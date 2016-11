INTERVIU. Proiect pilot pentru dezvoltarea Sighişoarei, anunţat de primarul Ovidiu Mălăncrăvean

Aflat la primul mandat de primar al municipiului Sighişoara, după o carieră exemplară în învăţământ, Ovidiu Mălăncrăvean îşi doreşte dezvoltarea comunităţii locale prin intermediul unor proiecte aflate în diverse stadii de implementare. Unul dintre acestea vizează numirea municipiului de pe malul Târnavei Mari drept oraş pilot în cadrul unui proiect regional care va fi demarat de Guvernul României, cu sprijinul Institutului Naţional al Patrimoniului.

Zi de Zi: La aproape şase luni de la investirea dumneavoastră în funcţia de primar aţi reuşit să vă faceţi o imagine de ansamblu despre Primăria municipiului Sighişoara, precum şi despre responsabilităţile funcţiei de primar. Spuneţi-ne, vă rog, care sunt principalele trei priorităţi pentru comunitatea sighişoreană pe care doriţi să vă ocupaţi la începutul mandatului de primar?

Ovidiu Mălăncrăvean: Din păcate, am găsit o Primărie depopulată, cu foarte puţin personal. Prima preocupare este de a găsi oameni dornici să muncească în administraţie, oameni tineri care eventual să îşi facă o carieră la Primăria municipiului Sighişoara. Nu e un lucru uşor deloc. De asemenea, am găsit foarte multe lucruri nefinalizate, nerealizate, care au atras după ele alte probleme. Avem o perioadă în care va trebui să desfacem aceste mici încurcături. N-am neglijat nici partea de reabilitare a sitului UNESCO, am depus pe programul de reabilitare naţională documentele necesare zidurilor Cetăţii, pentru refacerea acestora, chiar astăzi am primit o veste foarte bună, respectiv că Ministerul Culturii a aprobat documentaţia depusă de noi. Din fericire, suntem pe primul loc pe lista celor care şi-au depus proiectele, cu 186 de puncte. Pe de altă parte, insistăm foarte mult şi sperăm să şi reuşim să depunem proiectul de reabilitare a Sălii „Eminescu”, care e casa noastră de cultură. Sunt proceduri care durează…

Zi de Zi: De ce credeţi că nu vin candidaţii să lucreze la Primărie? În afară de funcţia de arhitect şef, de câte persoane mai aveţi nevoie?

Ovidiu Mălăncrăvean: Avem probleme aproape în toate compartimentele, avem foarte multe posturi vacante la nivelul Primăriei. La Resurse Umane avem o singură persoană, la Juridic avem două persoane – una am reuşit să o atragem acum o lună, la Relaţii cu Publicul avem tot două persoane, iar restul posturilor sunt vacante, sunt posturi libere la Investiţii, la Patrimoniu, la Autorizaţii, La Poliţia Locală unde am scos 15 posturi la concurs şi au fost ocupate doar două… La toate serviciile Primăriei avem lipsuri de personal. Resursa umană este în opinia mea o problemă în toate domeniile. Angajatorii se plâng foarte mult de această lipsă a forţei de muncă, ne dorim investitori în Sighişoara şi fiecare oraş îşi doreşte investitori care să creeze locuri de muncă, şi constat că din păcate nu avem suficientă resursă umană, fenomen care se agravează.

Zi de Zi: Aveam o întrebare pe care intenţionam să o adresez în partea a doua a interviului, dar o adresez acum, legând-o de ceea ce aţi afirmat adineauri despre resursa umană. Pe când o întâlnire cu patronatele din Sighişoara, cu reprezentanţii mediului de afaceri pe tema resursei umane? Se obişnuieşte ca după investirea în funcţie primarul să „ia pulsul” mediului economic local…

Ovidiu Mălăncrăvean: Îmi doresc să am o asemenea întâlnire cât mai curând. Discuţii individuale am avut cu o parte din reprezentanţii mediului de afaceri. Îmi doresc o întâlnire mai amplă, pe sectoare de activităţi, pentru că în Sighişoara avem pe de o parte turismul care e foarte important – şi ei au anumite probleme. De asemenea, avem şi partea de industrie, unde sunt cu totul alte probleme.

Zi de Zi: În urmă cu doar câteva zile, aţi primit vizita unui reprezentant al Ministerului Culturii în legătură cu un proiect nou pentru Sighişoara. Detaliaţi, vă rog…

Ovidiu Mălăncrăvean: Ministerul Culturii încearcă să introducă municipiul Sighişoara să fie un oraş pilot al unui proiect al Guvernului României care porneşte de la ideea că având un oraş atât de frumos dezvoltarea lui nu e doar o problemă a Ministerului Culturii. Şi au găsit această idee foarte bună, prin care să angreneze mai multe ministere care să ajute dezvoltarea oraşului. De exemplu, Ministerul Transporturilor. Camioane de zeci de tone trec pe lângă situl UNESCO… pentru a avea o şosea de centură e nevoie de implicarea Ministerului Transporturilor. Acest program pe care vrea să-l iniţieze Ministerul Culturii nu se referă strict la Sighişoara. Sighişoara este oraşul pilot pe care vor să aplice acest program, însă proiectul cuprinde o zonă mai largă, Saschiz şi chiar comune din judeţul Sibiu care doresc să participe la proiect. De asemenea, va exista şi implicarea Ministerului Agriculturii… Doamna Oana Bogdan, ministru secretar de stat la Ministerul Culturii este practic iniţiatoarea acestui proiect, care beneficiază de sprijinul Institutului Naţional al Patrimoniului, cu care am început o discuţie acum două luni despre un parteneriat pe care să îl semnăm. Ceea ce se doreşte a fi renovat, nu numai în Sighişoara, ci în întreaga ţară, se doreşte a fi construit pe alte baze. Nu să facem o renovare de dragul de a o face, şi calitatea acestor renovări a monumentelor istorice şi a bisericilor să crească.

Zi de Zi: Există un termen pentru realizarea acestui proiect?

Ovidiu Mălăncrăvean: Sper ca în şedinţa extraordinară din această lună să îl pot introduce în Consiliul Local.

Zi de Zi: Aţi omis, cred, la prima întrebare, să vorbiţi despre problema Spitalului Municipal, subiect aflat şi pe agenda colegului dumneavoastră de partid, deputatul Florin Buicu, preşedintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor. Vom avea un spital nou la Sighişoara sau măsurile care se vor lua în continuare în privinţa spitalui vor fi, de fiecare dată, paleative?

Ovidiu Mălăncrăvean: Ideea construirii unui spital de la zero a mai fost, există şi un proiect, realizat prin anul 2008. Totuşi, vreau să vă spun că la această oră spitalul din municipiul Sighişoara are 251 de paturi. Pentru a construi un spital nou ne gândim la o sumă de aproximativ 20-25 de milioane de euro. Ar trebui să gândim foarte bine dacă putem investi suma aceasta, dacă avem suma aceasta – şi nu o avem, asta v-o spun cert – şi dacă la 251 de paturi cineva ne va da aprobare să plătim o asemenea sumă. Terenul într-adevăr a fost identificat încă din 2008, se află în cartierul Târnava II, în spatele Kaufland-ului, este o suprafaţă de circa 6 hectare care ar fi disponibilă pentru construirea unui spital nou. O soluţie mai rapidă ar fi modernizarea spitalului pe care îl avem. O parte din secţii arată foarte bine în interior, va trebui finisate clădirile în exterior, zugrăvite, un corp de clădire a fost şi reabilitat prin Compania Naţională de Investiţii. Marea problemă pe care o avem e cea a Maternităţii…

Zi de Zi: Ce soluţii aveţi pentru rezolvarea acestei probleme?

Ovidiu Mălăncrăvean: Maternitatea funcţionează într-o clădire foarte veche, avem un plan de conformare din punct de vedere al autorizării Direcţiei de Sănătate Publică din judeţul Mureş şi există o variantă de mutare a acestei maternităţi într-o altă clădire, fosta Policlinică, dar medicii din maternitate solicită construirea unui corp nou de clădire în curtea spitalului. Problema e dacă primim autorizaţie să construim acolo, subiect pe care îl voi discuta şi cu domnul arhitect şef al judeţului Mureş. Ar fi poate cea mai rapidă şi mai ieftină variantă pe care o avem pentru spital…

Zi de Zi: Nu există şi varianta contractării unui împrumut? Care e în prezent gradul de îndatorare al municipiului Sighişoara?

Ovidiu Mălăncrăvean: Sighişoara e îndatorată astăzi undeva la 17% din buget. Există posibilitatea accesării unui credit, dar trebuie un studiu foarte bine gândit referitor la construirea unui spital nou. El trebuie legat de oraş, iar aici apare încă un pod care trebuie construit pentru că accesul în zona Târnava II se face numai pe calea ferată, or nu se va putea trece cu salvările în condiţiile respective. Podul oricum va trebui realizat şi este o altă prioritate care trebuie aşezată pe ordinea de zi, să legăm mai bine cartierul Târnava II de oraş şi să putem extinde şi reţeaua de mijloace de transport în comun în zona respectivă. Astăzi prin cartierul respectiv nu circulă autobuze, tocmai din cauza căii ferate, iar în ideea că această cale ferată va fi modernizată şi va deveni de mare viteză, problemele vor fi mai acute. Am fost la Ministerul Transporturilor tocmai pentru a găsi o soluţie pentru construirea unui pasaj, iar la Bucureşti mi s-a explicat în felul următor: odată că e foarte scump un pasaj şi nu acesta e cel mai important aspect, ci faptul că e nevoie de 400 de metri, minim, de la urcarea la pasaj la coborâre, or în zona Drumului European nu avem nici un punct, nicio zonă cu această suprafaţă, ca să putem construi un pasaj…

Zi de Zi: Apropo de Ministerul Transporturilor, ministrul de resort a anunţat, recent,că în Master Planul de Transport al României varianta de ocolire a municipiului Sighişoara este prevăzută să de realizeze abia în perioada 2022-2023, ceea ce nu e o veste foarte bună pentru sighişoreni…

Ovidiu Mălăncrăvean: Din păcate, suntem pe locul 8 sau 9 pe Master Planul de Transporturi. Aici revin la colaborarea cu Ministerul Culturii, cu Institutul Naţional al Patrimoniului şi la acel Memorandum care se încearcă a fi realizat cu toate ministerele pentru Sighişoara – oraş pilot. S-ar putea să urcăm pe lista priorităţilor din Master Plan şi să construim şoseaua de centură mai repede, dacă există interes…

Zi de Zi: Vorbind despre circulaţia rutieră, statisticile arată o înmulţire a numărului de accidente rutiere grave pe trecerile de pietoni din Sighişoara. Nu demult, şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţeană Mureş a declarat că această problemă e mai degrabă o problemă care poate fi soluţionată de comunitatea locală…

Ovidiu Mălăncrăvean: Oraşul e destul de slab semaforizat dacă pot să mă exprim aşa. Avem şi aici un proiect început şi nefinalizat. Am luat legătura cu cel care a câştigat licitaţia pentru întocmirea documentaţiei. Din păcate, documentaţia nu e finalizată…

Zi de Zi: Fiind la Sighişoara, nu se poate să nu vă întreb despre Festivalul Sighişoara Medievală, cel mai important eveniment organizat la Sighişoara. Care e planul pentru acest festival, pentru anii următori?

Ovidiu Mălăncrăvean: Evident că nu vom renunţa la acest festival şi ne propunem să îl organizăm anul viitor, însă organizatorul acestui festival trebuie să fie Primăria municipiului Sighişoara. Vom pune pe alte baze construirea acestui festival, astfel încât să nu intrăm în criză de timp, să nu avem probleme legate de legalitate în organizarea lui, să putem atrage sponsori…

Zi de Zi: În urmă cu o lună, la nivelul Consiliului Local s-a aprobat un studiu pentru realizarea unei investiţii din sectorul gestionării deşeurilor, mai exact pentru tratarea levigatului. Despre ce proiect este vorba?

Ovidiu Mălăncrăvean: În prezent, cantitatea de deşeuri este mult mai mare decât cea care iniţial era propusă când a fost proiectată staţia de epurare. Ea nu mai face faţă şi ne punem problema să construim o staţie nouă pentru tratarea levigatului sau să o modernizăm pe cea pe care o avem în aşa fel încât să nu avem probleme cu mediul şi să nu punem în pericol zona respectivă a oraşului.

Zi de Zi: Tot la şedinţa anterioară a Consiliului Local s-au aprobat o serie de modificări în privinţa regulamentului de administrare a parcărilor publice din Sighişoara. De mai mulţi ani, administrarea parcărilor publice este un subiect destul de delicat la Sighişoara…

Ovidiu Mălăncrăvean: Da, din păcate la Sighişoara problema parcărilor persistă de cel puţin zece ani. Ea are două componente, unii privesc această problemă din punctul de vedere al unei afaceri, iar alţii din punctul de vedere al administraţiei. Eu privesc problema astfel încât să aducă venituri la bugetul local, iar pentru viitor îmi pun problema ca aceste parcări să vină la Primărie. Mă refer strict la zona centrală şi la zona de acces în Cetate, pe care va trebui să o limităm şi să aplicăm regulamentul, chiar dacă modificăm o parte din el. Acest regulament care reglementează accesul în Cetate există deja, însă n-a fost aplicat niciodată…

Zi de Zi: Trecem la întrebări politice?

Ovidiu Mălăncrăvean: Încă nu m-am obişnuit foarte mult la lumea politică, sunt candidat pe lista PSD pentru Camera Deputaţilor, pe locul 6. Sper să sprijin partidul cu tot ce pot, aşa cum şi partidul m-a sprijinit la alegerile locale din acest an.

