Miruna Epure  si  Mihaela Ciurba candidatii Partidului Ecologist Mures sustin “ECOLOGIZAREA”  clasei politice

Miruna Epure, economist la Spitalul Clinic Judetan de Urgenta din Targu Mures– candidat PER Mures pentru functia de Senator a declarat : “Candidații Partidului Ecologist Român îmbină elanul tinerei generații cu experiența vârstei a III-a, pe lista propunerilor pentru Parlament la nivel national fiind prezenți: oameni de afaceri, ingineri, economisti, juristi, muncitori dar si pensionari, studenti, analisti politici sau politicieni consacrati. PER Mures își propune să obțină un scor electoral intre 5% si 10% în județul Mures și sa obțina cel putin un loc de parlamentar. Obiectivul politic al PER pentru alegerile parlamentare poate fi atins ținând cont de faptul ca la alegerile locale din iunie 2016, PER a obținut un procent național de aproximativ 2,5 %, având candidați doar în jumatate din județele țării. Dupa alegerile locale în cadrul PER a inceput procesul de reorganizare și Presedintele PER, domnul Danut Pop a susținut filialele în demersul politic pentru depunerea candidaturilor în toate circumscripțiile electorale județene”

Mihaela Ciurba, candidat PER Mures pentru funcția de Deputat a declarat:“Obiectivele politice propuse de Partidul Ecologist Român sunt îndrăznețe și vizează ecologizarea clasei politice, reforma administrativă și revizuirea Constituției precum și adoptarea unor proiecte legislative pentru stimularea întreprinzătorilor români și acordarea de facilități pentru membrii Diasporei care se întorc în România. Eu sunt de profesie jurist si imi impart timpul intre Italia si Romania, cunosc problemele romanilor din Diaspora si vreau sa ii ajut prin adoptarea unor masurile legislative in favoarea romanilor care muncesc si traiesc in Diaspora ”

Proiectele legislative ale Partidului Ecologist Roman – Filiala Mures sunt punctuale si vizeaza SCHIMBAREA SISTEMULUI POLITIC din Romania:

“Ecologizarea” clasei politice românești

adoptarea legii lobby-ului;

aplicarea rezultatelor Referendumului din noiembrie 2009 și stabilirea unui numar fix de parlamentari: 100 de senatori si 200 de deputați cu individualizarea clara a rolului și atribuțiilor celor 2 camere legislative: Senat si Camera Deputaților;

transformarea României dintr-o republică cu regim semiprezidențial (simbol al viziunii politice iliesciene din anii ‘90) într-o republică prezidențială dupa modelul SUA, șeful statului fiind șeful executivului;

scăderea pragului electoral pentru intrarea în Parlament la 3 %, inclusiv pentru Alianțele Politice și Candidații Independenți;

revenirea la sistemul de vot uninominal și renunțarea la votul pe listă, un sistem electoral obedient și pervers aflat la discreția șefilor de partid;

introducerea votului obligatoriu cu opțiunea de a plăti o amendă în cuantumul salariului minim pe economie în cazul absenței de la vot din cauza unor motive nejustificate;

Reforma Administrației publice locale

alegerea Primarilor în două tururi de scrutin, dacă nu se câștiga primul tur cu majoritatea de 50% +1;

limitarea numărului de mandate succesive pentru primari – 2 mandate;

scăderea pragului electoral pentru accederea în Consiliile Locale – 3 %;

Reforma sistemului din Justiție

Alegerea sefilor Poliției și Parchetelor de către cetățeni dupa modelul legislativ aplicat în SUA și renunțarea la numirea acestora în funcție de diverse simpatii politice sau de obediența față de structurile politice și administrative superioare

Introducerea la nivelul instanțelor superioare: Curtea de Apel și ICCJ a sistemului de jurați dupa modelul Justiției din Statele Unite ale Americii pentru spețele de interes public în care se impune adoptarea unei hotarari judecătorești în interesul comunităților locale.

Modificarea legislației prin introducerea obligativității respectarii principiului jurisprudenței la nivelul tuturor instanțelor, întrucât în Romania anului 2016 pentru spețe identice se adoptă 2-3 hotârâri judecatorești diferite.

In domeniul economic, propunem acordarea de facilități fiscale pentru intreprinzatori români si pentru membrii Diasporei românești care doresc să se intoarcă în România pentru a își întemeia sau a își reuni familia ori pentru a începe o afacere: