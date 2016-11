INTERVIU. Locurile de muncă, problemă soluţionată la Luduş. Proiectele primarului Ioan Cristian Moldovan

Aflat la al doilea mandat de primar al oraşului Luduş, social-democratul Ioan Cristian Moldovan a reuşit ceea ce puţini primari de oraşe medii din România reuşesc, respectiv să rezolve, în mare parte, problema locurilor de muncă pentru comunitatea locală. De asemenea, agenda de priorităţi a edilului şef al oraşului Luduş, aflat pe locul 2 pe lista candidaţilor Partidului Social Democrat Mureş pentru Senat, conţine şi alte proiecte importante pentru luduşeni, despre care am aflat detalii în interviul următor.

Reporter: Este o certitudine că în ultimii ani oraşul Luduş a înregistrat, constant, o creştere economică. Care e tendinţa acestui an şi mai ales rolul autorităţilor locale pentru acest trend pozitiv pentru economia luduşeană?

Ioan Cristian Moldovan: Eu am sesizat încă de la începutul primului mandat că există o problemă importantă la nivelul oraşului Luduş, şi anume lipsa locurilor de muncă. Aveam forţă de muncă, dar nu aveam locuri de muncă. În anumite oraşe era şi e tocmai invers, respectiv se importă forţă de muncă. Acest lucru m-a determinat să mă interesez foarte mult ce se poate face pentru a aduce investitori la Luduş. După doi ani, am reuşit să aducem un investitor important la Luduş, care să aducă nu numai o investiţie de valoare la Luduş, ci să aibă nevoie şi de forţă de muncă şi să nu aducă poluare în oraş, deoarece mă interesează să avem un oraş cât se poate de curat, respirabil. M-am deplasat la sediul firmei Leoni din Bistriţa, deoarece auzisem că ei şi-ar dori o extindere, dar erau cumva descurajaţi de lipsa forţei de muncă. Le-am făcut propunerea de a veni la Luduş, în condiţiile în care ei au trei fabrici în ţară, la Bistriţa, în Arad şi la Ploieşti, toate reşedinţe de judeţ. Am reuşit să îi conving să vină la Luduş cu a patra fabrică. De aici a pornit totul, de aici s-a înregistrat o creştere economică substanţială a oraşului Luduş. Ei iniţial şi-au dorit să deschidă o secţie la Luduş cu 300 de oameni, dar datorită faptului că au găsit forţă de muncă în continuare, au ajuns astăzi să depăşească 700 de angajaţi. Sunt în creştere, ceea ce ne bucură. Sunt în extindere şi vor ajunge în trei-patru luni, după declaraţiile lor, la peste 1.000 de angajaţi la Luduş. E o cifră aproape la nivelul anului 1989 ca şi număr de angajaţi pe platforma industrială a oraşului Luduş. Problema forţei de muncă a oraşului Luduş este rezolvată, deja se importă forţă de muncă din localităţile limitrofe şi am rezolvat până la urmă cea mai mare problemă a oraşului pe care am sesizat-o în anul 2012.

Zi de Zi: Recent, reţeaua de canalizare Luduş – Gheja a devenit funcţională. Ce proiecte urmează?

Ioan Cristian Moldovan: Urmează multe alte proiecte, avem proiecte în derulare, proiecte care sunt depuse şi proiecte la care lucrăm pentru a le depune, deoarece consider că atragerea de fonduri externe reprezintă singura soluţie pentru rezolvarea problemelor oraşului nostru. Din păcate, bugetul nostru nu e atât de mare încât să putem rezolva toate problemele oraşului Luduş din surse proprii. De aceea trebuie să lucrăm foarte mult la proiecte, pentru a le realiza cât mai bine, pentru a fi eligibile. Prin intermediul acestui proiect mare derulat împreună cu Compania Aquaserv, în valoare de 18 milioane de euro, s-au prelungit reţelele de apă şi canalizare, s-a construit o staţie nouă de epurare, s-a reabilitat complet uzina de apă. Pe lângă acest proiect care a beneficiat de finanţare europeană noi am mai finalizat în 2016 şi un proiect pe fonduri europene de reabilitare a ambulatoriului Spitalului Orăşenesc „Dr. Valer Russu” din Luduş. A fost un proiect important, necesar, prin care ambulatoriul spitalului a ajuns la un standard european al anilor actuali, adică s-a reabilitat complet atât exteriorul, cât şi tot interiorul ambulatoriului şi s-a achiziţionat aparatură de ultimă generaţie pentru toate cabinetele din acest ambulatoriu. S-au montat şi două lifturi, ceea ce pentru Luduş – şi nu numai – este un proiect finalizat, cu care ne mândrim. Puţine spitale au reuşit să atragă fonduri europene pentru reabilitare.

Zi de Zi: Recent, Consiliul Local a aprobat modificarea Strategiei de dezvoltare a oraşului Luduş pe perioada 2014-2020, respectiv a aprobat documentaţia pentru câteva proiecte de viitor. Despre ce proiecte este vorba?

Ioan Cristian Moldovan: Săptămâna viitoare depunem un proiect care vizează reabilitarea Parcului Tineretului cu fonduri europene. E un proiect necesar, care cred şi sper că va fi apreciat de toţi luduşenii. De asemenea, avem două proiecte din domeniul educaţiei la care se lucrează, unul vizează extinderea şi reabilitarea Şcolii Gimnaziale „Ioan Vlăduţiu”, iar celălalt are ca obiectiv construirea unei creşe în oraşul nostru.

Zi de Zi: Ce alte proiecte aveţi în perspectivă?

Ioan Cristian Moldovan: Pe fonduri guvernamentale avem mai multe proiecte depuse. Unul dintre acestea se referă la reabilitarea şi extinderea Casei de Cultură din Luduş, care va avea şi un spaţiu pentru bibliotecă. E un proiect necesar, deoarece avem o Casă de Cultură construită înainte de 1989 şi nereabilitată până acum. Mai avem un proiect frumos care vizează construirea unei hale alimentare, un proiect deosebit de important, deoarece astfel producătorii locali îşi vor putea valorifica în condiţii excelente producţia de legume şi fructe. Totodată, avem proiecte pentru amenajarea drumurilor şi pentru extinderea reţelei de apă şi canalizare, mai ales într-un cartier care nu a fost inclus în acest Master Plan – etapa 1, dar care va fi inclus cu siguranţă în etapa a 2-a a Master Planului, cu finalizare în 2020. Vorbesc aici de canalizare plus staţie de epurare în cartierul Roşiori.

Zi de Zi: Fiind la capitolul proiecte, vă rog să ne spuneţi dacă aţi depus recent vreun proiect la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş? În această toamnă s-a ivit oportunitatea depunerii de proiecte pentru cadastrare, iar finanţarea era asigurată…

Ioan Cristian Moldovan: Am făcut în acest sens şi o dezbatere în cadrul căreia am prezentat o informare din partea Consiliului Judeţean Mureş şi din partea Oficiului de Cadastru Mureş. Din păcate, suma alocată nu a putut fi cheltuită, deoarece nu am reuşit să încheiem un contract în acest sens cu un topograf. Sunt motive multiple. S-a pornit şi foarte târziu, noi avem o sumă alocată anual prin acest proiect. Vom demara începând cu anul viitor şi vom consuma anual această sumă care nu e mare, necesarul pentru oraşul nostru fiind mult mai mare. Situaţia cadastrului trebuie finalizată până la urmă în România.

Zi de Zi: În luna august, Consiliul Local Luduş a aprobat intabularea Castelului Banffy. Ce planuri aveţi în legătură cu imobilul respectiv?

Ioan Cristian Moldovan: În Castelul Banffy funcţionează în momentul de faţă secţia de Psihiatrie a spitalului nostru. Bineînţeles, vom menţine această destinaţie pentru că este secţia care aduce cel mai mare profit bugetului Spitalului Orăşenesc „Dr. Valer Russu”. Vrem să investim în această secţie a spitalului, mai exact în amenajarea ei. Acest lucru îl vom face în funcţie de posibilităţile noastre, deja a început o reabilitare interioară a secţiei respective, urmând ca noi să depunem şi un proiect pentru acel castel care până la urmă este un simbol al oraşului nostru.

Zi de Zi: Este adevărat că v-au fost respinse facturi în valoare de aproape un milion de lei pentru mai multe investiţii în infrastructura rutieră, respectiv asfaltări, reabilitări şi modernizări de străzi, aprobate şi finanţate prin intermediul Guvernului? Cât de gravă este situaţia?

Ioan Cristian Moldovan: Din păcate, situaţia e destul de gravă pentru noi, sunt decontări pe care le-am trimis pe nişte proiecte semnate şi asumate cu Guvernul României. Noi ne-am plătit cota de finanţare la aceste proiecte constructorului, din păcate pe final de an Guvernul României nu mai are bani pentru a deconta lucrările şi contractele semnate. E un dezavantaj major pentru oraşul nostru, deoarece în momentul refuzului de decontare constructorul a oprit lucrările în derulare, care au finalitate finalul anului viitor. Din fericire, am reuşit, totuşi, să facem o înţelegere cu constructorul şi să obţinem un acord de la o bancă pentru un împrumut pentru continuarea lucrărilor. După trei săptămâni de la oprirea lucrărilor, acestea au fost repornite, urmând a fi decontate probabil din bugetul anului viitor, în măsura posibilităţilor Guvernului.

Zi de Zi: În România, autorităţile locale obişnuiesc să rămână surprinse la venirea iernii. Care e situaţia la Luduş din acest punct de vedere, sunteţi pregătiţi?

Ioan Cristian Moldovan: Da, suntem pregătiţi în fiecare an, pentru că noi ne realizăm acest serviciu de deszăpezire prin forţe proprii. Nu avem un contract de externalizare a acestui serviciu. Am achiziţionat în primul mandat, pe lângă două utilaje pe care le-am avut pentru deszăpezire, încă două dintre care un autocamion 8 x 4 dotat cu plug şi sălăriţă, cu ajutorul căruia facem deszăpezirea în tot oraşul. Avem patru utilaje, care au şi ieşit pe străzi la prima cădere a zăpezii. Facem faţă cu brio, iar materiale pentru deszăpezire avem în stoc, toate cele patru utilaje fiind pregătite pentru a interveni în condiţii de ninsoare sau polei.

Zi de Zi: Cu voia dumneavoastră o să trec la câteva întrebări politice… Partidul Social Democrat Mureş are şase primari pe listele pentru alegerile parlamentare, iar dumneavoastră vă aflaţi pe locul 2 pe lista pentru Senat, fiind cel mai bine poziţionat primar din acest punct de vedere. Ce v-a determinat să acceptaţi candidatura?

Ioan Cristian Moldovan: În primul rând, cred că aş putea face pentru Luduş, şi nu numai pentru Luduş, şi pentru judeţul Mureş, ceva mai mult decât s-a făcut până acum, şi aici vorbesc de subiectul pe care l-am abordat în prima parte a discuţiei, respectiv dezvoltarea economică a judeţului nostru, de care cred că suferă Mureşul. Dacă ne uităm în jurul nostru, la cele trei judeţe mari, Cluj, Sibiu şi Braşov, sunt mult mai dezvoltate economic. Eu cred că se poate face, cu mai mult interes bineînţeles, mai mult pentru a creşte situaţia economică a judeţului Mureş. Desigur, avem şi alte planuri, cel puţin eu am şi alte planuri în a aduce un plus, un beneficiu prin prezenţa mea în Senat a judeţului, şi mă refer aici în special la Autostrada „Transilvania” prin devierea căreia de către noul Guvern s-a făcut o mare nedreptate mureşenilor. Eu cred că această nedreptate trebuie să fie îndreptată, adică această autostradă trebuie să revină pe traseul normal, respectiv Cluj – Târgu-Mureş – Braşov – Bucureşti şi nu Cluj – Sibiu – Braşov – Bucureşti, pentru că acolo deja trece o autostradă spre Bucureşti. S-a făcut o mare nedreptate. Revenind la candidatura mea, cred că nu voi ajunge în Senat pentru că locul 2 la Senat pe lista PSD este neeligibil, ar putea fi eligibil doar dacă PSD ia mai multe voturi în judeţul Mureş decât UDMR, ceea ce este aproape imposibil în acest an. Astfel, eu îmi voi continua activitatea la Primăria oraşului Luduş şi sper ca aceste gânduri ale mele să fie preluate de noii parlamentari sociali-democraţi care să le promoveze în viitorul Parlament al României.

Zi de Zi: Mi-aţi anticipat parţial următoarea întrebare… În calitate de primar intraţi în contact cu foarte mulţi cetăţeni şi aveţi posibilitatea să le auziţi ofurile. Ce credeţi că îşi doresc luduşenii de la viitorii parlamentari care vor reprezenta judeţul Mureş, şi implicit oraşul Luduş, în viitorul Parlament?