Zi de Zi: Cum vedeţi decizia lui Liviu Dragnea şi a conducerii centrale a Partidului Social Democrat prin care mai mulţi lideri judeţeni, precum Vasile Gliga, nu mai candidează la alegerile parlamentare pentru a se dedica mai bine conducerii filialelor?

Ovidiu Mălăncrăvean: Cred că din acest punct de vedere preşedintele partidului gândeşte foarte bine. De exemplu eu, pe plan local, am intrat pe partea de administraţie, dar am rugat ca de partid să se ocupe în continuare fostul preşedinte al filialei. Nu poţi să le faci pe toate. Dacă vrei să te ocupi de administraţie, nu o să ai niciodată timp să te ocupi de partea politică şi de partid. E bine ca într-un fel lucrurile să fie separate şi fiecare să aibă domeniul lui de activitate. Pe de altă parte, vedem că este un trend naţional prin care populaţia îşi doreşte politicieni noi, cu alte viziuni, cu alte perspective, şi evident că şi PSD-ul se aliniază acestor dorinţe…

Zi de Zi: Din acest punct de vedere, şi dumneavoastră sunteţi un politician nou…

Ovidiu Mălăncrăvean: Aşa e, am apărut pe ultima sută de metri înainte de alegerile locale şi sincer să vă spun anul trecut pe vremea aceasta nici nu mă gândeam că o să candidez pentru funcţia de primar. Decizia a fost luată mult mai târziu, mai în primăvară. Revenind la întrebarea anterioară, sunt de părere că experienţa politicienilor nu e de neglijat, sunt oameni politici care au experienţă bogată şi noii politicieni – şi aici nu mă refer doar la PSD, ci la toate partidele politice – vor trebui să ia sfaturile bune ale celor vechi şi să se bazeze pe experienţa acestora. Din acest punct de vedere, cred că domnul Gliga va rămâne aproape de cei care vor câştiga alegerile parlamentare din judeţul Mureş, pentru că dânsul are experienţă destul de bogată în această zonă.

Zi de Zi: Dacă ar fi să caracterizaţi principalii candidaţi PSD la alegerile parlamentare, cum ar fi această caracterizare?

Ovidiu Mălăncrăvean: Avem şase primari pe listă, oameni care au dovedit determinare şi care merită să fie pe listele partidului pentru alegerile parlamentare. La Senat, pe domnul Horea Soporan îl cunosc şi am lucrat împreună la campania din vară, este un om cu multă experienţă politică şi sunt convins că ne va reprezenta cu cinste în Senatul României. De asemenea, cu domnul Florin Buicu am colaborat foarte mult pe problemele spitalului, începând cu vara aceasta, imediat după nominalizarea mea. Am primit sfaturi foarte bune de la dânsul şi acum ne mai sfătuim periodic pe problemele spitalului şi viziunea dânsului este una modernă, curajoasă. Rămâne să vedem dacă vom reuşi să atragem fonduri. Din păcate, pe acest exerciţiu financiar nu avem bani pentru construirea spitalului. Sunt ceva bani pentru ambulatoriul de specialitate…

Zi de Zi: Ce credeţi că îşi doresc sighişorenii de la viitoarea echipă de parlamentari care îi va reprezenta în următorii patru ani? Ce le puteţi promite din acest punct de vedere?

Ovidiu Mălăncrăvean: Sighişorenii îşi doresc cu siguranţă şoseaua de centură, investiţie care deşi pare mare e vorba până la urmă de 13,4 kilometri, din care Sighişoara are 8,4 kilometri şi 5 kilometri Albeştiul. Cred că sighişorenii îşi doresc o cetate renovată, clădirile cetăţii să fie renovate şi sper să ne sprijine în acest demers. Fără un sprijin din partea parlamentarilor, nu vom reuşi să realizăm aceste proiecte, sau dacă le vom realiza, le vom realiza într-un interval de timp mai lung.

Zi de Zi: Cum colaboraţi, din punct de vedere politic, dar şi administrativ, cu Consiliul Local?

Ovidiu Mălăncrăvean: Destul de bine, e un demers bun deocamdată. Am văzut că multe din proiectele la care mă aşteptam să fie probleme au trecut. Sunt două – trei puncte izolate pe care va trebui să le armonizăm. De exemplu, la Festivalul Sighişoara Medievală am avut o poziţie comună, tot Consiliul a fost de acord că va trebui amânat sau suspendat în 2016, având în vedere lucrurile care se petreceau în zona respectivă. Avem o colaborare bună…

A consemnat Alex TOTH