrisă în concurs a reprezentat o lecție de viață, o lecție despre curaj, acceptare, ambiție și luptă. Interesantă a fost viziunea tinerilor în comparație cu viziunea părinților despre diabet.

„ASCOTID s-a înființat în anul 2006, cu scopul de a veni în sprijinul copiilor cu diabet din județul Mureș, iar apoi s-a extins și a adunat în jurul său copii și familii din alte județe. Anul acesta este an aniversar, pentru că am împlinit 10 ani de existență. Numărul membrilor asociației a ajuns la peste 250. Îi mulțumim Teatrului Ariel pentru găzduirea oferită, pentru sala frumoasă și condițiile deosebite în care ne putem desfășura astăzi. De-a lungul anilor am prezentat tot ce ține de patologia de diabet și problemele colaterale, așadar dr. Irina Muntean, medic primar diabetolog, va prezenta nouățile în ceea ce privește tratamentul diabetului. Dr. Santha Klaudia, medic specialist pediatru, va vorbi despre o temă foarte importantă și una pe care uneori o ignorăm, nu neapărat legată de diabet, ci de noi, ca persoane, febra. Dr. Daboczi Matyas, medic rezident neurolog, „dulce” ca voi, va prezenta o zi din viața pacientului cu diabet”, a transmis, în deschiderea evenimentului, Rodica Molnar, președintele ASCOTID Mureș, un om cald, pozitiv și sufletist, care reușește de fiecare dată să adune laolaltă marea familie ASCOTID.

Anul aniversar 2016 a fost plin de evenimente pentru ASCOTID Mureș. În septembrie, au avut loc evenimentele „Diabforum” și ASCOTID Trail Race, după care reprezentanții ASCOTID au participat la Gala COPAC, unde Rodica Molnar a fost desemnată Liderul ONG, iar ASCOTID Trail Race a fost desemnată cea mai bună campanie din sănătate. De asemenea, în cadrul celui de-al 14-lea Congres al Federației Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, din luna octombrie, ASCOTID a primit Diplomă de Excelență pentru performanță.

Ziua Mondială a Diabetului are loc în fiecare an în data de 14 noiembrie, la iniţiativa Federaţiei Internaţionale de Diabet (IDF), cu sprijinul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. În 2016 Federația Mondială a Diabetului a propus ca temă „Cu privirea pe diabet” promovând prin aceasta importanța screening-ului și depistării active și precoce a diabetului de tip 2 și prevenirea complicațiilor tardive.