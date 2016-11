Diabetul zaharat de tip 1, tratat cu ajutorul tehnologiei de ultimă generaţie

Asociaţia Copiilor şi Tinerilor Diabetici (ASCOTID) Mureș a marcat Ziua Mondială a Diabetului, la Teatrul Ariel din Târgu-Mureș, printr-o serie de activități la care au luat parte copii, tineri și părinți din județul Mureș și din alte județe ale țării. În cadrul acestui eveniment, dr. Irina Muntean, medic primar diabet, nutriţie și boli metabolice, le-a prezentat participanților avantajele utilizării tehnologiei de ultimă generaţie în tratamentul diabetului zaharat de tip 1.

Dr. Irina Muntean a vorbit în prezentarea sa despre proiectul pancreasului artificial, despre studii de cercetare prezentate în acest an la nivel internațional, stilouri de administrare a insulinei, plasturi cu insulină, senzori care transmit glicemia pe smartphone-uri, dispozitive aplicate pe piele și a transmis că diabetul afectează toate grupele de vârstă, peste jumătate din cazuri apar la persoanele cu vârsta peste 30 de ani.

„În fiecare an, Federația Internaţională a Diabetului sărbătorește ziua de 14 noiembrie ca Ziua Internațională a Diabetului. Anul acesta, ziua se sărbătorește sub sloganul „Ochii pe diabet”. Se dorește o sensibilizare a opiniei publice cu privire la diabet și mai ales la diabetul de tip 2, ce poate să apară secundar unui stil de viață nesănătos și care, din păcate, a început să fie tot mai frecvent și la copii și tineri. Diabetul de tip 1 este o patologie autoimună, în care pacientul devine dependent de insulină. Afectează toate grupele de vârstă, peste jumătate din cazuri apar la persoanele cu vârsta peste 30 ani, contrar a ceea ce s-a crezut până acum, că este o boală care apare preponderent la copii. Din păcate, nu se cunoaște etiologia, pentru că dacă am ști cauza, am putea să prevenim boala. Momentan, nu se poate vindeca, ci doar trata. Succesul terapeutic depinde de menținerea cât mai strânsă a glicemiilor aproape de intervalul normal. Evident, aceste ținte trebuie individualizate, în funcție de vârsta fiecăruia”, a afirmat dr. Irina Muntean.

„Diabetul nu trebuie să fie un impediment în a face performanță”

Dr. Irina Muntean le-a transmis copiilor, tinerilor și părinților că diabetul nu trebuie să fie o barieră în îndeplinirea viselor sau un impediment în a face performanță în orice domeniu. „În lume, sunt în jur de 542.000 de copii cu doabet, cu vârsta între 0 și 14 ani; sunt 21 de milioane de persoane cu diabet tip 1 în lume; 86.000 de cazuri noi anual. Este o mare problemă de sănătate și cu atât mai mare este presiunea pentru căutarea unei cure. Ca și tratament: terapiile imunosupresoare, transplantul de insuline pancreatice, dispozitive noi de administrare a insulinei, monitorizarea continuă a glicemiei și pancreasul artificial. (…) Mulți se așteaptă ca totul să fie foarte exact, însă nu este așa. Glicemia este influențată de foarte mulți factori, nu numai de câtă insulină dăm, de cât efort facem și de cât mâncăm. Glicemia este influențată și de hormoni și nu cunoaștem întotdeauna ciclul de secreție al hormonilor, de stres, de febră, de foarte multe variabile”, a precizat dr. Irina Muntean.