Ioan Cristian Moldovan: Eu cred că din multe doleanţe ale luduşenilor noul proiect de guvernare al PSD le rezolvă şi le are în vedere pentru a fi rezolvate. Aceste propuneri sunt în primul rând ridicarea nivelului de trai al românilor şi implicit al luduşenilor. S-a discutat de forţa de muncă, iar noi am ajuns la ora actuală să nu mai avem forţă de muncă în oraşul nostru, şi ar trebui să avem forţă de muncă la nivelul de necesar. Nu mai avem pentru că sunt mii de oameni plecaţi în afara ţării, la lucru. Oamenii aceştia trebuie cumva reîntorşi acasă, ceea ce e foarte greu. Trebuie măsuri foarte serioase pe tema asta şi prin programul de guvernare al PSD se încearcă acest lucru, de exemplu prin mărirea salariilor, deşi actualul Guvern spune că mărirea acestor salarii este o greşeală pentru că nu are sustenabilitate economică şi nu s-a făcut un studiu serios pe această temă, ceea ce este greşit. Dacă noi continuăm să mergem aşa, cu această abordare, încurajăm plecarea oamenilor şi ne pleacă în special oamenii buni de lucru, oamenii capabili să ocupe funcţii pentru care se cere o minimă pregătire. Oamenii pleacă şi rămânem cu cei care nu sunt calificaţi. Nu avem cum să ridicăm ţara şi nivelul de trai aşa, nu avem cum să ridicăm economic ţara dacă acest fenomen continuă. Repet, este foarte greu să îi întoarcem acasă la ora actuală pentru că deja mulţi dintre ei şi-au făcut o situaţie acolo. Măcar acum, în ultimul ceas, să luăm nişte minime măsuri să oprim plecarea acestor oameni. Altfel, riscăm să ajungem în situaţii din ce în ce mai grave. Ar dori să vine investitori în România, să investească, să creeze plusvaloare şi locuri de muncă în România, dar nu o să mai aibă cu cine, iar investitorii ne vor ocoli tocmai din acest motiv. Noi nu am ştiut să ne menţinem forţa de muncă în România şi se pare că acest Guvern nu ştie asta în continuare şi promovează tot o plată proastă pentru români, ceea ce încurajează plecarea lor. Eu vin din domeniul antreprenoriatului şi vă pot spune că principala resursă este cea umană, iar principalul motiv pentru care un investitor vine într-o locaţie nouă este existenţa forţei de muncă. Investiţia respectivă nu poate fi derulată fără forţă de muncă adecvată. Ei vin şi prospectează în primul rând piaţa din perspectiva forţei de muncă. Aceasta e prima condiţie ca să vină un investitor şi tocmai această condiţie noi nu o respectăm. După această condiţie de bază urmează alte condiţii, care sunt facilitate de Guvernul României sau de autorităţile locale.

Zi de Zi: Apropo de întoarcerea acasă… Preşedintele PSD Mureş, Vasile Gliga, nu mai candidează şi a anunţat că revine acasă, pentru a se dedica activităţii din judeţ. Cum vi se pare decizia, nu neapărat a domnului Gliga, ci a mai multor lideri PSD care au renunţat la candidaturi pentru a reveni în judeţele de unde au plecat la Bucureşti?

Ioan Cristian Moldovan: Din perspectiva domnului Gliga, el fiind preşedintele PSD Mureş, cu siguranţă că partidul va avea un avantaj, deoarece se va putea ocupa mult mai bine de organizaţiile din teritoriu şi de întreaga activitate politică a partidului. Pe de altă parte, cetăţenii au dat semnalul de reînnoire a clasei politice şi Partidul Social Democrat a făcut aceşti paşi pentru a reînnoi clasa politică. Avem doi parlamentari care nu şi-au mai depus candidatura pentru un nou mandat. Eu zic că este un lucru bun, deoarece se face loc tinerilor cu alte viziuni şi am încredere că România se poate schimba în primul rând prin parlamentari mai tineri, cu o altă viziune vis a vis de viitorul acestei ţări.

Zi de Zi: Pentru final, v-aş ruga să caracterizaţi lista candidaţilor Partidului Social Democrat Mureş la alegerile parlamentare din 11 decembrie…

Ioan Cristian Moldovan: Dacă pornim cu Senatul, domnul Horea Soporan, preşedintele PSD Târgu-Mureş, este un politician tânăr, dar cu experienţă, un politician care a lucrat în media şi a avut permanent contact cu politicienii, cât şi cu mureşenii. Întrucât îl cunosc ca un om de bun simţ şi foarte serios cred că e omul potrivit pentru a ne reprezenta. Ceilalţi candidaţi eligibili, dacă vorbim de domnul doctor Florin Buicu cred că îl cunosc toţi mureşenii din perspectiva activităţii parlamentare, este preşedintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor, ceea ce înseamnă că are o activitate foarte apreciată la nivel parlamentar. A avut şi rezultate pe acest plan şi din punctul meu de vedere el trebuia să continue, fiind omul potrivit la locul potrivit. Dinu Socotar este un om de afaceri, un politician care are viziunea antreprenoriatului şi din perspectiva aceasta cred că şi dumnealui e un om potrivit, e un om nou, un om dorit de către mureşeni prin faptul că cetăţenii îşi doresc oameni noi în Parlament. Cred că noi, românii, cu toţii, avem nevoie de un Parlament înnoit, de un parlament care să ridice încrederea activităţii parlamentare şi a politicienilor în general. Acest semnal exista de mai mult timp la adresa partidelor politice şi a politicienilor şi chiar dacă această schimbare se întâmplă mai târziu, e bine că se întâmplă. Oricum, PSD a rezolvat ca să spun aşa această doleanţă şi cred că suntem pe drumul cel bun în ceea ce priveşte viitoarea reprezentare în Parlamentul României.

A consemnat Alex TOTH